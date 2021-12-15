Хуснутдинов будет капитаном сборной России на молодежном чемпионате мира
16:40
Нападающий Марат Хуснутдинов будет капитаном сборной России на молодежном чемпионате мира, сообщает РИА Новости Спорт.
Турнир пройдет в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире с 26 декабря по 5 января.
Форвард СКА Хуснутдинов выступал на предыдущем молодежном чемпионате мира, где россияне заняли четвертое место.
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