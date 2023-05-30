Сын эмигранта из Астрахани ведет «Вегас» к Кубку Стэнли! Кто такой Миша Донсков?

Тренер с русскими корнями быстро двигается по карьерной лестнице.

Кого можно увидеть в нынешнем тренерском штабе «Вегаса»? Само собой, Брюса Кэссиди, которого прошлой весной с позором уволили из «Бостона». Джона Стивенса, помогавшего выстраивать чемпионскую оборону «Лос-Анджелеса» Дэрилла Саттера. Райана Крэйга, работающего в клубе с самого первого года основания и доходившего вместе с Жераром Галланом до финала Кубка Стэнли в дебютный сезон. А еще здесь нашлось место для 46-летнего канадца с русской фамилией Миши Донскова, который принципиально выделяется на фоне исконно англосаксонских фамилий своих коллег и практически неизвестен в России. И это при том, что он почти 15 лет отработал в НХЛ.

Продавал медицинское оборудование и работал с Хартли

Сын американки и русского эмигранта из Астрахани, перебравшегося в Канаду еще ребенком в 1952-м, никогда не считался великим талантом и по юниорам не пробился даже в систему трехголовой CHL. В середине 90-х он успел провести сезон за скромный Университет Норвича в студенческой NCAA, а в начале нулевых после четырехлетнего перерыва неожиданно всплыл в Европе и два годы пылил в низших чемпионатах Швеции и Норвегии, закончив игровую карьеру уже в 26 лет. Зато куда успешнее у него сложился путь хоккейного функционера.

Еще будучи игроком шведского «Болста», канадец с русскими корнями в 2001-м получил должность хоккейного инструктора в только-только появившемся на энхаэловской карте «Коламбусе», где курировал развитие детского хоккея, юношеских программ и формирование фан-базы. Отработав три года в Огайо, Донсков уехал исполнять аналогичные функции в Джорджию и в довесок получил должность командного консультанта в «Атланте» — команде, в которой тогда вовсю звездили Илья Ковальчук, Вячеслав Козлов, Мариан Хосса и наш старый омский знакомый Боб Хартли.

Удивительно, но долгое время нынешний коуч «Вегаса» совмещал работу функционера с работой в коммерческой компании и до того, как полностью погрузиться в хоккей, проработал шесть лет в крупном американском фармацевтическом дистрбьютере Cardinal Health, чья штаб-квартира расположена как раз таки в Огайо. В ней он поступательно двигался по карьерной лестнице и дорос до менеджера среднего звена в сфере продаж, а попутно с этим успел получить в Университете Западного Онтарио магистерскую степень по кинезиологии — крайне противоречивой науке, изучающей мышечное движение человека во всех его проявлениях. При этом он успел пустить корни на родине матери в городке Нью-Олбани недалеко от Коламбуса и открыть там семейную хоккейную школу, в которой его мать Дебби занимает пост менеджера. А отец Пол вместе с ним и братьями Энтони и Мэттью организует тренировочный процесс, основанный на высокой интенсивности и всестороннем развитии навыков.

Миша Донсков с семьей. Фото donskovhockey.com

Не остался Миша без работы и в 2009-м, когда «Трэшерз» все быстрее и быстрее приближались к собственной кончине и переезду франшизы в Виннипег. После НХЛ Донсков успел повариться помощником Дэйла Хантера в «Лондоне» из юниорской лиги Онтарио. Но по-настоящему его карьера в хоккее поперла вверх с попаданием в Hockey Canada, где он в статусе видеотренера и менеджера по хоккейным операциям прошел путь от юниорской до молодежной сборной Канады, с которой выигрывал МЧМ-2015. А ведь в тот год он вместе с Макдэвидом и компанией оставил без золота в драматичном финале сборную Родины своего отца, чуть было не перевернувшей матч с 1:5.

Стоял у истоков создания «Вегаса»

В канадской федерации настолько высоко оценили прогресс молодого тренера, что в следующем сезоне нашли ему место в раздутом и невероятно звездном штабе Майка Бэбкока на Кубке мира-2016 в Торонто, который при наличии Клода Жульена, Барри Тротца, Билла Питерса и Джоэля Кенневилля трещал по швам от авторитетности.

Еще в системе сборной Донсков получил прозвище Швейцарский нож за многозадачность. Он составлял видеоотчеты для тренеров, собирал продвинутую статистику для игроков, занимался на льду с неиграющим составом и не чурался любой сверхурочной работы. Вместе с этим он всего за два года успел разработать мобильное приложение с большим объемом аналитических данных, в котором игроки могли оставаться в контакте с людьми из сборной во время клубного сезона.

Разумеется, мимо молодого и ценного универсала, не приколоченного другими клубами НХЛ, не могли пройти мимо бывший генменеджер «Вегаса» Джордж Макфи и владелец клуба Билл Фоули, предложившие ему должность директора по хоккейным операциям в только-только родившемся клубе. Правда, перед тем как выделить канадцу с русской фамилией отдельный кабинет, боссам «рыцарей» пришлось отпустить его на Кубок мира в начале сезона и дать подержать в руках команду мечты. Забавнее всего, что поработать вместе Макфи предложил Мише, когда сам еще не был даже кандидатом на пост генменеджера клуба из игорной столицы США.

Изначально Донсков должен был заниматься в «Голден Найтс» плюс-минус тем же, что и в Hockey Canada — то есть абсолютно всем: работать с продвинутой статистикой, готовить клубное программное обеспечение для скаутов и тренеров, координировать работу аналитиков, запускать программы для привлечения болельщиков, контактировать с молодежью и проспектами.

По задумке Макфи, талантливый менеджер должен был стать главным связующим звеном между руководством и тренерами. Но со временем того начало тянуть в одну сторону, и он все чаще стал сползать с ложи на скамейку и выходить на лед. Сперва Миша возился преимущественно с молодежью в лагерях развития, а в какой-то момент присоединился к основной команде, чтобы работать с игроками, восстанавливающимися от повреждений.

«Это произошло очень органично. Помню, как в начале второго сезона в 2018 году он начинал работать с травмированными игроками, когда они проходили реабилитацию. Когда команда была в разъездах, он помогал игрокам вернуться на лед.

Миша провел много времени с Полом Штясны, когда он получил серьезное повреждение нижней части тела в октябре. Плюс тогда была очень серьезная травма колена у Эрика Хаулы. Миша начал много работать с ребятами в реабилитационном центре и, думаю, действительно завоевал уважение игроков. Затем он просто постепенно начал делать немного больше", — вспоминал в интервью The Athletic нынешний генменеджер «Найтс» Келли Маккриммон, работавший тогда ассистентом Макфи.

Фото donskovhockey.com

Приходил в «Голден Найт» менеджером, а стал тренером

Официально жизнь заставила Донскова стать тренером «Вегаса» перед коронавирусным плей-офф 2020-го, когда из-за ковида у «рыцарей» могли появиться дыры в штабе Питера Дебура. Он индивидуально работал с небольшими группами игроков после того, как НХЛ объявила о возобновлении сезона, и продолжил подкатывать группы неиграющих хоккеистов уже в «пузыре», где правила строго ограничивали выход на лед главных тренеров. А еще постоянно нарезал видео для лидеров вроде Джонатана Маршессо и разжевывал им каждый достойный внимания момент.

«Миша стал очень важным дополнением к нашему штабу. Если начать философствовать, то можно сказать, что тренерские штабы клубов НХЛ движутся ближе к модели НФЛ, где у вас есть более детальные тренеры для конкретных позиций и навыков. Сегодняшнему спортсмену нужно много внимания на нюансах.Теперь недостаточно иметь двух помощников с общим функционалом», — комментировал решение включить Донскова в собственный штаб Дебур.

?Во многом стать полноценным ассистентом ему помог опыт тренера по развитию в собственной семейной школе, куда каждое лето съезжаются юниоры из CHL, USHL и NCAA, вкупе с прекрасным катанием. И особенно ярко таланты Миши проявились в работе с тремя нападающими нижних звеньев — Николя Руа, Вильямом Каррье и Киганом Колесаром, начавших серьезно прибавлять при нем. Нужно ли напоминать, какую важную роль все трое сейчас играют в бронебойном боттоме команды из Невады?

Вместе с Каррье он часами индивидуально занимался над катанием в ограниченном пространстве, поворотливостью, работой на ребрах и владением клюшкой у бортов. При этом нередко Донсков выдергивал форварда на несколько минут в сторону прямо по ходу общекомандных сессий.

«Моя игра в атаке закладывалась именно на этих индивидуальных тренировках. Я тренировался с Мишей и просто пытался добиться успеха. Я стараюсь приходить на занятия пораньше. Он показывал мельчайшие нюансы вплоть до того, как и под каким углом нужно наклонять спину на виражах. Он ведь и сам прекрасно катается. Думаю, у него катание на уровне НХЛ. И игроки «Вегаса» просто пытаются впитывать его знания. Не могу поверить, что он всерьез не тренировал до этого», — отмечал франкофон вклад тренера в свою игру.

Фото donskovhockey.com

Кэссиди сразу одобрил его кандидатуру

Еще больше выросла роль Донскова после увольнения Дебура и назначения Брюса Кэссиди прошлым летом. Если при первом он работал ассистентом на полставки и всегда смотрел матчи «Вегаса» из ложи, то второй сразу же предложил ему окончательно стать полноценным помощником и переместиться на лавку.

«Я получил действительно хорошие отзывы о Мише от каждого игрока». Мы с Маккриммоном начали обсуждать его кандидатуру еще до моего назначения. Келли спросил, вижу ли я его в своем штабе и какую роль он будет играть. Мой ответ был «да».

Он проделал действительно хорошую работу. Игроки очень уважают Мишу. Они идут к нему, когда хотят улучшить что-то, потому что он так усердно работал с ними на протяжении многих лет. Мы любим его как человека, мы любим его как тренера. И я уверен, что игроки подтвердят это. Он получил возможность повысить свою роль, и пока все идет хорошо", — комментировал свое решение сам Кэссиди.

?По факту Донсков продолжает занимать в штабе «Вегаса» роль тренера по развитию. Правда, теперь в его круг обязанностей входит еще помощь другому ассистенту Райану Крэйгу с игрой в атаке и большинством. В минувшей регулярке «рыцари» не были лидерами ни по количеству голов, ни по проценту реализации лишнего, ни по количеству созданных шансов. Впрочем, главное — их атака оказалась одной из самых эффективных в лиге на протяжении всего сезона. Продолжает команда из Невады переигрывать соперников при не самом большом количестве моментов и в плей-офф. И за это точно нужно отдать должное двум помощникам Кэссиди.

Теперь интересно, в каком направлении будет развиваться карьера Швейцарского ножа из Невады и как долго он задержится на лавке. Несколько лет назад Билл Фоули в шутку называл его будущим генменеджером «Голден Найтс». Как известно, в каждой шутке есть доля правды. Багаж и знания позволяют сыну астраханского эмигранта рассчитывать в будущем на кресло Маккриммона. В этом сомнений нет. Однако зачем Донскову возвращаться в офис, если он кайфует от работы в поле и его изначально тянуло на мостик? Тем более когда в роли тренера он так близок к первому в истории клуба Кубку Стэнли.