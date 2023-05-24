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Сегодня, 06:45

Звездный канадец психанул и подставил свою команду.Теперь «Даллас» — в шаге от вылета

Андрей Жданюк
Корреспондент
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Фото USA Today Sports
«Вегас» выиграл три матча из трех.

НХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Третий матч
«Даллас» — «Вегас» — 0:4 (0:3, 0:1, 0:0)
Голы: Маршессо — 7 (Айкел, Барбашев), 1:11 — 0:1. Барбашев — 5 (бол., Руа), 5:57 — 0:2. Каррье — 1 (Блюгерс, Колесар), 7:10 — 0:3. Пьетранджело — 1 (Барбашев, Руа), 28:28 — 0:4.
Вратари: Эттингер (Уэджвуд, 7:10) — Хилл.
Штраф: 35 — 6.
Броски: 34 (11+9+14) — 16 (10+4+2).
Наши: Дадонов (2.52/0/0) — Барбашев (16.55/1/+2).
24 мая. Даллас. American Airlines Center.
Счет в серии: 0-3

В НХЛ прошел первый матч финалов конференций, в котором не получилось интриги. Казалось, что «Даллас» после двух близких игр устроит «Вегасу» жаркий прием, но по итогу техасцам не помогли даже родные болельщики. «Голден Найтс» уверенно разобрались с соперником, а российский форвард Иван Барбашев провел свой самый результативный матч плей-офф в карьере.

«Вегас» открыл счет уже на первой минуте встречи, но ключевым стал не этот эпизод с голом Джонатана Маршессо. Всего через 40 секунд Джейми Бенн неадекватно грубо сыграл против Марка Стоуна и заслуженно получил удаление до конца игры. Зачем капитан «Старз» повел себя таким образом, непонятно, но кроме как проявлением слабости это не назовешь.

«Рыцари» почувствовали запах крови и сразу взялись за дело. Иван Барбашев реализовал численный перевес, а через минуту уже в равных составах голом отметился Уильям Каррье. Голкипер «Далласа» Джейк Оттинджер пропустил три шайбы после пяти бросков и в середине первого периода вынужден был уступить место в воротах Скотту Веджвуду. Максимально провальный старт для хозяев.

На этом неприятности «Далласа» не закончились. Евгений Дадонов получил травму нижней части тела и не смог продолжить матч. При этом российский нападающий столкнулся со своим партнером по команде Роопе Хинтцем. На льду Евгений провел всего три минуты и неудивительно, что его команда так быстро потухла эмоционально. Гол Алекса Пьетранжело уже окончательно прибил соперника.

Не выдержали нервы и у болельщиков «Далласа», когда в концовке второго периода между игроками произошла небольшая стычка. Макс Доми грубо сыграл против Николаса Хейга и в совокупности получил 14 минут штрафа. Таким образом «Старз» остались без трех нападающих, а зрители стали бросать на лед бутылки. Судьи даже решили, что оставшиеся 20 секунд лучше доиграть после перерыва.

К сожалению, третий период превратился в простую формальность. «Даллас» провел свой худший матч в нынешнем плей-офф и впервые за 31 год оба финала конференции могут закончиться в сухую. Судя по всему, техасцы совершили роковую ошибку в прошлой игре, не дотерпев всего две минуты до вполне заслуженной победы. Теперь сложно представить, что «Вегас» упустит такое преимущество.

В тройку лучших игроков матча попал Барбашев. Иван провел свой самый результативный матч плей-офф в карьере и набрал 3 (1+2) очка. На его счету 13 (5+8) баллов в 14 играх. Первой звездой стал голкипер Эдин Хилл, который оформил первый сухарь в плей-офф за карьеру. В Вегасе настоящий праздник. Всего за шесть лет клубной истории «рыцари» могут во второй раз выйти в финал Кубка Стэнли.

