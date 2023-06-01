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Сегодня, 21:20

Канадский тренер ведет «Флориду» к Кубку Стэнли. Когда-то он провалился в Магнитогорске

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Пол Морис с хоккеистами «Флориды».
Фото USA Today Sports
Пол Морис (справа).
Фото USA Today Sports
Евгений Малкин.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
Пол Морис (в центре).
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
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Финал с «Вегасом» станет вторым в карьере Пола Мориса.

Сенсационный результат «Флориды»

Пол Морис — уникальный тренер. Таких людей обычно называют счастливчиками по жизни. Пол играл в хоккей только на юниорском уровне. Травма, полученная в 17 лет, повлияла на дальнейшую карьеру защитника, которого задрафтовала «Филадельфия». Морис отыграл до 21 года и переключился на тренерство в той же команде из Лиги Онтарио. Клуб столкнулся с перебором игроков, когда Морис вернулся из лазарета, и предложил ему встать на лавку. Пол согласился. Рванул без раскачки и специальных курсов в новое дело и быстро понял, что работать с игроками ему по душе.

Сергей Бобровский и&nbsp;Мэттью Ткачак после матча &laquo;Флорида&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Каролина&raquo; (1:0) на&nbsp;арене FLA Live Arena в&nbsp;Санрайзе 22&nbsp;мая. «Мне повезло сыграть в этом плей-офф». Бобровский — главная российская звезда Кубка Стэнли

Спустя 35 лет Пол идет с «Флоридой» к Кубку Стэнли. Размышления о чемпионстве «Пантерз» в первой половине чемпионата воспринимались бы как неудачно рассказанный анекдот. Клуб назначил Мориса прошлым летом. Тренеру потребовалось время, чтобы понять команду и найти контакт с игроками. Большую часть сезона «Флорида» не попадала в плей-офф. Продолжить борьбу за трофей помогли осечки «Питтсбурга» в концовке регулярки. «Пантерз» кувыркались весь сезон — никто не предполагал, что команда с новым тренером доберется до финала. Сейчас все это лирика. Победителей, как известно, не судят, а в нашем случае — даже финалистов Кубка Стэнли, которые заскочили на последнюю ступеньку плей-офф.

От Мориса, собственно, не требовалось колоссальных реформ в новом клубе. «Флорида» сохранила костяк, с которым выиграла регулярку год назад. Удачно обменяла в «Калгари» Джонатана Юбердо, отдав вдобавок Маккензи Уигара, Коула Швиндта и выбор в первом раунде драфта, и получила Мэттью Ткачака. В плей-офф американец — самый доминирующий игрок «Пантерз» и главный претендент (вместе с Бобровским) на «Конн Смайт Трофи». Во «Флориде» хотели, чтобы тренер консервативных взглядов добавил команде порядке. Особенно в обороне. В регулярке новые идеи Пола работали с переменным успехом, но в плей-офф команда преобразилась.

«Флорида» сейчас — это не только чудеса Бобровского, настырность и уверенность Ткачака, ценные пасы Верхеге. Морис сколотил настоящую кубковую банду, которая добралась до решающей серии плей-офф вопреки многим проблемам.

Пол Морис (справа).
Фото USA Today Sports

Проиграл финал в 2002-м

Нынешний финал — второй в содержательной карьере Мориса. В 2002 году тренер руководил «Каролиной» и проиграл золотую серию «Детройту», возглавляемому легендарным Скотти Боумэном. «Ред Уингз» хватило пяти матчей, чтобы закончить финал с «Харрикейнз». Морис уже не считался тренером-новичком, но значительно уступал в опыте коллеге Боумэну. Главная борьба развязалась в финале конференции, когда «Детройт» зарубился с «Колорадо» до семи матчей. Их серию называли скрытым финалом, а «Каролина» сдалась всего за пять игр. Единственную победу «Ураганы» добыли в овертайме.

Павел Буре. В России «Флорида» всегда была командой Буре. Как он там играл и почему ничего не выиграл

Кубок Стэнли в 2006 году «Каролина» выиграла уже без Мориса на лавке. Канадца уволили в сезоне-2003/04, по итогам которого команда осталась без плей-офф. Пол пропустил локаутный год и вернулся в НХЛ транзитом через АХЛ, где отработал один чемпионат в «Торонто Марлиз». Востребованности Мориса на тренерском рынке позавидуют многие коллеги. За 36 лет карьеры Пол лишь год просидел без работы. Хотя добивался результата только на юниорском уровне, когда выигрывал Лигу Онтарио. В России сразу заговорили бы о факторе кумовства или покровителей, заседающих в высоких кабинетах. Таких манипуляций хватает и за океаном, но Морис поменял несколько клубов, так что неуместно говорить о факторе блата. Скорее причина в умении Пола вести переговоры и убеждать руководителей.

