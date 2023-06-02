Российская серия в Кубке Стэнли продлена. Бобровский станет новым чемпионом или Барбашев войдет в историю с другим клубом?

С 2016 года на главном трофее НХЛ каждый сезон появляются русские имена.

В НХЛ будет абсолютно новый чемпион: финалисты-2023 «Флорида» и «Вегас» еще не выигрывали Кубок Стэнли. У обоих клубов до этого было по одной попытке в главных сериях плей-офф.

«Пантерз» сыграли в финале в 1996 году в третьем сезоне после дебюта в лиге и уступили «Колорадо». «Эвеланш» тогда проводили первый год в Денвере и запустили мощнейшее противостояние с «Детройтом», для лучших команд Запада более выматывающим стал финал конференции.

«Голден Найтс» сыграли в финале в 2018-м в дебютном сезоне и уступили «Вашингтону». «Кэпиталз» тогда закрыли одну из самых длинных серий лиги без чемпионств после создания франшизы.

Теперь «Флорида» и «Вегас» проведут новый финал клубов без побед в Кубке Стэнли. Вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский — один из ключевых игроков команды-сенсации Пола Мориса и на данный момент один из главных претендентов на приз самому ценному хоккеисту плей-офф. Форвард «Вегаса» Иван Барбашев — игрок ведущего звена «Рыцарей» и лучший россиянин этого Кубка Стэнли из полевых хоккеистов. Имя одного из них появится на трофее в списке чемпионов-2023.

В новейшей истории НХЛ победителями Кубка Стэнли пока становились 36 российских хоккеистов (четверым удалось взять трофей по три раза, еще десятерым — по два). Вы можете попробовать вспомнить всех в квизе игрового портала «СЭ» (есть еще версия про финалистов этого века).

Активная серия чемпионств россиян в НХЛ длится с 2016 года. В последний раз наши не поднимали кубок в 2015-м, когда в финале «Чикаго» взял верх над «Тампой» (в составе «Лайтнинг» в том сезоне выступали Андрей Василевский, Никита Кучеров, Владислав Наместников и Никита Нестеров). С тех пор было несколько по-настоящему крутых лет.

Евгений Малкин и Сидни Кросби с Кубком Стэнли. Фото Global Look Press

«Питтсбург»: Малкин

«Питтсбург» взял два Кубка Стэнли в 2016-м и 2017-м и сделал много чего уникального. «Пингвинз» в третий раз в своей истории сыграли в двух финалах подряд (все началось с чемпионств-1991 и 1992), стали первыми в лиге с двумя финалами подряд после своих серий с «Детройтом» (финал-2008 и чемпионство-2009), первыми с двумя кубками подряд после «Ред Уингз» (1997 и 1998) и соответственно первыми в эру потолка зарплат (после локаута-2004/05).

«Питтсбург» начал с победы над выбивавшим его в двух предыдущих сезонах «Рейнджерс». Команда Майка Салливана в обоих плей-офф во втором раунде проходила главного конкурента и тогда лучшую команду регулярного чемпионата — «Вашингтон». В решающих сериях ей противостояли впервые попавшие в финал «Сан-Хосе» и «Нэшвилл».

MVP дважды становился капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби. Евгений Малкин был самым ценным игроком плей-офф в 2009-м и одним из заметных спустя годы. В 2017-м Джино стал лучшим бомбардиром Кубка Стэнли (28 очков, 10+18 в 25 матчах), у Сида — на балл меньше (27, 8+19 в 24).

Три кубка после четырех финалов за десять лет с Кросби и Малкиным взяли Марк-Андре Флери и Крис Летанг (пропустил вторую половину сезона и плей-офф в 2017-м). Другие важные игроки команды Салливана — Крис Кунитц и Фил Кессел. В чемпионских сезонах в «Пингвинз» в качестве тренера по обороне работал экс-защитник, обладатель Кубка Стэнли-2009 Сергей Гончар.

Александр Овечкин с Кубком Стэнли. Фото Global Look Press

«Вашингтон»: Овечкин, Кузнецов, Орлов

«Вашингтон» завоевал первое чемпионство в 43-м сезоне в лиге, капитан и главная звезда в истории «Кэпиталз» Александр Овечкин шел к своей энхаэловской мечте 13 лет. Столичный клуб до этого за все время своего существования лишь раз играл в финале (в 1998-м против «Детройта»), команда Барри Тротца наконец-то разобралась с проклятием первых раундов и дошла до Кубка Стэнли.

«Вашингтон» начал со спасения с 0-2 против «Коламбуса» с Бобровским. Во втором раунде «Кэпиталз» выбили «Питтсбург», который победили только раз в десяти предыдущих попытках с 1994-го и проиграли семь серий подряд. Финал Восточной конференции против «Тампы» растянулся на семь игр, главная серия с «Вегасом» была выиграна в пяти. Вашингтонцы нашли ключи к обороне игравшего пятый в карьере финал Флери и подняли кубок в Лас-Вегасе. Празднование Ови во всех знаковых для него городах получилось не менее легендарным, чем исторический кубковый прорыв.

Овечкин (27 очков, 15+12 в 24 матчах) получил «Конн Смайт Трофи» MVP Кубка Стэнли. Евгений Кузнецов провел выдающийся плей-офф и стал лучшим бомбардиром (32 очка, 12+20 в 24 матчах). Евгений много ассистировал и забивал важные голы, а Александр много работал на команду. Именно так они при участии Дмитрия Орлова провели знаковую шайбу в овертайме заключительной игры серии с «Пингвинз».

Другие важные игроки чемпионского костяка — Брендан Холтби и Джон Карлсон, Никлас Бэкстрем и Ти Джей Оши, Ларс Эллер и Том Уилсон. Это был первый финал и чемпионство для всех вашингтонцев, кроме одного — экс-защитника «Питтсбурга» Брукса Орпика (2008 и 2009).

«Сент-Луис» Владимира Тарасенко и Ивана Барбашева с Кубком Стэнли. Фото Global Look Press

«Сент-Луис»: Тарасенко, Барбашев

«Сент-Луис» взял первый Кубок Стэнли после 50 сезонов в лиге. «Блюз» в 2019 году зашли дальше клубных легенд из конца 60-х с тремя подряд финалами. Решающая серия с «Бостоном» стала своеобразным реваншем за финал-1970 и растянулась на семь игр. Команда Крейга Беруби провела в плей-офф 26 матчей и повторила рекорд лиги по числу игр на пути к трофею.

Ассистент тренера, экс-тафгай Беруби возглавил аутсайдера регулярного чемпионата после неудачного старта сезона. С начала нового года «Блюз» совершили прорыв со дна таблицы в кубковую восьмерку Западной конференции, а затем — к чемпионству.

Звездами «Сент-Луиса» стали обменянный перед сезоном Райан О'Райли и вратарь-новичок Джордан Биннингтон. О'Райли был лучшим бомбардиром «Блюз» в регулярке и плей-офф (77 и 23 очка соответственно), забрал приз MVP Кубка Стэнли.

Владимир Тарасенко стал лучшим снайпером команды в регулярке (33 гола) и одним из самых результативных игроков плей-офф (17 очков, 11+6 в 26 матчах). Иван Барбашев после двух лет между НХЛ и АХЛ провел первый полноценный сезон с «Блюз» (17 очков в 80 матчах регулярки и 6 в 25 играх плей-офф). Оба россиянина здорово работали на команду при ее стиле игры, бились и боролись за шайбу и моменты, переигрывали и хитовали соперников.

«Тампа» Андрея Василевского выиграла Кубок Стэнли дважды подряд и затем дошла до финала. Фото Global Look Press

«Тампа-Бэй»: Василевский, Кучеров, Сергачев

«Тампа» взяла два Кубка Стэнли в 2020-м и 2021-м и довела число чемпионств клуба до трех (первое в 2004-м). Команда Джона Купера после поражения в финале-2015 оставалась в числе претендентов, билась до семи матчей с будущими чемпионами из «Питтсбурга» и «Вашингтона» за победу в конференции до и после сезона с пропуском плей-офф и выиграла регулярный чемпионат перед стремительным вылетом от «Коламбуса» Бобровского в первом раунде в 2019-м. После этого «Лайтнинг» с двумя чемпионствами и выходом в финал-2022 стала первой командой-династией в эру потолка зарплат.

