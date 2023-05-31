В России «Флорида» всегда была командой Буре. Как он там играл и почему ничего не выиграл

Нападающий стал клубной легендой.

Сейчас в России можно без труда найти болельщиков «Флориды», особенно с учетом того, что Сергей Бобровский помог клубу впервые с 1996-го выйти в финал Кубка Стэнли. Но в сезоне-1998/99 «Пантерз» привлекли внимание российских поклонников хоккея с не меньшим размахом. После семи лет в «Ванкувере» Павел Буре объявил забастовку и был обменян во «Флориду». Знаменитому форварду хотелось перемен, а в солнечном штате готовы были пойти Русской Ракете навстречу.

К сожалению, к тому времени частые травмы уже беспокоили Павла. Он пропустил немало матчей из-за разрыва связок, а затем повредил правое колено. После перехода во «Флориду» Буре сыграл всего 11 матчей, зато забил в них 13 голов. Руководство клуба было очаровано игрой русского форварда и предложило ему новый контракт. Несмотря на проблемы со здоровьем, Павел не подвел «пантер» и провел два мощных сезона, набрав в каждом из них 90+ очков.

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С приходом Буре посещаемость матчей «Флориды» заметно возросла, ведь зрители понимали, что гарантированно получат настоящее шоу. Скорость Русской Ракеты все еще была на уровне, да и с голами он не испытывал никаких проблем. 58 заброшенных шайб в одном сезоне и 59 в следующем принесли Павлу два «Морис Ришар Трофи». Его снайперские достижения, скорее всего, останутся рекордами «Флориды» навсегда. В минувшем регулярном чемпионате Картер Верхаге забил 42 гола, что стало лучшим клубным показателем со времен Буре.

«Это был особенный хоккеист, такие появляются на свет не так часто. Когда Павел вышел на пик карьеры, это был самый опасный нападающий НХЛ. Его было невозможно остановить. Он знал, когда сорваться из зоны обороны и полететь к чужим воротам. Не просто же так его назвали Русской Ракетой. За свою карьеру я видел лишь несколько хоккеистов такого уровня. Морис Ришар в свои лучшие годы был одним из них, но тогда была совсем другая игра, совсем иные скорости», — говорил великий Скотти Боумен.

Дуэт братьев

Во «Флориде» Павел успел поиграть со своим младшим братом Валерием. В 2000 году на Матче звезд НХЛ Боумен решил поставить их в одно звено, и это оказало заметный эффект. В тот вечер Павел сделал хет-трик, а две результативные передачи ему отдал Валерий. Не исключено, что форварду «Пантерз» пришлось надавить на руководство своего клуба, и летом 2001-го состоялся обмен между «Калгари» и «Флоридой»: Буре-младший и Джейсон Уимер на Роба Нидермайера и пик второго раунда драфта.

Увы, но ожидания от потенциальной суперсвязки не оправдались. Уже в первую неделю сезона Валерий получил травму колена, продолжил играть с ней, но вскоре был вынужден отправиться на больничный, серьезно повредив сустав. К тому моменту он набрал два (1+1) очка в шести играх. Валерий вернулся на лед только в середине января, но Павел к тому времени успел получить сотрясение мозга и сломать руку. К перерыву на Олимпиаду братья сыграли всего 17 совместных матчей. Павел набрал в них 15 (8+7) очков, Валерий — 9 (5+4).

После Игр в Солт-Лейк-Сити их развели по разным тройкам, а младшему Буре даже урезали игровое время. Дела у «Флориды» шли откровенно плохо, а команда пролетела мимо плей-офф в четвертый раз за пять лет. Было очевидно, что рано или поздно терпение руководства лопнет. В итоге генеральный менеджер Чак Флетчер не выдержал такого давления и обменял Павла в «Рейнджерс». Таким образом, 17 марта 2002 года во встрече с «Оттавой» состоялся последний совместный матч братьев Буре, но оба они остались без очков.

Павел Буре. Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

Легенда клуба

С Павлом за четыре неполных сезона «Флорида» только один раз вышла в плей-офф, где в первом раунде была уничтожена «Нью-Джерси» (0-4). И все же это никак не преуменьшает значение Буре для клубной истории. До сих пор ему принадлежит немало рекордов, которые вряд ли падут в обозримом будущем. Помимо снайперских достижений на счету Павла 10 хет-триков, два покера, а 251 (152+99) очко за «пантер» он набрал всего в 223 играх. В своем последнем сезоне во «Флориде» форвард даже получил капитанскую нашивку, с которой провел 56 матчей.

В «Пантерз» Буре-старший обладал колоссальным авторитетом, что даже позволяло ему влиять на некоторые решения руководства. В своем интервью это подтвердил знаменитый Майк Кинэн: «Меня дважды приглашали тренировать команды по просьбам игроков. Одним из них был Павел Буре, который пошел к владельцу «Флориды» и сказал, что хочет Кинэна главным тренером. Мне позвонили, когда командой еще руководил Дуэйн Саттер. У Павла тогда был пентхаус в Саут-Бич, и он пригласил меня пожить у себя, пока я жду, что решат в клубе. У нас с ним до сих пор отличные отношения».

Если бы не колени, то карьера Павла могла сложиться совершенно иначе. Не исключено, что и во «Флориде» он мог задержаться гораздо дольше, приведя команду к заветному трофею. Однако здоровью не прикажешь. В двух сезонах за «Рейнджерс» Буре суммарно провел всего 51 матч и в 31 год закончил профессиональную карьеру. Его феноменальную скорость и красивейшие голы будут помнить не только во «Флориде».

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В сезоне-2022/23 у «Пантерз» есть возможность во второй раз в своей истории выиграть Кубок Стэнли. В финале им будет противостоять «Вегас». Букмекерская компания ФОНБЕТ считает, что у «Флориды» чуть меньше шансов на успех, чем у соперника. На триумф «Голден Найтс» можно поставить с коэффициентом 1.75, вероятность этого исхода — примерно 57%. А вот на трофей в руках команды Пола Мориса котировка — 2.10 (43%).