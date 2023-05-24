«Мне повезло сыграть в этом плей-офф». Бобровский — главная российская звезда Кубка Стэнли

Сергей Бобровский с «Флоридой» в шаге от финала.

Российский голкипер «Пантерз» проводит невероятный Кубок Стэнли. 34-летний обладатель двух призов лучшему вратарю лиги («Везина» в 2013 и 2017) сейчас считается претендентом на звание самого ценного хоккеиста плей-офф.

Бобровский начал этот Кубок Стэнли в запасе и заменил дублера Алекса Лиона в третьем матче серии первого раунда с «Бостоном», в следующей домашней игре вышел в старте и вместе с командой повис на грани вылета — 1-3. После этого 72-й номер переключился на топ-режим, «Флорида» взяла три матча подряд и в овертайме игры №7 выбила рекордсмена регулярного чемпионата по числу набранных очков и побед. Сергей выручал в критические и ключевые моменты (например, без его спасения при выходе один на один Брэда Маршана на последней секунде третьего периода не было бы победного овертайма в четвертом матче).

Бобровский с «Флоридой» затем одержали три победы подряд над «Торонто». Сергей снова ограничился одним поражением в серии, а в закрывшей ее игре сделал 50 сейвов. «Пантеры» вышли в финал Восточной конференции впервые за 27 лет и продлили антирекордную серию самого популярного клуба НХЛ без Кубка Стэнли (засуха «Листьев» длится после 13-го чемпионства в 1967 году).

Бобровский с «Флоридой» стартовали с трех побед против «Каролины» (3:2 4ОТ, 2:1 ОТ, 1:0). Сергей вместе с самым результативным игроком «Пантерз» Мэттью Ткачаком и капитаном Александром Барковым стабильно в числе трех звезд команды. Экс-вратарь «Филадельфии» и «Коламбуса» проводит четвертый из восьми сезонов 80-миллионого контракта, но так круто, вполне возможно, еще никогда весной не играл.

«Все следуют за Бобом»

«Флорида» и «Каролина» в первом матче в Роли добавили к основному времени четыре овертайма, а от пятого всех выручили спасения Бобровского (63 за вечер — рекорд клуба в плей-офф, 34 — в дополнительных периодах) и гол Ткачака за 13 секунд до сирены.

«Вероятно, самый любимый гол за всю мою жизнь, было важно не уйти в пятый овертайм. Каждый внес свой значительный вклад. Но даже никакого овертайма не было бы, если бы Боб не сделал тот сейв при выходе в третьем периоде. Боб играл здорово, все следовали за ним. Это настоящая командная работа, словно две игры провели», — сказал Ткачак, чей переезд из «Калгари» перед этим сезоном тоже выглядит большим успехом «Флориды».

«Это своего рода игра на истощение. Вы просто стараетесь быть терпеливым и ждать момента, одного броска. Знаете, на таком этапе вы не столько думаете о своем теле, главное — психология. Вы фокусируетесь исключительно на игре. Один момент — один бросок. Вы не думаете слишком много. Просто остаешься в моменте, стараешься по максимуму, чтобы остановить шайбу вне ворот. Определенно, это очень длинная игра. И прекрасно себя чувствуешь после победы в такой», — сказал Бобровский.

Сергей заметил: «Я бы сказал, что мне очень повезло играть в этом плей-офф. Я счастлив быть здесь, играть, быть частью этой команды. Я реально счастлив быть в этой команде и стараться помогать ей выигрывать. Я благодарю Бога за возможность быть здесь и сыграть этот матч, этот овертайм».

Главный тренер «Флориды» Пол Морис после изнурительного первого матча заявил, что не уберет Бобровского из ворот ради отдыха. Специалист выделяет важную особенность россиянина: вратарь — вовсе не на своей волне, а важная часть коллектива. 56-летний Морис за свою карьеру дважды возглавлял «Каролину», работал с ней в общей сложности в 11 сезонах и после расставания в 2012-м отправился на год в магнитогорский «Металлург». В «Пантерз» экс-тренер «Харрикейнз», а также «Торонто» и «Виннипега» появился летом 2022-го.

