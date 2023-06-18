Чемпионское безумие «Вегаса»: один игрок сильно напился, другой подарил ожерелье болельщице
«Вегас» с размахом отметил первый завоеванный в истории франшизы Кубок Стэнли. Шесть лет клуб шел к победному шампанскому и чемпионской раздевалке. К моменту полного удовлетворения от сезона и ощущения настоящего спортивного счастья. Парад чемпионов в Лас-Вегасе собрал около 200 тысяч человек. Маршрут «Голден Найтс» проходил через главную улицу города — Стрип, а закончился в сумерках возле домашней арены. Победу хоккеисты «Вегаса» отметили с размахом — как и полагается команде из Города грехов.
Чемпионам можно всё. Этого незыблемого правила придерживались игроки «Вегаса» на праздновании. Болельщики создали чемпионский коридор для команды, которая двигалась к T-Mobile Arena. Городская полиция была предупреждена, что парад может собрать больше 100 тысяч человек. По вовлеченности мероприятие сравнивали с новогодним торжеством. Сами хоккеисты спокойно шли на контакт с фанатами. Лучший бомбардир плей-офф Джек Айкел подарил свое ожерелье болельщице. С парада она вернулась домой не только с незабываемыми эмоциями, но и с уникальным подарком от лидера команды.
Интервьюирующие Ивана Барбашева журналисты припомнили форварду чемпионский парад «Сент-Луиса» четырехлетней давности. Гулянья завершились для россиянина комичным происшествием. Иван на радостях упал с командного автобуса. Корреспондентам из Лас-Вегаса Барбашев пообещал, что сегодня обойдется без казусов. И слово сдержал: падающим с автобуса нападающий замечен не был.
Звание главного заводилы парада заслужил Вильям Карлссон. Шведский форвард выдал проникновенную речь на сцене. Но составлял слова в предложение так медленно, что выступление затянулось. Рассудок нападающего к концу церемонии одурманил алкоголь. Карлссона попросили прервать обращение к фанатам, но форвард все-таки успел отметить партнера, с которым шесть лет ждал победы в Кубке Стэнли, — Джонатана Маршессо.
Помимо празднования «Вегас» почтил память погибших в трагедии 1 октября 2017 года. Когда за девять дней до первого домашнего матча «Рыцарей» на улице Стрип произошла массовая стрельба, унесшая жизни 60 человек. За сценой вывесили баннер с именами погибших.
Выход руководителей, тренеров и хоккеистов на сцену собравшиеся болельщики встречали овацией. Владелец «Вегаса» Билл Фоули запустил кричалку «Cup in six», напомнив о своем обещании — выиграть трофей на шестой год после основания клуба. К фанатам обратились президент по хоккейным операциям Джордж Макфи, капитан Марк Стоун и другие игроки. «Спасибо вам, ребята, за то, что вы — лучшие фанаты в мире. Лучше не бывает. Мы знали, что выиграем, чего бы это ни стоило», — заявил со сцены капитан «Рыцарей».
Небо над T-Mobile Arena украсил Кубок Стэнли, созданный из светящихся дронов. Настоящий трофей, как сообщается, не пострадал. Как бы вакханально ни выглядели гулянья хоккеистов «Вегаса», заветный кубок уцелел. Единственное — его придется хорошенько отмыть после вылитых литров алкогольных напитков.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|52
|30
|113
|2
|Нью-Джерси
|82
|52
|30
|112
|3
|Рейнджерс
|82
|47
|35
|107
|4
|Айлендерс
|82
|42
|40
|93
|5
|Питтсбург
|82
|40
|42
|91
|6
|Вашингтон
|82
|35
|47
|80
|7
|Филадельфия
|82
|31
|51
|75
|8
|Коламбус
|82
|25
|57
|59
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|82
|65
|17
|135
|2
|Торонто
|82
|50
|32
|111
|3
|Тампа-Бэй
|82
|46
|36
|98
|4
|Флорида
|82
|42
|40
|92
|5
|Баффало
|82
|42
|40
|91
|6
|Оттава
|82
|39
|43
|86
|7
|Детройт
|82
|35
|47
|80
|8
|Монреаль
|82
|31
|51
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|51
|31
|109
|2
|Даллас
|82
|47
|35
|108
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|103
|4
|Виннипег
|82
|46
|36
|95
|5
|Нэшвилл
|82
|42
|40
|92
|6
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|81
|7
|Аризона
|82
|28
|54
|70
|8
|Чикаго
|82
|26
|56
|59
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|51
|31
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|50
|32
|109
|3
|Лос-Анджелес
|82
|47
|35
|104
|4
|Сиэтл
|82
|46
|36
|100
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|93
|6
|Ванкувер
|82
|38
|44
|83
|7
|Сан-Хосе
|82
|22
|60
|60
|8
|Анахайм
|82
|23
|59
|58
|Финал
|Счет в серии
|
Вегас - Флорида
|4 - 1
|1/2 финала
|
Вегас - Даллас
|4 - 2
|
Каролина - Флорида
Каролина - Флорида
0 - 4
|0 - 4
|Второй раунд
|
Вегас - Эдмонтон
|4 - 2
|
Каролина - Нью-Джерси
|4 - 1
|
Даллас - Сиэтл
|4 - 3
|
Торонто - Флорида
|1 - 4
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
|14.06
|03:00
|
Вегас – Флорида
|9 : 3
|И
|О
|
|
Джек Айкел
Вегас
|22
|26
|
|
Джонатан Маршессо
Вегас
|22
|25
|
|
Мэттью Ткачак
Флорида
|20
|24
|И
|Г
|
|
Джонатан Маршессо
Вегас
|22
|13
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|12
|13
|
|
Вильям Карлссон
Вегас
|22
|11
|И
|КН
|
|
Джек Кэмпбелл
Эдмонтон
|4
|1.01
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|9
|1.83
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|7
|1.96