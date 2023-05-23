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Сегодня, 15:00

«Из 110 бросков он отразил 109». Что пишут в Америке об игре Бобровского

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Мартин Нечас и Сергей Бобровский
Мартин Нечас и Сергей Бобровский.
Фото USA Today Sports
СМИ — об игре Сергея Бобровского
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Обзор СМИ и социальных сетей Северной Америки на тему игры российского вратаря «Флориды».

«Флорида» продолжает парад сенсаций в Кубке Стэнли. Заскочившие на последнюю ступеньку плей-офф «Пантерз» выбили из плей-офф победителя регулярного чемпионата — «Бостон». Во втором раунде команда Пола Мориса разобралась за пять матчей с «Торонто», а в финале «Восточной» конференции переигрывает «Каролину». «Харрикейнз» считались фаворитами серии, но пока для парней Рода Бриндамора все складывается ужасно. «Каролина» проиграла три матча подряд, а в последнем — не забросила ни одной шайбы Сергею Бобровскому.

Российский голкипер поймал невероятный кураж и буквально издевается над нападением «Ураганов». За прекрасную игру Бобровский заслужил комплименты от представителей СМИ и болельщиков в социальных сетях.

Sportsnet: «Бобровский выбрал идеальное время для первого в карьере матча на ноль в плей-офф»

СМИ - об игре Сергея Бобровского

— Сергей Бобровский выбрал идеальное время для первого в карьере матча на ноль в плей-офф Кубка Стэнли. За два последних матча вратарь «Пантерз» сделал 67 сейвов подряд и отразил 131 бросок за три игры. Похоже, многие хоккеисты «Каролины» находились в полном недоумении в течение трех матчей. Всякий раз, когда Сергей давал интервью, он выражал благодарность партнерам, а сегодня после финального свистка товарищи по команде снова завалили вратаря комплиментами. Неважно, был ли это бросок в упор или подставление с сумасшедшим трафиком — Бобровский занимал позицию так, чтобы сделать очередной сейв.

Сергей Бобровский. Бобровского просто невозможно пробить! Невероятный русский вратарь тащит «Флориду» в финал Кубка Стэнли

TSN: «Бобровский приблизил «Пантерз» к финалу Кубка Стэнли»

СМИ - об игре Сергея Бобровского

— Скандирование фанатов заглушило диктора в конце игры, что не позволило услышать, кого признали первой звездой матча. Но собравшиеся зрители понимали, кто ей станет. Сергей Бобровский заслужил крики примерно 20 000 человек, которые скандировали в унисон после того, как вратарь не оставил шансов «Каролине» в третьей игре и впервые за 27 лет приблизил «Пантерз» к выходу в финал Кубка Стэнли на расстояние одной победы.

Бобровский выдал серию побед и поражений 10-1 в своих последних 11 матчах и был почти идеален в последних восьми играх. Возвращаясь к серии второго раунда против «Торонто», Сергей не пропустил больше двух голов ни в одном из матчей. И если этого недостаточно, вот еще один факт: из последних 110 бросков, которые нанесли по его воротам, Бобровский отразил 109, если считать с третьего периода первого матча серии, в котором было четыре овертайма.

NHL.com: «Трудно представить, где была бы «Флорида» без Бобровского»

СМИ - об игре Сергея Бобровского

— Даже в моментах, когда «Каролина» наваливалась на ворота Бобровского, не было чувства, что шайба хотя бы раз окажется за ленточкой. Вратарь «Флориды» выглядел спокойным, собранным и готовым абсолютно ко всему, в том числе чтобы творить волшебство в воротах.

Было ли это просто? Возможно, только для него. Из игры в игру Бобровский делал то, что требовалось «Пантерз» — пропускал столько шайб, сколько хватало команде для побед. Как это произошло в третьей игре финала Восточной конференции после выигрыша со счетом 1:0.

В плей-офф Бобровский показывает потрясающую статистику. Регулярный чемпионат вратарь провел неровно — хватало взлетов и падений, травм. Сейчас Сергей идет к историческому успеху. Отразив 32 броска в третьей игре, голкипер вышел на первое место по количеству сейвов, сделанных в первых трех матчах финала конференции с сезона-1955/56.

