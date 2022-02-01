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Сегодня, 09:00

Дата отмененного молодежного чемпионата мира станет известна после Олимпиады

Роман Шишов
Корреспондент

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф в интервью ТАСС рассказал, когда будет известна дата отмененного из-за коронавируса молодежного чемпионата мира-2022. По его словам, она будет объявлена после завершения Олимпийских игр в Пекине.

— Вы говорили ранее, что IIHF решит вопрос, касающийся проведения перенесенного с конца декабря молодежного чемпионата мира, именно во время Олимпиады. Когда конкретно совет IIHF может собраться для утверждения даты?

— Молодежный чемпионат мира пройдет летом в канадской провинции Альберта. О датах мы объявим после Олимпиады. Игры будут.

Напомним, молодежный ЧМ-2022 был отменен после положительных тестов на коронавирус в сборных США, Чехии и России. Командам были засчитаны технические поражения. Ранее сообщалось, что турнир может пройти летом. планирует провести чемпионат мира летом.

Источник: https://tass.ru/interviews/13577077
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