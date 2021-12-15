Генменеджер «Авангарда» рассказал о причинах отсутствия Мирошниченко в заявке на МЧМ-2022

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков в интервью «СЭ» прокомментировал отсутствие нападающего системы Ивана Мирошниченко в составе молодежной сборной России на МЧМ-2022.

«У него есть еще время, чтобы понять, в чем его слабые стороны, — подчеркнул Волков. — Я думаю, здесь нет ничего личного, а многие люди хотят выдать желаемое за действительное, но многие люди отмечали его неготовность конкурировать на уровне даже ВХЛ. Алексей очень часто дает нам советы подтянуть его в КХЛ, чтобы он там забивал голы, но, к сожалению, мы пока этого не видим, и в последнее время Иван еще и заболел. Он болел в ноябре, может быть, это как-то сказалось на его физической форме сейчас.

Я думаю, что никаких подводных камней нет, и для него это благоприятная почва, чтобы он оттолкнулся от этого всего, а не стал делать весь мир вокруг виноватым в том, что его не взяли».