Морис — самый молодой тренер НХЛ, который провел 1500 матчей в регулярках НХЛ. Отметка покорилась в 52 года, когда Пол рулил «Виннипегом». Больших успехов с «Джетс» тренер не добился. Высшее достижение — поражение в финале конференции «Вегасу» в плей-офф-2018. Расставание с клубом виделось неизбежным. Морис исчерпал себя в «Виннипеге» — понимая это, тренер сам подал в отставку. Рано или поздно вскроются внутренние подробности ухода Пола. «Это хорошая команда, я хороший тренер, но иногда команде необходим новый голос», — многое стало понятно уже после этих слов тренера. Без работы Морис отдыхал недолго. С сезона-2022/23 канадец взялся за «Флориду» и сразу вывел команду в финал Кубка Стэнли.

Пол Морис (в центре).
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Тренировал Малкина в Магнитогорске

Насыщенная карьера на год занесла тренера в КХЛ. Не успел Пол Морис высадиться в России, как в Магнитогорске канадца окрестили новым King of Russia. Это прозвище закрепилось на Южном Урале за Дэйвом Кингом, который руководил «Металлургом» полтора сезона во времена суперлиги. Морис продержался еще меньше, но однозначно запомнился и игрокам, и болельщикам. Пол договорился с «Металлургом» еще до того, как НХЛ ушла на паузу из-за локаута. Никогда прежде в КХЛ не приезжал тренер с таким опытом в лучшей лиге планеты.

Вчера. Уфа. &quot;Салават Юлаев&quot; - &quot;Металлург&quot; Мг - 4:3 ОТ. Евгений МАЛКИН. Фото - Владимир БЕЗЗУБОВ/КХЛ. Евгений Малкин: «Нет обиды на Мориса за то, что не играл в первом звене»

Приостановка сезона за океаном озолотила российские клубы. В «Магнитку» приехали Евгений Малкин, Николай Кулемин, Сергей Гончар, а позднее Райан О'Райлли, присоединившийся к своему брату Кэлу. Морис положился на ударное суперзвено с Мозякиным, Малкиным и Кулеминым. Убойное трио кошмарило лигу и решало судьбы матчей практически в одиночку. Все поменялось после отъезда энхаэловских звезд. «Металлург» изменился — и, к сожалению для Пола, в худшую сторону.

Сезон для «Магнитки» закончился в первом раунде плей-офф в серии с «Салаватом Юлаевым». Кроме как провалом, результат чемпионата описать нельзя. Команда не перестроилась после отъезда звезд в НХЛ, а сам тренер признал, что физически загнал игроков в концовке регулярки. Как, впрочем, и перед чемпионатом. Летние сборы Морис называл самыми трудными в карьерах хоккеистов. «Если бы не завершение локаута, «Металлург» мог стать «командой-мечтой». В трех звеньях центральными нападающими были бы Малкин и братья О'Райлли. Вряд ли кто-то смог бы нас обыграть», — говорил мечтами Морис.

Евгений Малкин.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

«Флорида» далека от статуса «команды-мечты» в НХЛ, зато в воротах играет феноменальный Сергей Бобровский. Морису посчастливилось поработать с разными российскими звездами. И то, что не получилось с Малкиным в Магнитогорске, вполне может сработать с воспитанником «Кузни» в Санрайзе.

