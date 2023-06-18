В США прошел чемпионский парад «Вегаса» в честь победы в Кубке Стэнли

В Лас-Вегасе состоялся чемпионский парад в честь победы «Голден Найтс» в Кубке Стэнли.

Маршрут парада проходил по улице «Лас-Вегас-Стрип» — главной улице Лас-Вегаса. Мероприятие посетило около 200 тысяч человек, сообщает официальный сайт НХЛ.

В финале плей-офф НХЛ «Вегас» победил «Флориду» со счетом 4-1 в серии. Клуб впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли.