Звездный канадец психанул и подставил свою команду.Теперь «Даллас» — в шаге от вылета

«Вегас» выиграл три матча из трех.

НХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Третий матч

«Даллас» — «Вегас» — 0:4 (0:3, 0:1, 0:0)

Голы: Маршессо — 7 (Айкел, Барбашев), 1:11 — 0:1. Барбашев — 5 (бол., Руа), 5:57 — 0:2. Каррье — 1 (Блюгерс, Колесар), 7:10 — 0:3. Пьетранджело — 1 (Барбашев, Руа), 28:28 — 0:4.

Вратари: Эттингер (Уэджвуд, 7:10) — Хилл.

Штраф: 35 — 6.

Броски: 34 (11+9+14) — 16 (10+4+2).

Наши: Дадонов (2.52/0/0) — Барбашев (16.55/1/+2).

24 мая. Даллас. American Airlines Center.

Счет в серии: 0-3

В НХЛ прошел первый матч финалов конференций, в котором не получилось интриги. Казалось, что «Даллас» после двух близких игр устроит «Вегасу» жаркий прием, но по итогу техасцам не помогли даже родные болельщики. «Голден Найтс» уверенно разобрались с соперником, а российский форвард Иван Барбашев провел свой самый результативный матч плей-офф в карьере.

«Вегас» открыл счет уже на первой минуте встречи, но ключевым стал не этот эпизод с голом Джонатана Маршессо. Всего через 40 секунд Джейми Бенн неадекватно грубо сыграл против Марка Стоуна и заслуженно получил удаление до конца игры. Зачем капитан «Старз» повел себя таким образом, непонятно, но кроме как проявлением слабости это не назовешь.

«Рыцари» почувствовали запах крови и сразу взялись за дело. Иван Барбашев реализовал численный перевес, а через минуту уже в равных составах голом отметился Уильям Каррье. Голкипер «Далласа» Джейк Оттинджер пропустил три шайбы после пяти бросков и в середине первого периода вынужден был уступить место в воротах Скотту Веджвуду. Максимально провальный старт для хозяев.

На этом неприятности «Далласа» не закончились. Евгений Дадонов получил травму нижней части тела и не смог продолжить матч. При этом российский нападающий столкнулся со своим партнером по команде Роопе Хинтцем. На льду Евгений провел всего три минуты и неудивительно, что его команда так быстро потухла эмоционально. Гол Алекса Пьетранжело уже окончательно прибил соперника.

Не выдержали нервы и у болельщиков «Далласа», когда в концовке второго периода между игроками произошла небольшая стычка. Макс Доми грубо сыграл против Николаса Хейга и в совокупности получил 14 минут штрафа. Таким образом «Старз» остались без трех нападающих, а зрители стали бросать на лед бутылки. Судьи даже решили, что оставшиеся 20 секунд лучше доиграть после перерыва.

К сожалению, третий период превратился в простую формальность. «Даллас» провел свой худший матч в нынешнем плей-офф и впервые за 31 год оба финала конференции могут закончиться в сухую. Судя по всему, техасцы совершили роковую ошибку в прошлой игре, не дотерпев всего две минуты до вполне заслуженной победы. Теперь сложно представить, что «Вегас» упустит такое преимущество.

В тройку лучших игроков матча попал Барбашев. Иван провел свой самый результативный матч плей-офф в карьере и набрал 3 (1+2) очка. На его счету 13 (5+8) баллов в 14 играх. Первой звездой стал голкипер Эдин Хилл, который оформил первый сухарь в плей-офф за карьеру. В Вегасе настоящий праздник. Всего за шесть лет клубной истории «рыцари» могут во второй раз выйти в финал Кубка Стэнли.