Два игрока молодежной сборной Финляндии пропустят чемпионат мира из-за коронавирусного протокола
Игроки молодежной сборной Финляндии Аату Рятю, Алекси Хеймосалми и Рами Матта могут пропустить молодежный чемпионат мира в Канаде. Они не полетели с командой в Северную Америку, сообщает Iltalehti.
Клуб Рятю — «Юкурит» — ушел на карантин из-за вспышки коронавирусной инфекции. Сам игрок сдал отрицательный тест, но из-за строгих ограничений должен был бы отбыть длительный карантин в Канаде.
Команда Хеймосалми и Матты также на карантине. И если Хеймсолами еще имеет шансы выступить на МЧМ, так как уже переболел и сдал все тесты, то Хеймосалми пропустит турнир.
Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю