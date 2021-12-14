Хоккей
МЧМ по хоккею 2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Видео
Все материалы
Команды
Новости   //    Хоккей   //    Молодежный ЧМ

Два игрока молодежной сборной Финляндии пропустят чемпионат мира из-за коронавирусного протокола

18:48
Теги:

Игроки молодежной сборной Финляндии Аату Рятю, Алекси Хеймосалми и Рами Матта могут пропустить молодежный чемпионат мира в Канаде. Они не полетели с командой в Северную Америку, сообщает Iltalehti.

Клуб Рятю — «Юкурит» — ушел на карантин из-за вспышки коронавирусной инфекции. Сам игрок сдал отрицательный тест, но из-за строгих ограничений должен был бы отбыть длительный карантин в Канаде.

Команда Хеймосалми и Матты также на карантине. И если Хеймсолами еще имеет шансы выступить на МЧМ, так как уже переболел и сдал все тесты, то Хеймосалми пропустит турнир.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

Читайте также
«Это флаг города, который дал ему больше, чем вся Украина». Ломаченко получил поддержку от боксера, с которым хотел разобраться
Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
0
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное