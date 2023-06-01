Канадский тренер ведет «Флориду» к Кубку Стэнли. Когда-то он провалился в Магнитогорске

Финал с «Вегасом» станет вторым в карьере Пола Мориса.

Сенсационный результат «Флориды»

Пол Морис — уникальный тренер. Таких людей обычно называют счастливчиками по жизни. Пол играл в хоккей только на юниорском уровне. Травма, полученная в 17 лет, повлияла на дальнейшую карьеру защитника, которого задрафтовала «Филадельфия». Морис отыграл до 21 года и переключился на тренерство в той же команде из Лиги Онтарио. Клуб столкнулся с перебором игроков, когда Морис вернулся из лазарета, и предложил ему встать на лавку. Пол согласился. Рванул без раскачки и специальных курсов в новое дело и быстро понял, что работать с игроками ему по душе.

Спустя 35 лет Пол идет с «Флоридой» к Кубку Стэнли. Размышления о чемпионстве «Пантерз» в первой половине чемпионата воспринимались бы как неудачно рассказанный анекдот. Клуб назначил Мориса прошлым летом. Тренеру потребовалось время, чтобы понять команду и найти контакт с игроками. Большую часть сезона «Флорида» не попадала в плей-офф. Продолжить борьбу за трофей помогли осечки «Питтсбурга» в концовке регулярки. «Пантерз» кувыркались весь сезон — никто не предполагал, что команда с новым тренером доберется до финала. Сейчас все это лирика. Победителей, как известно, не судят, а в нашем случае — даже финалистов Кубка Стэнли, которые заскочили на последнюю ступеньку плей-офф.

От Мориса, собственно, не требовалось колоссальных реформ в новом клубе. «Флорида» сохранила костяк, с которым выиграла регулярку год назад. Удачно обменяла в «Калгари» Джонатана Юбердо, отдав вдобавок Маккензи Уигара, Коула Швиндта и выбор в первом раунде драфта, и получила Мэттью Ткачака. В плей-офф американец — самый доминирующий игрок «Пантерз» и главный претендент (вместе с Бобровским) на «Конн Смайт Трофи». Во «Флориде» хотели, чтобы тренер консервативных взглядов добавил команде порядке. Особенно в обороне. В регулярке новые идеи Пола работали с переменным успехом, но в плей-офф команда преобразилась.

«Флорида» сейчас — это не только чудеса Бобровского, настырность и уверенность Ткачака, ценные пасы Верхеге. Морис сколотил настоящую кубковую банду, которая добралась до решающей серии плей-офф вопреки многим проблемам.

Пол Морис (справа). Фото USA Today Sports

Проиграл финал в 2002-м

Нынешний финал — второй в содержательной карьере Мориса. В 2002 году тренер руководил «Каролиной» и проиграл золотую серию «Детройту», возглавляемому легендарным Скотти Боумэном. «Ред Уингз» хватило пяти матчей, чтобы закончить финал с «Харрикейнз». Морис уже не считался тренером-новичком, но значительно уступал в опыте коллеге Боумэну. Главная борьба развязалась в финале конференции, когда «Детройт» зарубился с «Колорадо» до семи матчей. Их серию называли скрытым финалом, а «Каролина» сдалась всего за пять игр. Единственную победу «Ураганы» добыли в овертайме.

Кубок Стэнли в 2006 году «Каролина» выиграла уже без Мориса на лавке. Канадца уволили в сезоне-2003/04, по итогам которого команда осталась без плей-офф. Пол пропустил локаутный год и вернулся в НХЛ транзитом через АХЛ, где отработал один чемпионат в «Торонто Марлиз». Востребованности Мориса на тренерском рынке позавидуют многие коллеги. За 36 лет карьеры Пол лишь год просидел без работы. Хотя добивался результата только на юниорском уровне, когда выигрывал Лигу Онтарио. В России сразу заговорили бы о факторе кумовства или покровителей, заседающих в высоких кабинетах. Таких манипуляций хватает и за океаном, но Морис поменял несколько клубов, так что неуместно говорить о факторе блата. Скорее причина в умении Пола вести переговоры и убеждать руководителей.

Морис — самый молодой тренер НХЛ, который провел 1500 матчей в регулярках НХЛ. Отметка покорилась в 52 года, когда Пол рулил «Виннипегом». Больших успехов с «Джетс» тренер не добился. Высшее достижение — поражение в финале конференции «Вегасу» в плей-офф-2018. Расставание с клубом виделось неизбежным. Морис исчерпал себя в «Виннипеге» — понимая это, тренер сам подал в отставку. Рано или поздно вскроются внутренние подробности ухода Пола. «Это хорошая команда, я хороший тренер, но иногда команде необходим новый голос», — многое стало понятно уже после этих слов тренера. Без работы Морис отдыхал недолго. С сезона-2022/23 канадец взялся за «Флориду» и сразу вывел команду в финал Кубка Стэнли.

Пол Морис (в центре). Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Тренировал Малкина в Магнитогорске

Насыщенная карьера на год занесла тренера в КХЛ. Не успел Пол Морис высадиться в России, как в Магнитогорске канадца окрестили новым King of Russia. Это прозвище закрепилось на Южном Урале за Дэйвом Кингом, который руководил «Металлургом» полтора сезона во времена суперлиги. Морис продержался еще меньше, но однозначно запомнился и игрокам, и болельщикам. Пол договорился с «Металлургом» еще до того, как НХЛ ушла на паузу из-за локаута. Никогда прежде в КХЛ не приезжал тренер с таким опытом в лучшей лиге планеты.

Приостановка сезона за океаном озолотила российские клубы. В «Магнитку» приехали Евгений Малкин, Николай Кулемин, Сергей Гончар, а позднее Райан О'Райлли, присоединившийся к своему брату Кэлу. Морис положился на ударное суперзвено с Мозякиным, Малкиным и Кулеминым. Убойное трио кошмарило лигу и решало судьбы матчей практически в одиночку. Все поменялось после отъезда энхаэловских звезд. «Металлург» изменился — и, к сожалению для Пола, в худшую сторону.

Сезон для «Магнитки» закончился в первом раунде плей-офф в серии с «Салаватом Юлаевым». Кроме как провалом, результат чемпионата описать нельзя. Команда не перестроилась после отъезда звезд в НХЛ, а сам тренер признал, что физически загнал игроков в концовке регулярки. Как, впрочем, и перед чемпионатом. Летние сборы Морис называл самыми трудными в карьерах хоккеистов. «Если бы не завершение локаута, «Металлург» мог стать «командой-мечтой». В трех звеньях центральными нападающими были бы Малкин и братья О'Райлли. Вряд ли кто-то смог бы нас обыграть», — говорил мечтами Морис.

Евгений Малкин. Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»