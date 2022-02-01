Хоккей
МЧМ по хоккею 2022
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Команды
Главная
Хоккей
Молодежный ЧМ

Сегодня, 17:02

Фетисов прокомментировал решение доиграть молодежный чемпионат мира-2022 летом

Иван Шитик
Корреспондент

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов отреагировал на решение ИИХФ провести молодежный чемпионат мира по хоккею 2022 года летом.

«Да и хорошо, что приняли решение провести молодежный чемпионат мира летом. Это очень важное соревнование, пускай мальчишки играют. Правильное решение, потому что не хотелось бы совсем лишаться этого турнира», — сказал Фетисов «Чемпионату».

Напомним, МЧМ-2022 был отменен из-за коронавируса после нескольких игровых дней. Сборная России провела на турнире два матча, уступив шведам со счетом 3:6 и обыграв швейцарцев — 4:2.

Источник: https://www.championat.com/
Молодежная сборная России по хоккею
Вячеслав Фетисов
2
0
Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021
Читайте также
Как человек в черном решил судьбу олимпийского золота. Мистическая история из прошлого
Реклама
Материалы сюжета: Ковид против спорта: Олимпиада, европейский футбол, КХЛ и другие лиги
Кучеров вышел на тренировку «Тампы». Россиянин пропустил два матча из-за коронавируса
Фигуристы сборной России сдали отрицательные тесты на коронавирус по прилете в Пекин
Лайшев ответил на вопрос о положительном тесте на коронавирус хореографа Даниила Глейхенгауза
«Все друг от друга шарахаются». Кристина Резцова — об атмосфере в Олимпийской деревне
«Жестко и ужасно». Кристина Резцова отреагировала на коронавирус у Васнецовой
«Зачем нагнетать? Тут и без этого такое творится...» Резцова — о пропущенной тренировке и атмосфере на Играх
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дата отмененного молодежного чемпионата мира станет известна после Олимпиады
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости