Чемпионское безумие «Вегаса»: один игрок сильно напился, другой подарил ожерелье болельщице

По главной улице Лас-Вегаса прошел чемпионский парад, который закончился возле домашней арены «Голден Найтс».

«Вегас» с размахом отметил первый завоеванный в истории франшизы Кубок Стэнли. Шесть лет клуб шел к победному шампанскому и чемпионской раздевалке. К моменту полного удовлетворения от сезона и ощущения настоящего спортивного счастья. Парад чемпионов в Лас-Вегасе собрал около 200 тысяч человек. Маршрут «Голден Найтс» проходил через главную улицу города — Стрип, а закончился в сумерках возле домашней арены. Победу хоккеисты «Вегаса» отметили с размахом — как и полагается команде из Города грехов.

Фото USA Today Sports

Чемпионам можно всё. Этого незыблемого правила придерживались игроки «Вегаса» на праздновании. Болельщики создали чемпионский коридор для команды, которая двигалась к T-Mobile Arena. Городская полиция была предупреждена, что парад может собрать больше 100 тысяч человек. По вовлеченности мероприятие сравнивали с новогодним торжеством. Сами хоккеисты спокойно шли на контакт с фанатами. Лучший бомбардир плей-офф Джек Айкел подарил свое ожерелье болельщице. С парада она вернулась домой не только с незабываемыми эмоциями, но и с уникальным подарком от лидера команды.

Интервьюирующие Ивана Барбашева журналисты припомнили форварду чемпионский парад «Сент-Луиса» четырехлетней давности. Гулянья завершились для россиянина комичным происшествием. Иван на радостях упал с командного автобуса. Корреспондентам из Лас-Вегаса Барбашев пообещал, что сегодня обойдется без казусов. И слово сдержал: падающим с автобуса нападающий замечен не был.

Фото USA Today Sports

Звание главного заводилы парада заслужил Вильям Карлссон. Шведский форвард выдал проникновенную речь на сцене. Но составлял слова в предложение так медленно, что выступление затянулось. Рассудок нападающего к концу церемонии одурманил алкоголь. Карлссона попросили прервать обращение к фанатам, но форвард все-таки успел отметить партнера, с которым шесть лет ждал победы в Кубке Стэнли, — Джонатана Маршессо.

Фото USA Today Sports

Помимо празднования «Вегас» почтил память погибших в трагедии 1 октября 2017 года. Когда за девять дней до первого домашнего матча «Рыцарей» на улице Стрип произошла массовая стрельба, унесшая жизни 60 человек. За сценой вывесили баннер с именами погибших.

Выход руководителей, тренеров и хоккеистов на сцену собравшиеся болельщики встречали овацией. Владелец «Вегаса» Билл Фоули запустил кричалку «Cup in six», напомнив о своем обещании — выиграть трофей на шестой год после основания клуба. К фанатам обратились президент по хоккейным операциям Джордж Макфи, капитан Марк Стоун и другие игроки. «Спасибо вам, ребята, за то, что вы — лучшие фанаты в мире. Лучше не бывает. Мы знали, что выиграем, чего бы это ни стоило», — заявил со сцены капитан «Рыцарей».

Фото USA Today Sports

Небо над T-Mobile Arena украсил Кубок Стэнли, созданный из светящихся дронов. Настоящий трофей, как сообщается, не пострадал. Как бы вакханально ни выглядели гулянья хоккеистов «Вегаса», заветный кубок уцелел. Единственное — его придется хорошенько отмыть после вылитых литров алкогольных напитков.