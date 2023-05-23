«Из 110 бросков он отразил 109». Что пишут в Америке об игре Бобровского
«Флорида» продолжает парад сенсаций в Кубке Стэнли. Заскочившие на последнюю ступеньку плей-офф «Пантерз» выбили из плей-офф победителя регулярного чемпионата — «Бостон». Во втором раунде команда Пола Мориса разобралась за пять матчей с «Торонто», а в финале «Восточной» конференции переигрывает «Каролину». «Харрикейнз» считались фаворитами серии, но пока для парней Рода Бриндамора все складывается ужасно. «Каролина» проиграла три матча подряд, а в последнем — не забросила ни одной шайбы Сергею Бобровскому.
Российский голкипер поймал невероятный кураж и буквально издевается над нападением «Ураганов». За прекрасную игру Бобровский заслужил комплименты от представителей СМИ и болельщиков в социальных сетях.
Sportsnet: «Бобровский выбрал идеальное время для первого в карьере матча на ноль в плей-офф»
— Сергей Бобровский выбрал идеальное время для первого в карьере матча на ноль в плей-офф Кубка Стэнли. За два последних матча вратарь «Пантерз» сделал 67 сейвов подряд и отразил 131 бросок за три игры. Похоже, многие хоккеисты «Каролины» находились в полном недоумении в течение трех матчей. Всякий раз, когда Сергей давал интервью, он выражал благодарность партнерам, а сегодня после финального свистка товарищи по команде снова завалили вратаря комплиментами. Неважно, был ли это бросок в упор или подставление с сумасшедшим трафиком — Бобровский занимал позицию так, чтобы сделать очередной сейв.
TSN: «Бобровский приблизил «Пантерз» к финалу Кубка Стэнли»
— Скандирование фанатов заглушило диктора в конце игры, что не позволило услышать, кого признали первой звездой матча. Но собравшиеся зрители понимали, кто ей станет. Сергей Бобровский заслужил крики примерно 20 000 человек, которые скандировали в унисон после того, как вратарь не оставил шансов «Каролине» в третьей игре и впервые за 27 лет приблизил «Пантерз» к выходу в финал Кубка Стэнли на расстояние одной победы.
Бобровский выдал серию побед и поражений 10-1 в своих последних 11 матчах и был почти идеален в последних восьми играх. Возвращаясь к серии второго раунда против «Торонто», Сергей не пропустил больше двух голов ни в одном из матчей. И если этого недостаточно, вот еще один факт: из последних 110 бросков, которые нанесли по его воротам, Бобровский отразил 109, если считать с третьего периода первого матча серии, в котором было четыре овертайма.
NHL.com: «Трудно представить, где была бы «Флорида» без Бобровского»
— Даже в моментах, когда «Каролина» наваливалась на ворота Бобровского, не было чувства, что шайба хотя бы раз окажется за ленточкой. Вратарь «Флориды» выглядел спокойным, собранным и готовым абсолютно ко всему, в том числе чтобы творить волшебство в воротах.
Было ли это просто? Возможно, только для него. Из игры в игру Бобровский делал то, что требовалось «Пантерз» — пропускал столько шайб, сколько хватало команде для побед. Как это произошло в третьей игре финала Восточной конференции после выигрыша со счетом 1:0.
В плей-офф Бобровский показывает потрясающую статистику. Регулярный чемпионат вратарь провел неровно — хватало взлетов и падений, травм. Сейчас Сергей идет к историческому успеху. Отразив 32 броска в третьей игре, голкипер вышел на первое место по количеству сейвов, сделанных в первых трех матчах финала конференции с сезона-1955/56.
Трудно представить, где была бы «Флорида» без Бобровского. Скорее всего, не в моменте, когда до финала Кубка Стэнли осталась одна победа — то, что казалось несбыточной мечтой еще шесть недель назад, когда стоял вопрос, выйдет ли команда в плей-офф.
Болельщики в социальных сетях не скупились на комплименты российскому вратарю.
@VanCity_Leafs: Возможно, Бобровского все рано списали со счетов, а ведь он — вратарь высокого уровня.
@Barkley4MVP: Бобровский показывает лучший хоккей в своей карьере. Он буквально кирпичная стена.
@Schark22: Никто не будет жаловаться на большой контракт Бобровского, если «Флорида» выиграет кубок в этом году.
@Ductapemyheartt: Я никогда не интересовался игрой «Флориды» до Бобровского. Мне на самом деле до сих пор неважно, как они сыграют, но, черт возьми, я люблю этого вратаря.
@EdwardOReilly1: Можно ли поверить в такую игру Сергея Бобровского? Это должно быть одно из величайших вратарских выступлений в истории плей-офф.
@YankeeMagic93: Единственная причина, почему «Каролина» проиграла все три матча, — это Сергей Бобровский.
@Mauleani: После сегодняшней игры я обязан купить джерси Бобровского.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|52
|30
|113
|2
|Нью-Джерси
|82
|52
|30
|112
|3
|Рейнджерс
|82
|47
|35
|107
|4
|Айлендерс
|82
|42
|40
|93
|5
|Питтсбург
|82
|40
|42
|91
|6
|Вашингтон
|82
|35
|47
|80
|7
|Филадельфия
|82
|31
|51
|75
|8
|Коламбус
|82
|25
|57
|59
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|82
|65
|17
|135
|2
|Торонто
|82
|50
|32
|111
|3
|Тампа-Бэй
|82
|46
|36
|98
|4
|Флорида
|82
|42
|40
|92
|5
|Баффало
|82
|42
|40
|91
|6
|Оттава
|82
|39
|43
|86
|7
|Детройт
|82
|35
|47
|80
|8
|Монреаль
|82
|31
|51
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|51
|31
|109
|2
|Даллас
|82
|47
|35
|108
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|103
|4
|Виннипег
|82
|46
|36
|95
|5
|Нэшвилл
|82
|42
|40
|92
|6
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|81
|7
|Аризона
|82
|28
|54
|70
|8
|Чикаго
|82
|26
|56
|59
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|51
|31
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|50
|32
|109
|3
|Лос-Анджелес
|82
|47
|35
|104
|4
|Сиэтл
|82
|46
|36
|100
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|93
|6
|Ванкувер
|82
|38
|44
|83
|7
|Сан-Хосе
|82
|22
|60
|60
|8
|Анахайм
|82
|23
|59
|58
|1/2 финала
|Счет в серии
|
Вегас - Даллас
Вегас - Даллас
2 - 0
|2 - 0
|
Каролина - Флорида
Каролина - Флорида
0 - 3
|0 - 3
|Второй раунд
|
Вегас - Эдмонтон
|4 - 2
|
Каролина - Нью-Джерси
|4 - 1
|
Даллас - Сиэтл
|4 - 3
|
Торонто - Флорида
|1 - 4
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
|23.05
|03:00
|
Флорида – Каролина
|1 : 0
|И
|О
|
|
Роопе Хинтц
Даллас
|15
|22
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|12
|20
|
|
Мэттью Ткачак
Флорида
|15
|19
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|12
|13
|
|
Роопе Хинтц
Даллас
|15
|10
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|12
|8
|И
|КН
|
|
Джек Кэмпбелл
Эдмонтон
|4
|1.01
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|8
|1.58
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|7
|1.96