Иван Барбашев
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Даллас Старз
6
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Положение команд
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 52 30 113
2 Нью-Джерси 82 52 30 112
3 Рейнджерс 82 47 35 107
4 Айлендерс 82 42 40 93
5 Питтсбург 82 40 42 91
6 Вашингтон 82 35 47 80
7 Филадельфия 82 31 51 75
8 Коламбус 82 25 57 59
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 82 65 17 135
2 Торонто 82 50 32 111
3 Тампа-Бэй 82 46 36 98
4 Флорида 82 42 40 92
5 Баффало 82 42 40 91
6 Оттава 82 39 43 86
7 Детройт 82 35 47 80
8 Монреаль 82 31 51 68
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 51 31 109
2 Даллас 82 47 35 108
3 Миннесота 82 46 36 103
4 Виннипег 82 46 36 95
5 Нэшвилл 82 42 40 92
6 Сент-Луис 82 37 45 81
7 Аризона 82 28 54 70
8 Чикаго 82 26 56 59
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 51 31 111
2 Эдмонтон 82 50 32 109
3 Лос-Анджелес 82 47 35 104
4 Сиэтл 82 46 36 100
5 Калгари 82 38 44 93
6 Ванкувер 82 38 44 83
7 Сан-Хосе 82 22 60 60
8 Анахайм 82 23 59 58
1/2 финала Счет в серии
Вегас - Даллас
Вегас - Даллас
3 - 0
1. Вегас - Даллас
4 - 3
2. Вегас - Даллас
3 - 2
3. Даллас - Вегас
0 - 4
4. Даллас - Вегас
0 - 0
3 - 0
Каролина - Флорида
Каролина - Флорида
0 - 3
1. Каролина - Флорида
2 - 3
2. Каролина - Флорида
1 - 2
3. Флорида - Каролина
1 - 0
4. Флорида - Каролина
0 - 0
0 - 3
Второй раунд
Вегас - Эдмонтон
Вегас - Эдмонтон
4 - 2
1. Вегас - Эдмонтон
6 - 4
2. Вегас - Эдмонтон
1 - 5
3. Эдмонтон - Вегас
1 - 5
4. Эдмонтон - Вегас
4 - 1
5. Вегас - Эдмонтон
4 - 3
6. Эдмонтон - Вегас
2 - 5
4 - 2
Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
4 - 1
1. Каролина - Нью-Джерси
5 - 1
2. Каролина - Нью-Джерси
6 - 1
3. Нью-Джерси - Каролина
8 - 4
4. Нью-Джерси - Каролина
1 - 6
5. Каролина - Нью-Джерси
3 - 2
4 - 1
Даллас - Сиэтл
Даллас - Сиэтл
4 - 3
1. Даллас - Сиэтл
4 - 5
2. Даллас - Сиэтл
4 - 2
3. Сиэтл - Даллас
7 - 2
4. Сиэтл - Даллас
3 - 6
5. Даллас - Сиэтл
5 - 2
6. Сиэтл - Даллас
6 - 3
7. Даллас - Сиэтл
2 - 1
4 - 3
Торонто - Флорида
Торонто - Флорида
1 - 4
1. Торонто - Флорида
2 - 4
2. Торонто - Флорида
2 - 3
3. Флорида - Торонто
3 - 2
4. Флорида - Торонто
1 - 2
5. Торонто - Флорида
2 - 3
1 - 4
Первый раунд
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
4 - 2
1. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 7
2. Торонто - Тампа-Бэй
7 - 2
3. Тампа-Бэй - Торонто
3 - 4
4. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 5
5. Торонто - Тампа-Бэй
2 - 4
6. Тампа-Бэй - Торонто
1 - 2
4 - 2
Вегас - Виннипег
Вегас - Виннипег
4 - 1
1. Вегас - Виннипег
1 - 5
2. Вегас - Виннипег
5 - 2
3. Виннипег - Вегас
4 - 5
4. Виннипег - Вегас
2 - 4
5. Вегас - Виннипег
4 - 1
4 - 1
Колорадо - Сиэтл
Колорадо - Сиэтл
3 - 4
1. Колорадо - Сиэтл
1 - 3
2. Колорадо - Сиэтл
3 - 2
3. Сиэтл - Колорадо
4 - 6
4. Сиэтл - Колорадо
3 - 2
5. Колорадо - Сиэтл
2 - 3
6. Сиэтл - Колорадо
1 - 4
7. Колорадо - Сиэтл
1 - 2
3 - 4
Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
4 - 3
1. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
2. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
3. Рейнджерс - Нью-Джерси
1 - 2
4. Рейнджерс - Нью-Джерси
1 - 3
5. Нью-Джерси - Рейнджерс
4 - 0
6. Рейнджерс - Нью-Джерси
5 - 2
7. Нью-Джерси - Рейнджерс
4 - 0
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 2
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 2
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
3 - 2
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 5
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 3
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 5
4 - 2
Бостон - Флорида
Бостон - Флорида
3 - 4
1. Бостон - Флорида
3 - 1
2. Бостон - Флорида
3 - 6
3. Флорида - Бостон
2 - 4
4. Флорида - Бостон
2 - 6
5. Бостон - Флорида
3 - 4
6. Флорида - Бостон
7 - 5
7. Бостон - Флорида
3 - 4
3 - 4
Даллас - Миннесота
Даллас - Миннесота
4 - 2
1. Даллас - Миннесота
2 - 3
2. Даллас - Миннесота
7 - 3
3. Миннесота - Даллас
5 - 1
4. Миннесота - Даллас
2 - 3
5. Даллас - Миннесота
4 - 0
6. Миннесота - Даллас
1 - 4
4 - 2
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
4 - 2
1. Каролина - Айлендерс
2 - 1
2. Каролина - Айлендерс
4 - 3
3. Айлендерс - Каролина
5 - 1
4. Айлендерс - Каролина
2 - 5
5. Каролина - Айлендерс
2 - 3
6. Айлендерс - Каролина
1 - 2
4 - 2
Результаты / календарь
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26.05
24.05 03:00
Даллас – Вегас
 0 : 4
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Роопе Хинтц

Роопе Хинтц

Даллас

 16 22
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 12 20
Мэттью Ткачак

Мэттью Ткачак

Флорида

 15 19
И Г
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 12 13
Роопе Хинтц

Роопе Хинтц

Даллас

 16 10
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 12 8
И КН
Джек Кэмпбелл

Джек Кэмпбелл

Эдмонтон

 4 1.01
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 8 1.58
Адин Хилл

Адин Хилл

Вегас

 8 1.96
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