Моррис сказал о лидерах флоридцев, в первую очередь — Бобровском, Ткачуке и Баркове: «На ваших лучших игроков оказывается огромное давление. В каком-то смысле давление на Бобровского спало с учетом его игры. Он показал себя в этом плей-офф, может просто выходить и играть. Он часть нашей команды, часть веселья и, может быть, в каком-то роде даже его движущая сила, потому что это не его естественное состояние. Он очень чувствительный человек, поэтому когда он начинает веселиться на утренней тренировке, то все такие: «О, Боб хорош». Я думаю, он просто наслаждается игровым аспектом».

«Он в режиме плей-офф. Это лучшее время для него стать «горячим», так что рад за него. Он просто скала с тех пор, как вошел в игру. И вы с удовольствием видите, как он добивается успеха и наслаждается своей игрой в воротах так же сильно, как мы наслаждаемся тем, что он там», — сказал защитник «Флориды» Радко Гудас.

«Это нечто. Он самый трудолюбивый человек в команде. Он все делает правильно. Вне льда он готовится так, как никогда и ни у кого раньше не видел», — сказал форвард «Пантерз» Картер Верхэге.

«Он основа нашей команды»

Во втором матче Бобровский сделал 37 сэйвов, Ткачак снова забил в овертайме, а Барков так спешил вернуться домой, что с автором гола сразу выскочил со льда в открывшуюся калитку. «Эй, я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя», — под трибуной повторил Мэттью, прежде чем обнять Сергея.

«Это большая победа для нас. Мне повезло быть здесь, счастлив играть в хоккей, играть в плей-офф. У них выдающаяся и невероятная команда, очень структурная и сильная. И эта атмосфера, эта арена просто сумасшедшая, такая громкая. Очень весело играть. И опять: как здорово и усердно работают ребята, это привилегия — быть в воротах сейчас. И снова просто хочу поблагодарить Бога за возможность, за результат и за мое тело», — сказал Бобровский.

Партнеры, соперники и зрители снова отметили несколько ключевых спасений вратаря, самое эффектное — с перемещением при равном счете после перевода Мартина Нечаса на Теуво Терявяйнена, о чем сам россиянин сказал: «Думаю, они очень хорошо разыграли этот бросок. Я купился. В последний момент смог переместиться и дотянуться ногой. Они здорово сыграли. Мне просто повезло».

«Мы не начали эту игру здорово, а он дал нам нужное время, чтобы вкатиться. Мы знали, что он будет держать оборону за нас. Не хотим превращать это в привычку. Но даже если вкатываемся половину игры, знаем, что он стоит там и делает все эти сейвы, чтобы удерживать минимальную разность в счете и оставлять нас в пределах досягаемости, что он и сделал», — сказал Ткачак.

Барков сказал: «Он просто невероятный. Каждую игру, каждый день люди говорят о нем, и он заслужил даже большего. Он основа нашей команды. Боб просто нереальный. Мы просто играем в свой хоккей, такой тип игры. Мы больше не проводим матчи, в которых забиваешь по восемь голов. Мы стараемся играть так хорошо, как только возможно, в зоне обороны, а Боб здесь, когда он нам нужен».

«Я знаю, что это немного как клише, но нужно больше нагружать его бросками. Идти к нему на пятачок и заставлять искать шайбу, использовать эти секунды и доли, чтобы постараться отправить шайбу в цель. Создавать ему трудности», — сказал форвард «Каролины» Себастьян Ахо.

«Мы знаем, что парень в воротах делает все, что требуется»

В третьем матче, первой игре финала конференции в Санрайзе, Бобровский отразил все 32 броска по своим воротам. Сергей впервые в карьере сыграл на ноль в плей-офф в своем 64-м матче (58 в старте), в регулярном чемпионате у него 38 сухих игр из 642 (628 в старте). Выходы один на один, спасения на линии ворот — у соперника не было шансов, впечатляющий вечер.

Бобровский стал самым возрастным голкипером (34 года, 244 дня) с дебютным сухим матчем в плей-офф после Тима Томаса (35 лет и 340 дней) с его 19 сэйвами за «Бостон» против «Каролины» в полуфинале Восточной конференции-2009. Вратарь «Пантерз» остановил 67 бросков по своим воротам подряд и 110 из 111 последних, а всего за три матча с «Ураганами» — 132, рекорд для трех стартовых игр полуфиналов Кубка Стэнли.

