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Сегодня, 07:25

Еще один сумасшедший матч Бобровского! Его команда снова зажгла в овертайме и стала еще ближе к финалу

Андрей Жданюк
Корреспондент
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Сергей Бобровский (слева) вместе с одноклубниками после победы над «Каролиной».
Фото USA Today Sports
«Флорида» снова выиграла в гостях.

НХЛ. Плей-офф. Полуфинал. Второй матч
«Каролина» — «Флорида» — 1:2 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Чатфилд — 1 (Ахо, Ноесен), 1:43 — 1:0. Барков — 4 (Махура), 27:43 — 1:1. Ткачак — 7 (бол., Райнхарт, Беннетт), 61:51 — 1:2.
Вратари: Раанта — Бобровский.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 38 (20+8+8+2) — 26 (11+8+3+4).
21 мая. Роли. PNC Arena.
Счет в серии: 0-2

Третий матч подряд финалов конференций не смог обойтись без овертайма. Предыдущая игра в Каролине закончилась в два часа ночи, так что зрители в Роли были готовы ко всему. Однако на этот раз битва закончилась гораздо быстрее. «Харрикейнз» обрушили шквал атак на ворота Сергея Бобровского, но снова этого не хватило. Российский голкипер вновь провел невероятный матч, отразил 37 бросков и был признан первой звездой. Если у кого-то были сомнения, хватит ли Сергею стабильности в этом плей-офф, то самое время отбросить их в сторону.

После четырех изнуряющих овертаймов хозяева решили не откладывать дело в долгий ящик. «Каролина» открыла счет уже на второй минуте матча, причем сделал это Джейлен Четфилд. Американский защитник забивает нечасто, но сегодня он оказался в нужном месте и в нужное время. Для Четфилда это дебютная шайба в нынешнем плей-офф. Джейлен после атаки сходу эффектно замкнул передачу Себастиана Ахо, а «Каролина» снова забила в матче первой.

В первом периоде «Флориде» пришлось откровенно выживать. «Ураганы» полностью соответствовали своему прозвищу и нанесли по воротам соперника 20 бросков. Этот игровой отрезок получился очень богатым на события. Несмотря на мощное давление, «пантеры» сумели сравнять счет, но после просмотра гол Густава Форслинга был отменен из-за офсайда. Удачным оказался тренерский челлендж и для «Пантерз». Пол Морис не прогадал и шайбу Джека Друри отменили по той же причине.

После перерыва гости сумели успокоить игру и в середине периода сравняли счет. Александр Барков в первых двух раундах был не так заметен в атаке, но сегодня напомнил всем, что его филигранная техника никуда не делась. Капитан «Флориды» в издевательской манере переиграл Анти Раанту, а эта шайба стала для него четвертой в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.

«Харрикейнз» немного сбавили интенсивность в нападении, но острые выпады никуда не делись. У Бобровского не было возможности расслабиться, и порой приходилось героически спасать команду. В одном из эпизодов Сергей совершил шикарный сэйв и блином отбил бросок Теуво Терявяйнена. В сумасшедшей форме находится российский голкипер, и это после 140 сыгранных минут в прошлой встрече.

В третьем периоде игра пошла на встречных курсах. Команды словно не хотели доводить дело до овертайма и оставляли на льду последние силы. Усталость давала о себе знать, а количество индивидуальных ошибок в обе стороны заметно возросло. Форвард «Флориды» Колин Уайт вообще умудрился не попасть в пустые ворота и отправил шайбу вдоль линии ворот. За три минуты до сирены хозяева получили большинство, но сумели за это время нанести лишь один бросок. Этот эпизод во многом стал ключевым, а «Каролина» после перерыва была наказана за свою расточительность.

Уже на второй минуте овертайма Йеспери Котканиеми отправился в бокс штрафников и «пантерам» не понадобилось много времени для того, чтобы наказать соперника. Словно по учебнику гости разыграли классную комбинацию и Мэттью Ткачак с передачи Сэма Райнхарта не оставил никаких шансов Раанте. Дерзкий американец снова принес своей команде победу и сделал серьезную заявку на звание лучшего игрока плей-офф. Сказка «Флориды» продолжается и теперь можно с уверенностью говорить, что у «Каролины» серьезные проблемы.

Сергей Бобровский
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Флорида Пантерз
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