Защитник «Динамо» Никита Новиков считает, что отмененный МЧМ нужно провести летом

Защитник «Динамо» Никита Новиков в интервью «Известиям» высказался по поводу того, что МЧМ был отменен в декабре 2021 года из-за вспышки ковида среди хоккеистов.

Ранее президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф сообщил, что сроки и место проведения МЧМ-2022 будут определены во время Олимпиады в Пекине.