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Бобровский выбил «Торонто»! Вратарь-ветеран сыграл как в лучшие годы

«Флорида» обыграла «Торонто» в пятом матче
Михаил Зислис
Обозреватель
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13 мая. «Торонто» — «Флорида» — 2:3 ОТ. Сергей Бобровский (слева).
Фото USA Today Sports
«Флорида» вышла в финал конференции.

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Пятый матч
«Торонто» — «Флорида» — 2:3 ОТ (0:2, 1:0, 1:0, 0:1)
Голы: Экблад — 1 (бол., Форслинг, Верхэге), 3:31 — 0:1. Верхэге — 5 (Дюклер, Экблад), 16:18 — 0:2. Райлли — 4 (Лафферти, Кампф), 27:50 — 1:2. Нюландер — 4 (Таварес, Броди), 55:33 — 2:2. Казинс — 2 (Гудас), 75:32 — 2:3.
Вратари: Уолл — Бобровский.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 53 (13+16+14+10) — 44 (12+18+7+7).
13 мая. Торонто. Scotiabank Arena.
Счет в серии: 1-4.

«Флорида» взяла верх над «Торонто» в овертайме пятого матча и впервые с 1996 года вышла в финал Восточной конференции. Ни у кого язык не повернется сказать, что канадской команде не повезло. Она не справилась с давлением, которое всегда сопровождает фаворита, и закономерно вылетела.

«Мэйпл Лифс» в первом раунде остановили грандиозную «Тампу», пройдя начальную стадию Кубка Стэнли впервые за 19 лет, и после этого где-то растеряли почти все свои козыри. Было странно видеть, что в серии против «Пантер» канадская команда по большей части обороняется, действует местами примитивно и порой побаивается не самого статусного соперника.

Звездная атака «Торонто» подозрительно замолчала, напомнив о себе только в четвертом матче.

В прошлом раунде она издевалась над лучшим вратаря мира Андреем Василевским, забрасывая ему шайбы пачками и на любой вкус. Против другого русского голкипера нападение «Мэйпл Лифс» смотрелось бледно — Сергей Бобровский играл как в лучшие годы и стал основным фактором успеха «Флориды». В последнем матче он справился с 50 бросками из 52.

После гостевой победы в четвертом матче менеджмент, тренеры, хоккеисты и болельщики «Торонто» чуть взбодрились и попытались сделать вид, что серию можно спасти и со счета 0-3. Руководство «Мэйпл Лифс» даже пошло на смелый шаг и перед пятой встречей впервые в нынешнем плей-офф отправило всю команду ночевать не по домам, а закрыла в отеле. В этом решении имелся свой резон — «Торонто» потерпел четыре поражения в пяти домашних матчах в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. Однако поначалу толку от «казарменных методов» не было.

Бобровский действовал надежно, его партнеры излучали уверенность космического масштаба и, как только им представилась подходящая ситуация, открыли счет. Точный щелчок защитника Аарона Экблада еще на один шаг приблизил «Торонто» к вылету из плей-офф.

Дальнейшее течение матча почти полностью отражало содержание всей серии: Бобровский круто выручает, а потом его команда спокойно забивает. Отличился нападающий Верхаге, причем сделал это в момент, когда хозяева владели преимуществом и больше атаковали.

Из беспросветного состояния домашние трибуны только ближе к середине второго периода вывел защитник Райлли. Он набросил шайбу кистевым броском от синей линии и попал. Перед Бобровским было слишком много своих и чужих, поэтому полет шайбы он не разглядел.

Райлли не остановился на достигнутом, в одной из атак на кураже примчался на чужой пятачок и, как показалось, забил. Гол не был засчитан, хотя на повторе видно, что шайба полностью пересекла линию ворот «Флориды». В перерыве в студии телеканала TNT эпизод очень грамотно разобрали эксперты, в их числе бывший судья Дон Кохарски и вратарская легенда «Рейнджерс» Хенрик Лундквист. Шайба изначально была прижата коньком Бобровского. Она визуально пересекла линию после того, как арбитр остановил игру, хотя и не дал свисток. Все стало очевидным после объяснений в прямом эфире. Россиянин встал с колен и только тогда шайба заползла полностью за ленточку. Зрители, включая генерального менеджера «Мэйпл Лифс» Кайла Дубаса, реагировали именно на этот момент. Их возмущение можно понять. Но специально обученные люди в «военной комнате» в Торонто блестяще разобрались в сложнейшей ситуации.