Евгений Малкин
Хоккей
Кубок Стэнли
КХЛ
НХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Флорида Пантерз
Пол Морис
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Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 52 30 113
2 Нью-Джерси 82 52 30 112
3 Рейнджерс 82 47 35 107
4 Айлендерс 82 42 40 93
5 Питтсбург 82 40 42 91
6 Вашингтон 82 35 47 80
7 Филадельфия 82 31 51 75
8 Коламбус 82 25 57 59
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 82 65 17 135
2 Торонто 82 50 32 111
3 Тампа-Бэй 82 46 36 98
4 Флорида 82 42 40 92
5 Баффало 82 42 40 91
6 Оттава 82 39 43 86
7 Детройт 82 35 47 80
8 Монреаль 82 31 51 68
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 51 31 109
2 Даллас 82 47 35 108
3 Миннесота 82 46 36 103
4 Виннипег 82 46 36 95
5 Нэшвилл 82 42 40 92
6 Сент-Луис 82 37 45 81
7 Аризона 82 28 54 70
8 Чикаго 82 26 56 59
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 51 31 111
2 Эдмонтон 82 50 32 109
3 Лос-Анджелес 82 47 35 104
4 Сиэтл 82 46 36 100
5 Калгари 82 38 44 93
6 Ванкувер 82 38 44 83
7 Сан-Хосе 82 22 60 60
8 Анахайм 82 23 59 58
Финал Счет в серии
Вегас - Флорида
Вегас - Флорида
0 - 0
1. Вегас - Флорида
0 - 0
2. Вегас - Флорида
0 - 0
3. Флорида - Вегас
0 - 0
4. Флорида - Вегас
0 - 0
0 - 0
1/2 финала
Вегас - Даллас
Вегас - Даллас
4 - 2
1. Вегас - Даллас
4 - 3
2. Вегас - Даллас
3 - 2
3. Даллас - Вегас
0 - 4
4. Даллас - Вегас
3 - 2
5. Вегас - Даллас
2 - 4
6. Даллас - Вегас
0 - 6
4 - 2
Каролина - Флорида
Каролина - Флорида
0 - 4
1. Каролина - Флорида
2 - 3
2. Каролина - Флорида
1 - 2
3. Флорида - Каролина
1 - 0
4. Флорида - Каролина
4 - 3
0 - 4
Второй раунд
Вегас - Эдмонтон
Вегас - Эдмонтон
4 - 2
1. Вегас - Эдмонтон
6 - 4
2. Вегас - Эдмонтон
1 - 5
3. Эдмонтон - Вегас
1 - 5
4. Эдмонтон - Вегас
4 - 1
5. Вегас - Эдмонтон
4 - 3
6. Эдмонтон - Вегас
2 - 5
4 - 2
Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
4 - 1
1. Каролина - Нью-Джерси
5 - 1
2. Каролина - Нью-Джерси
6 - 1
3. Нью-Джерси - Каролина
8 - 4
4. Нью-Джерси - Каролина
1 - 6
5. Каролина - Нью-Джерси
3 - 2
4 - 1
Даллас - Сиэтл
Даллас - Сиэтл
4 - 3
1. Даллас - Сиэтл
4 - 5
2. Даллас - Сиэтл
4 - 2
3. Сиэтл - Даллас
7 - 2
4. Сиэтл - Даллас
3 - 6
5. Даллас - Сиэтл
5 - 2
6. Сиэтл - Даллас
6 - 3
7. Даллас - Сиэтл
2 - 1
4 - 3
Торонто - Флорида
Торонто - Флорида
1 - 4
1. Торонто - Флорида
2 - 4
2. Торонто - Флорида
2 - 3
3. Флорида - Торонто
3 - 2
4. Флорида - Торонто
1 - 2
5. Торонто - Флорида
2 - 3
1 - 4
Первый раунд
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
4 - 2
1. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 7
2. Торонто - Тампа-Бэй
7 - 2
3. Тампа-Бэй - Торонто
3 - 4
4. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 5
5. Торонто - Тампа-Бэй
2 - 4
6. Тампа-Бэй - Торонто
1 - 2
4 - 2
Вегас - Виннипег
Вегас - Виннипег
4 - 1
1. Вегас - Виннипег
1 - 5
2. Вегас - Виннипег
5 - 2
3. Виннипег - Вегас
4 - 5
4. Виннипег - Вегас
2 - 4
5. Вегас - Виннипег
4 - 1
4 - 1
Колорадо - Сиэтл
Колорадо - Сиэтл
3 - 4
1. Колорадо - Сиэтл
1 - 3
2. Колорадо - Сиэтл
3 - 2
3. Сиэтл - Колорадо
4 - 6
4. Сиэтл - Колорадо
3 - 2
5. Колорадо - Сиэтл
2 - 3
6. Сиэтл - Колорадо
1 - 4
7. Колорадо - Сиэтл
1 - 2
3 - 4
Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
4 - 3
1. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
2. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
3. Рейнджерс - Нью-Джерси
1 - 2
4. Рейнджерс - Нью-Джерси
1 - 3
5. Нью-Джерси - Рейнджерс
4 - 0
6. Рейнджерс - Нью-Джерси
5 - 2
7. Нью-Джерси - Рейнджерс
4 - 0
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Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 2
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 2
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
3 - 2
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 5
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 3
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 5
4 - 2
Бостон - Флорида
Бостон - Флорида
3 - 4
1. Бостон - Флорида
3 - 1
2. Бостон - Флорида
3 - 6
3. Флорида - Бостон
2 - 4
4. Флорида - Бостон
2 - 6
5. Бостон - Флорида
3 - 4
6. Флорида - Бостон
7 - 5
7. Бостон - Флорида
3 - 4
3 - 4
Даллас - Миннесота
Даллас - Миннесота
4 - 2
1. Даллас - Миннесота
2 - 3
2. Даллас - Миннесота
7 - 3
3. Миннесота - Даллас
5 - 1
4. Миннесота - Даллас
2 - 3
5. Даллас - Миннесота
4 - 0
6. Миннесота - Даллас
1 - 4
4 - 2
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
4 - 2
1. Каролина - Айлендерс
2 - 1
2. Каролина - Айлендерс
4 - 3
3. Айлендерс - Каролина
5 - 1
4. Айлендерс - Каролина
2 - 5
5. Каролина - Айлендерс
2 - 3
6. Айлендерс - Каролина
1 - 2
4 - 2
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Вегас – Флорида
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Вратари (КН)
И О
Роопе Хинтц

Роопе Хинтц

Даллас

 19 24
Мэттью Ткачак

Мэттью Ткачак

Флорида

 16 21
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 12 20
И Г
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 12 13
Роопе Хинтц

Роопе Хинтц

Даллас

 19 10
Вильям Карлссон

Вильям Карлссон

Вегас

 17 10
И КН
Джек Кэмпбелл

Джек Кэмпбелл

Эдмонтон

 4 1.01
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 9 1.83
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 7 1.96
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