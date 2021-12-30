Губерниев считает, что МЧМ нужно было проводить в Европе

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение ИИХФ об отмене молодежного чемпионата мира по хоккею-2022.

«Я думаю, что надо было турнир с самого начала проводить в Европе. Тут сложно говорить. Речь идет о жизни спортсменов. Это стоит во главе угла. Сейчас ситуация сложная, особенно с новым штаммом коронавируса. Я бы не сказал, что кто-то поторопился с решением об отмене турнира. Обидно, что так происходит, но таковы времена», — сказал Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Комментатор также оценил возможности североамериканцев по проведению крупных спортивных соревнований.

«В Северной Америке не так много опыта проведения соревнований. В том числе всевозможных пузырей. Европейские чемпионаты проходят без особых вспышек: футбол, хоккей, биатлон. Люди играют. А здесь что-то пошло не так, бывает», — добавил Губерниев.

Турнир стартовал в Канаде 26 декабря. Российская молодежка в своей группе проиграла Швеции (3:6) и выиграла у Швейцарии (4:2).