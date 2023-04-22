Гениальная игра Орлова: российский защитник по-новому раскрылся в «Бостоне»

«Брюинз» подтверждают статус фаворита.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Третий матч

«Флорида» — «Бостон» — 2:4 (0:1, 0:1, 2:2)

Голы: Холл — 2 (Орлов), 2:26 — 0:1. Койл — 1 (Маршан, Дебраск), 26:00 — 0:2. Пастрняк — 2 (Орлов, Бертуцци), 48:32 — 0:3. Фолиньо — 1 (Холл, Дебраск), 51:45 — 0:4. Форслинг — 1 (мен., Луостаринен, Э. Стаал), 54:41 — 1:4. Райнхарт — 1 (Беннетт, Барков), 55:59 — 2:4.

Вратари: Лион (Бобровский, 48:32, 55:26 — 55:59, 57:00) — Ульмарк.

Штраф: 18 — 14.

Броски: 31 (8+4+19) — 35 (7+12+16).

Наши: — - Орлов (21.58/0/+1).

22 апреля. Майами. FLA Live Arena. 19910 зрителей.

Счет в серии: 1-2.

«Бостон» в гостях без проблем в третьем матче обыграл «Флориду» (4:2) и повел в серии 2-1. Прошлая встреча, в которой «Брюинз» умудрились пропустить целых шайб (3:6), воспринималась как явный намек на скорый конец света. В регулярном чемпионате у лучшей команды лиги была с большим отрывом самая надежная оборона во главе с вратарем Линусом Улльмарком.

Апокалипсис отступил, поскольку «Бостон» учел свои прошлые ошибки, сыграв в третьем матче предельно строго и с минимумом риска. Пока фаворит вынужден обходиться без двух ведущих центрфорвардов Патриса Бержерона и Давида Крейчи. Чех не попал в заявку на игру в последний момент. В отсутствие травмированных лидеров созидательная составляющая в игре «Мишек» с трудом подавала признаки жизни. Хорошо, что у команды есть Дмитрий Орлов.

Россиянин выходил в третьей паре с Дереком Форбортом, но был очень заметен в атакующих действиях. Его роскошный вертикальный пас из своей зоны привел к тому, что Тэйлор Холл открыл счет.

Орлов набирает очки во всех своих трех играх за «Бостон» в плей-офф — это повторение клубного рекорда для защитников за авторством Глена Уэсли, который также круто дебютировал в кубковых матчах за «Брюинз» 35 лет назад.

Гости действовали консервативно, словно за каждую пропущенную шайбу их ждало вселенское порицание. Умение мимикрировать в зависимости от ситуации отличает сильную команду от обычной. Нынешний «Бостон» невероятно сбалансирован и только один раз в течение регулярного чемпионата проиграл в двух матчах подряд. Мощное по именам нападение «Флориды» едва трепыхалось, оказавшись в удушающих объятиях соперника. Улльмарк, решение об участии которого в матче было принято в последний момент, серьезной работы имел по минимуму. Впереди «Брюинз» терпеливо дождались своего шанса. Чарли Койл активно поработал на чужом пятачке, несмотря на плотную опеку со стороны мощного центрфорварда Александра Баркова, и подправил полет шайбы после броска Брэда Маршанда.

Вдобавок к игровым трудностям «Пантеры» лишились ведущего защитника Аарона Экблада. Он врезался в уступающего ему в габаритах Чарли Макэвоя словно в бетонную стену, ударившись головой о плечо соперника, и покинул площадку. Потом Экблад вернулся ненадолго, провел пару смен и снова отправился в раздевалку. На третий период он не вышел и «Флорида» доигрывала матч в пять защитников.

Орлов в плотном хоккее с обилием борьбы и минимумом свободного пространства чувствовал себя превосходно. Он во второй раз за матч выдал гениальную проникающую передачу. Самый опасный игрок «Бостона» Давид Пастрняк свой момент реализовал и отправил отдыхать вратаря «Флориды» Алекса Лайона.

Сергей Бобровский, вышедший на замену, продержался «сухим» всего 17 секунд — отличился ветеран «Брюинз» Ник Фолиньо. После этого фаворит предсказуемо перешел на энергосберегающий режим, что не избавило от немного нервной концовки. Однако даже два гола «Пантер» не смазали общего впечатления от игры. Такой «Бостон» способен далеко забраться в плей-офф даже с потерей нескольких ключевых хоккеистов. Главное, чтобы был здоров Орлов.