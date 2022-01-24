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Сегодня, 18:41

Защитник «Динамо» Никита Новиков считает, что отмененный МЧМ нужно провести летом

Хоккеист Никита Новиков высказался об отмене МЧМ
Виктория Кравченко

Защитник «Динамо» Никита Новиков в интервью «Известиям» высказался по поводу того, что МЧМ был отменен в декабре 2021 года из-за вспышки ковида среди хоккеистов.

Ранее президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф сообщил, что сроки и место проведения МЧМ-2022 будут определены во время Олимпиады в Пекине.

— На ваш взгляд, почему на МЧМ COVID-19 так вышел из-под контроля, что пришлось турнир досрочно завершать? Самая популярная версия: в отеле в Ред-Дире в Канаде команды не изолировали от других людей.

— Там были посторонние. Поэтому заболевшие и появились. Поэтому руководство федерации и приняло решение, что лучше приостановить. Здоровье превыше всего. Не стоит рисковать.

— Как вам идея по новой провести этот МЧМ? Вы готовы пожертвовать отпуском или частью предсезонки?

— Конечно, я готов за честь страны поиграть, а также ребятам постарше помочь, потому что для них это последний год, когда можно выступать за молодежную сборную.

— Эти ребята, 2002 года рождения, ведь и юниорского чемпионата мира в 2020 году лишились из-за COVID-19.

— Да, неправильно отменять и юниорский чемпионат мира, и молодежный. Поэтому стоит провести его летом. С радостью буду готов.

Источник: https://iz.ru/1281219/aleksei-fomin/stoit-provesti-molodezhnyi-chempionat-mira-letom
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