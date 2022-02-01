Фетисов прокомментировал решение доиграть молодежный чемпионат мира-2022 летом

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов отреагировал на решение ИИХФ провести молодежный чемпионат мира по хоккею 2022 года летом.

«Да и хорошо, что приняли решение провести молодежный чемпионат мира летом. Это очень важное соревнование, пускай мальчишки играют. Правильное решение, потому что не хотелось бы совсем лишаться этого турнира», — сказал Фетисов «Чемпионату».

Напомним, МЧМ-2022 был отменен из-за коронавируса после нескольких игровых дней. Сборная России провела на турнире два матча, уступив шведам со счетом 3:6 и обыграв швейцарцев — 4:2.