«Тампа» в Кубке Стэнли-2020 после локдауна лучше всех справилась с игрой с начала августа до конца сентября в «пузырях» Торонто и Эдмонтона и в июле 2021-го повторила кубковый успех после замкнутой в дивизионах регулярки. Чемпионский путь в плей-офф команда Купера начала с победы над «Коламбусом» с пятью овертаймами в первом матче. В финалах «Лайтнинг» противостояли прорывной «Даллас» (с Антоном Худобиным, Александром Радуловым и Денисом Гурьяновым) и сенсационный «Монреаль» (с Александром Романовым).

Обладатель приза лучшему вратарю лиги-2019 Андрей Василевский включал в Кубке Стэнли режим стены и «сушил» решающие матчи серий от финала-2020 до финала-2021. Голкипер был признан самым ценным игроком второго чемпионского плей-офф, а Никита Кучеров на знаменитой пресс-конференции возмущался слишком частым игнорированием друга при вручении индивидуальных наград.

Рекордсмен по набранным очкам и самый ценный хоккеист регулярного чемпионата-2018/19 Кучеров был лучшим бомбардиром в обоих чемпионских плей-офф (34 очка, 7+27 в 25 матчах и 32, 8+24 в 23). При этом Никита из-за повреждений провел неполный сезон-2019/20 и целиком пропустил регулярку-2020/21. Вывод контракта россиянина из-под потолка зарплат стал поводом для обвинений в нечестной игре и потом превратился в мем.

Другие ключевые игроки команды Купера — капитан Стивен Стэмкос, бомбардир Брэйден Пойнт, топ-защитник и MVP Кубка Стэнли-2020 Виктор Хедман и не только. Михаил Сергачев дошел до роли ведущего защитника чемпионов, финал-2021 стал для него особенной историей еще и с учетом обмена в «Тампу» из «Монреаля» летом 2017-го. Александр Волков вписал свое имя на главный трофей НХЛ после участия в заключительной игре финала-2020.

Валерий Ничушкин в Кубке Стэнли-2022. Фото Global Look Press

«Колорадо»: Ничушкин

«Колорадо» завоевал Кубок Стэнли в 2022-м после классического сезона НХЛ и стал чемпионом в третий раз в истории при трех финалах (ранее — 1996-й и 2001-й). К каждому из кубков приложил руку Джо Сакик — дважды как капитан и один из лидеров «Эвеланш», теперь как генменеджер. Эта версия «Лавин» с тренером Джаредом Беднаром выросла из худшей команды лиги в лучшую за пять лет.

«Колорадо» стал первым на Западе в регулярном чемпионате, в плей-офф выбил «Нэшвилл» и выиграл финал конференции с «Эдмонтоном» в четырех матчах, в шести играх победил «Сент-Луис» и «Тампу». «Лайтнинг» установила немало достижений и первой после «Эдмонтона» с середины 80-х сыграла друг за другом три финала, могла войти в историю как первая команда века с тремя кубками подряд и вообще первая со времен «Айлендерс» из начала 80-х. Но перегруженные играми и травмами «Молнии» не справились с реактивными «Лавинами».

Валерий Ничушкин после всех перепадов своей карьеры стал важным игроком ведущего звена «Колорадо». Форвард провел лучший сезон и яркий плей-офф (15 очков, 9+6 в 20 матчах), одинаково полезно атаковал и оборонялся. Россиянин был одним из дополнительных факторов доминирования «Эвс», пока на первом плане был MVP Кубка Стэнли, лучший бомбардир чемпионов и защитник лиги Кейл Макар, главная звезда клуба Нэйтан Маккиннон и капитан Габриэль Ландескуг, Микко Рантанен и не только.

Теперь в Кубке Стэнли-2023 Бобровский с «Флоридой» попробует реализовать первый (и нередко единственный для топ-игроков) шанс в карьере, а чемпион-2019 Барбашев способен войти в историю с вернувшимся в финал «Вегасом».