«Мои партнеры делают отличную работу. Все эти маленькие детали, заблокированные броски, хорошо подставленные клюшки и зоны, все такие небольшие детали. Так что это определенно хороший результат для нас, отличная командная работа. Мы рады победить, но следующая игра будет еще более важной. У соперника отличная команда, отличные игроки, так что будет новая битва. И мы определенно наслаждаемся этим», — сказал Бобровский.

«Пантеры» заблокировали 23 броска в игре (три — в последние 2 минуты), у «Ураганов» прошли всего два броска в финальные 5 минут и 50 секунд (ни одного за последние 3:10) при перевесе 25-7 во втором и третьем периодах, о чем Морис сказал: «Это действительно хорошо добытая победа. Мы заблокировали очень много бросков. Думаю, наш лучший отрезок в игре — вероятно, последние шесть минут».

«Это знаете как, ты играешь просто конкретный момент. Нет будущего, нет прошлого. Ты просто здесь и сейчас. Ты видишь, что происходит, ты знаешь, что случится, — и реагируешь соответственно. Это довольно просто», — еще слова Бобровского об игре в Кубке Стэнли после сезона с перепадами, повреждениями и борьбой за место в составе.

«Он просто бесподобен, и так весь плей-офф. И это действительно невероятно. Это придает нашей команде намного больше уверенности, намного больше веры. Даже если у соперника ударный отрезок, мы знаем, что у нас есть парень в воротах, который будет сражаться и делать все, что требуется. И очень весело играть, когда у тебя есть вратарь, играющий вот так», — сказал форвард «Пантерз» Сэм Беннетт.

«Как защитники мы нацелены на выдавливание парней, чтобы расчищать ему обзор и позволить видеть как можно больше бросков. Стараемся облегчить ему жизнь, потому что он облегчает нашу. Тут и говорить нечего, он просто великолепен», — сказал Гудас.

«Независимо от счета, мы просто пытаемся максимально облегчить ему задачу. Наш геймплан не меняется. Он выходит на первый план, делает несколько важных остановок времени, которые нужны при спадах в игре. Да, снова, он очень важен для нас», — сказал забивший единственный гол матча с передачи Ткачака форвард Сэм Рейнхарт.

«Еще одна прекрасная возможность»

«Бобби! Бобби! Бобби!» — скандировали болельщики на домашней арене «Флориды» в последние минуты третьей игры. На последних секундах зрители знакомо забросали лед резиновыми крысами, а «кошачьи» соцсети выложили картинку кирпичной стены с подписью «Боб».

«Это восхитительно. За это следует поблагодарить. Наши болельщики — лучшие фанаты. Мы счастливы принести им победу. И это еще одна прекрасная возможность играть. Арена была великолепной», — сказал Бобровский.

После матча Сергей в том числе вышел в телеэфир и пообщался с легендой «Рейнджерс» Хенриком Лундквистом. И снова было не совсем очевидно, кто именно сейчас заслуживает больше добрых слов.

— Боб, поздравляю, у тебя сейчас просто невероятный период, — обратился Лундквист. — Просто спрошу: это лучшее, что ты когда-либо ощущал в этой игре?

— Спасибо, Хенрик! Это привилегия для меня — разговаривать с тобой, — отреагировал россиянин. — Я помню наши битвы друг против друга. И я так горжусь тем, что могу сказать, что играл против таких больших вратарей, как ты.

— Спасибо, Боб, — вставил швед.

— Это здорово, — продолжил Сергей. — Ребята делают отличную работу передо мной всю серию, весь плей-офф. Усердно работают, чтобы добиться этого результата. И ты знаешь, как это бывает — это командная работа. Где-то удачный отскок, где-то везет, из такого складывается результат. Так что мне просто повезло быть сейчас здесь, в этом месте. И я благодарен Богу за эту возможность.

Статистика Бобровского в этом Кубке Стэнли — 13 матчей, 10 побед и 2 поражения (после выходов в старте), коэффициент надежности — 2,15, процент отраженных бросков — 93,5. Но нужна еще одна победа для выхода в финал. И это будет совсем другая серия.