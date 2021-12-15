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Хуснутдинов будет капитаном сборной России на молодежном чемпионате мира

16:40
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Нападающий Марат Хуснутдинов будет капитаном сборной России на молодежном чемпионате мира, сообщает РИА Новости Спорт.

Турнир пройдет в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире с 26 декабря по 5 января.

Форвард СКА Хуснутдинов выступал на предыдущем молодежном чемпионате мира, где россияне заняли четвертое место.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20211215/khokkey-1763888204.html

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Иван Шитик все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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