Нападающий Марат Хуснутдинов будет капитаном сборной России на молодежном чемпионате мира, сообщает РИА Новости Спорт.

Турнир пройдет в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире с 26 декабря по 5 января.

Форвард СКА Хуснутдинов выступал на предыдущем молодежном чемпионате мира, где россияне заняли четвертое место.