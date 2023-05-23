Бобровского просто невозможно пробить! Невероятный русский вратарь тащит «Флориду» в финал Кубка Стэнли

«Каролине» не помогла даже травма капитана «Пантерз» Александра Баркова.

НХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Третий матч

«Флорида» — «Каролина» — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Гол: Райнхарт — 7 (бол., Ткачак, Беннетт), 30:05 — 1:0.

Вратари: Бобровский — Андерсен (56:38).

Штраф: 4 — 10.

Броски: 17 (10+5+2) — 32 (7+14+11).

23 мая. Майами. FLA Live Arena.

Счет в серии: 3-0.

Сергей Бобровский вжился в роль главного раздражителя «Каролины». Вратарь «Флориды» выдал две феноменальные выездные игры и добыл две победы в овертаймах. В Санрайз серия переехала с крайне неприятным счетом для «Харрикейнз». И подтвердился самый неблагоприятный сценарий для команды Рода Бриндамора. Бобровский снова творил чудеса в воротах, а нападение «Каролины» уперлось в непробиваемую стену.

Безголевой первый период — заслуга блистательно действующих вратарей. Бобровский продолжил играть на невероятном кураже, который поймал по ходу плей-офф. «Каролина» не так часто доставляла шайбу до ворот «Флориды», но создавала качественные моменты.

Местами «Харрикейнз» атаковали чересчур прямолинейно — эта проблема прослеживалась в прошлых раундах и особенно вскрылась в серии с «Пантерз». Бобровский ловким движением поймал шайбу после выхода «один на один» Стефана Ноесена. Приходилось российскому голкиперу подчищать ошибки партнеров. Привоз Аарона Экблада чуть было не привел к голу Себастьяна Ахо, но Сергей, оставшись без клюшки, дотянулся до шайбы блином.

С концовки первого периода «Флорида» осталась без капитана Александра Баркова. Безобидное, казалось бы, столкновение с форвардом «Каролины» Джеком Друри привело к тому, что финский нападающий покинул лавку, получив предположительно травму нижней части тела. Закрытость команд в плей-офф соответствует самым секретным спецслужбам. Тренеры, менеджеры и игроки не выдают внутренние тайны, связанные со здоровьем или личными причинами, которые могут помочь сопернику. Барков так и не вернулся на лед — партнерам пришлось вытаскивать матч без капитана.

«Каролина» на третью игру достала из запаса Фредерика Андерсена, пропустившего прошлый матч. Бриндамор не стесняется ротировать вратарей даже на поздней стадии плей-офф. Появившийся на вторую игру финн Антти Раанта не провалился, но, видимо, недостаточно впечатлил главного тренера. Датчанин держался до середины второго периода и дрогнул, когда «Харрикейнз» получили меньшинство. Сэм Райнхарт удачным броском из слота реализовал большинство и заставил «Каролину» поволноваться. Следом гости получили два необязательных удаления. Заметно, как голевая засуха нервировала тренера и хоккеистов. Бриндамор эмоционально отреагировал на решение арбитров удалить Джордана Мартинука за фол в чужой зоне, а после сирены на перерыв стремительно отправился в раздевалку.

Паниковать «Харрикейнз» было из-за чего. Команда не воспользовалась игровым преимуществом во втором периоде. Как «Каролина» ни старалась отойти от прямолинейных атак и чем-то удивить Бобровского, но вратарь «Флориды» справлялся со всеми угрозами. Даже если для этого приходилось вытаскивать шайбу с ленточки кончиком щитка, как после подставления Сета Джарвиса. С третьего периода матч окончательно сбился на навал «Каролины» на ворота Бобровского. Гости наступали с разных позиций: проверяли голкипера дальними бросками, пытались разыгрывать до верного. «Флорида» упростила игру и не чуралась выбрасывать шайбу из зоны. Время работало на «Пантерз». «Каролина» грамотно проходила среднюю зону — проблемы начинались, когда владеющий шайбой игрок приближался к воротам.

Оборона «Флориды» далека от идеала. Хватает индивидуальных ошибок и позиционных неразберих. В сочетании с превосходным Бобровским защитники «Пантерз» обрели дзен. Им оставалось придерживаться простого правила «не навреди». Дальше за дело брался россиянин. «Каролина» больше, чем за четыре минуты до сирены заменила голкипера на шестого полевого. Надолго закрепиться в зоне не получилось, а «Флорида» ответила быстрой шайбой в пустые ворота. Правда, судьи отменили гол — ранее игрок «Пантерз» врезал клюшкой по лицу Шейну Гостисбееру. Удивительно, что «Каролина» не получила большинство. Впрочем, сильно сомневаюсь, что удаление спасло бы «Харрикейнз». Бобровский сегодня отыграл бесподобно и оформил «сухарь», отразив 32 броска. «Флорида» — в шаге от финала Кубка Стэнли, а Сергей все ближе к «Конн Смайт Трофи».