Трудно представить, где была бы «Флорида» без Бобровского. Скорее всего, не в моменте, когда до финала Кубка Стэнли осталась одна победа — то, что казалось несбыточной мечтой еще шесть недель назад, когда стоял вопрос, выйдет ли команда в плей-офф.

Болельщики в социальных сетях не скупились на комплименты российскому вратарю.

Сергей Бобровский. Феноменальная статистика: Бобровский отражает почти 98 процентов бросков!

@VanCity_Leafs: Возможно, Бобровского все рано списали со счетов, а ведь он — вратарь высокого уровня.

@Barkley4MVP: Бобровский показывает лучший хоккей в своей карьере. Он буквально кирпичная стена.

@Schark22: Никто не будет жаловаться на большой контракт Бобровского, если «Флорида» выиграет кубок в этом году.

@Ductapemyheartt: Я никогда не интересовался игрой «Флориды» до Бобровского. Мне на самом деле до сих пор неважно, как они сыграют, но, черт возьми, я люблю этого вратаря.

@EdwardOReilly1: Можно ли поверить в такую игру Сергея Бобровского? Это должно быть одно из величайших вратарских выступлений в истории плей-офф.

@YankeeMagic93: Единственная причина, почему «Каролина» проиграла все три матча, — это Сергей Бобровский.

@Mauleani: После сегодняшней игры я обязан купить джерси Бобровского.

Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Флорида Пантерз
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Феноменальная статистика: Бобровский отражает почти 98 процентов бросков!
Положение команд
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 52 30 113
2 Нью-Джерси 82 52 30 112
3 Рейнджерс 82 47 35 107
4 Айлендерс 82 42 40 93
5 Питтсбург 82 40 42 91
6 Вашингтон 82 35 47 80
7 Филадельфия 82 31 51 75
8 Коламбус 82 25 57 59
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 82 65 17 135
2 Торонто 82 50 32 111
3 Тампа-Бэй 82 46 36 98
4 Флорида 82 42 40 92
5 Баффало 82 42 40 91
6 Оттава 82 39 43 86
7 Детройт 82 35 47 80
8 Монреаль 82 31 51 68
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 51 31 109
2 Даллас 82 47 35 108
3 Миннесота 82 46 36 103
4 Виннипег 82 46 36 95
5 Нэшвилл 82 42 40 92
6 Сент-Луис 82 37 45 81
7 Аризона 82 28 54 70
8 Чикаго 82 26 56 59
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 51 31 111
2 Эдмонтон 82 50 32 109
3 Лос-Анджелес 82 47 35 104
4 Сиэтл 82 46 36 100
5 Калгари 82 38 44 93
6 Ванкувер 82 38 44 83
7 Сан-Хосе 82 22 60 60
8 Анахайм 82 23 59 58
1/2 финала Счет в серии
Вегас - Даллас
Вегас - Даллас
2 - 0
1. Вегас - Даллас
4 - 3
2. Вегас - Даллас
3 - 2
3. Даллас - Вегас
0 - 0
4. Даллас - Вегас
0 - 0
2 - 0
Каролина - Флорида
Каролина - Флорида
0 - 3
1. Каролина - Флорида
2 - 3
2. Каролина - Флорида
1 - 2
3. Флорида - Каролина
1 - 0
4. Флорида - Каролина
0 - 0
0 - 3
Второй раунд
Вегас - Эдмонтон
Вегас - Эдмонтон
4 - 2
1. Вегас - Эдмонтон
6 - 4
2. Вегас - Эдмонтон
1 - 5
3. Эдмонтон - Вегас
1 - 5
4. Эдмонтон - Вегас
4 - 1
5. Вегас - Эдмонтон
4 - 3
6. Эдмонтон - Вегас
2 - 5
4 - 2
Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
4 - 1
1. Каролина - Нью-Джерси
5 - 1
2. Каролина - Нью-Джерси
6 - 1
3. Нью-Джерси - Каролина
8 - 4
4. Нью-Джерси - Каролина
1 - 6
5. Каролина - Нью-Джерси
3 - 2
4 - 1
Даллас - Сиэтл
Даллас - Сиэтл
4 - 3
1. Даллас - Сиэтл
4 - 5
2. Даллас - Сиэтл
4 - 2
3. Сиэтл - Даллас
7 - 2
4. Сиэтл - Даллас
3 - 6
5. Даллас - Сиэтл
5 - 2
6. Сиэтл - Даллас
6 - 3
7. Даллас - Сиэтл
2 - 1
4 - 3
Торонто - Флорида
Торонто - Флорида
1 - 4
1. Торонто - Флорида
2 - 4
2. Торонто - Флорида
2 - 3
3. Флорида - Торонто
3 - 2
4. Флорида - Торонто
1 - 2
5. Торонто - Флорида
2 - 3
1 - 4
Первый раунд
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
4 - 2
1. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 7
2. Торонто - Тампа-Бэй
7 - 2
3. Тампа-Бэй - Торонто
3 - 4
4. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 5
5. Торонто - Тампа-Бэй
2 - 4
6. Тампа-Бэй - Торонто
1 - 2
4 - 2
Вегас - Виннипег
Вегас - Виннипег
4 - 1
1. Вегас - Виннипег
1 - 5
2. Вегас - Виннипег
5 - 2
3. Виннипег - Вегас
4 - 5
4. Виннипег - Вегас
2 - 4
5. Вегас - Виннипег
4 - 1
4 - 1
Колорадо - Сиэтл
Колорадо - Сиэтл
3 - 4
1. Колорадо - Сиэтл
1 - 3
2. Колорадо - Сиэтл
3 - 2
3. Сиэтл - Колорадо
4 - 6
4. Сиэтл - Колорадо
3 - 2
5. Колорадо - Сиэтл
2 - 3
6. Сиэтл - Колорадо
1 - 4
7. Колорадо - Сиэтл
1 - 2
3 - 4
Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
4 - 3
1. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
2. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
3. Рейнджерс - Нью-Джерси
1 - 2
4. Рейнджерс - Нью-Джерси
1 - 3
5. Нью-Джерси - Рейнджерс
4 - 0
6. Рейнджерс - Нью-Джерси
5 - 2
7. Нью-Джерси - Рейнджерс
4 - 0
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 2
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 2
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
3 - 2
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 5
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 3
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 5
4 - 2
Бостон - Флорида
Бостон - Флорида
3 - 4
1. Бостон - Флорида
3 - 1
2. Бостон - Флорида
3 - 6
3. Флорида - Бостон
2 - 4
4. Флорида - Бостон
2 - 6
5. Бостон - Флорида
3 - 4
6. Флорида - Бостон
7 - 5
7. Бостон - Флорида
3 - 4
3 - 4
Даллас - Миннесота
Даллас - Миннесота
4 - 2
1. Даллас - Миннесота
2 - 3
2. Даллас - Миннесота
7 - 3
3. Миннесота - Даллас
5 - 1
4. Миннесота - Даллас
2 - 3
5. Даллас - Миннесота
4 - 0
6. Миннесота - Даллас
1 - 4
4 - 2
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
4 - 2
1. Каролина - Айлендерс
2 - 1
2. Каролина - Айлендерс
4 - 3
3. Айлендерс - Каролина
5 - 1
4. Айлендерс - Каролина
2 - 5
5. Каролина - Айлендерс
2 - 3
6. Айлендерс - Каролина
1 - 2
4 - 2
Результаты / календарь
10.05
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26.05
23.05 03:00
Флорида – Каролина
 1 : 0
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Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Роопе Хинтц

Роопе Хинтц

Даллас

 15 22
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 12 20
Мэттью Ткачак

Мэттью Ткачак

Флорида

 15 19
И Г
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 12 13
Роопе Хинтц

Роопе Хинтц

Даллас

 15 10
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 12 8
И КН
Джек Кэмпбелл

Джек Кэмпбелл

Эдмонтон

 4 1.01
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 8 1.58
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 7 1.96
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