Хозяева удвоили свои усилия в третьем периоде, но «Флорида» не поддавалась давлению и по-умному справлялась с давлением соперника. Нападающий «Мэйпл Лифс» Нюландер вернул интригу, использовав редкую ошибку Бобровского на перемещении ближе к концу третьего периода.

Россиянин за этот грех полностью реабилитировался, несколько раз по-крупному выручив свою команду в овертайме, а потом в контратаке «три в два» мастерски использовал свой шанс форвард гостей Казинс. Сможет россиянин также уверенно проявить себя в финале Востока против «Каролины» — тогда у «Пантер» появится хороший шанс пройти еще дальше.

Сергей Бобровский
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Торонто Мэйпл Ливз
ХК Флорида Пантерз
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Положение команд
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 52 30 113
2 Нью-Джерси 82 52 30 112
3 Рейнджерс 82 47 35 107
4 Айлендерс 82 42 40 93
5 Питтсбург 82 40 42 91
6 Вашингтон 82 35 47 80
7 Филадельфия 82 31 51 75
8 Коламбус 82 25 57 59
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 82 65 17 135
2 Торонто 82 50 32 111
3 Тампа-Бэй 82 46 36 98
4 Флорида 82 42 40 92
5 Баффало 82 42 40 91
6 Оттава 82 39 43 86
7 Детройт 82 35 47 80
8 Монреаль 82 31 51 68
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 51 31 109
2 Даллас 82 47 35 108
3 Миннесота 82 46 36 103
4 Виннипег 82 46 36 95
5 Нэшвилл 82 42 40 92
6 Сент-Луис 82 37 45 81
7 Аризона 82 28 54 70
8 Чикаго 82 26 56 59
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 51 31 111
2 Эдмонтон 82 50 32 109
3 Лос-Анджелес 82 47 35 104
4 Сиэтл 82 46 36 100
5 Калгари 82 38 44 93
6 Ванкувер 82 38 44 83
7 Сан-Хосе 82 22 60 60
8 Анахайм 82 23 59 58
Второй раунд Счет в серии
Вегас - Эдмонтон
Вегас - Эдмонтон
2 - 2
1. Вегас - Эдмонтон
6 - 4
2. Вегас - Эдмонтон
1 - 5
3. Эдмонтон - Вегас
1 - 5
4. Эдмонтон - Вегас
4 - 1
5. Вегас - Эдмонтон
0 - 0
6. Эдмонтон - Вегас
0 - 0
2 - 2
Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
4 - 1
1. Каролина - Нью-Джерси
5 - 1
2. Каролина - Нью-Джерси
6 - 1
3. Нью-Джерси - Каролина
8 - 4
4. Нью-Джерси - Каролина
1 - 6
5. Каролина - Нью-Джерси
3 - 2
4 - 1
Даллас - Сиэтл
Даллас - Сиэтл
3 - 2
1. Даллас - Сиэтл
4 - 5
2. Даллас - Сиэтл
4 - 2
3. Сиэтл - Даллас
7 - 2
4. Сиэтл - Даллас
3 - 6
5. Даллас - Сиэтл
5 - 2
6. Сиэтл - Даллас
0 - 0
3 - 2
Торонто - Флорида
Торонто - Флорида
1 - 4
1. Торонто - Флорида
2 - 4
2. Торонто - Флорида
2 - 3
3. Флорида - Торонто
3 - 2
4. Флорида - Торонто
1 - 2
5. Торонто - Флорида
2 - 3
1 - 4
Первый раунд
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
4 - 2
1. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 7
2. Торонто - Тампа-Бэй
7 - 2
3. Тампа-Бэй - Торонто
3 - 4
4. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 5
5. Торонто - Тампа-Бэй
2 - 4
6. Тампа-Бэй - Торонто
1 - 2
4 - 2
Вегас - Виннипег
Вегас - Виннипег
4 - 1
1. Вегас - Виннипег
1 - 5
2. Вегас - Виннипег
5 - 2
3. Виннипег - Вегас
4 - 5
4. Виннипег - Вегас
2 - 4
5. Вегас - Виннипег
4 - 1
4 - 1
Колорадо - Сиэтл
Колорадо - Сиэтл
3 - 4
1. Колорадо - Сиэтл
1 - 3
2. Колорадо - Сиэтл
3 - 2
3. Сиэтл - Колорадо
4 - 6
4. Сиэтл - Колорадо
3 - 2
5. Колорадо - Сиэтл
2 - 3
6. Сиэтл - Колорадо
1 - 4
7. Колорадо - Сиэтл
1 - 2
3 - 4
Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
4 - 3
1. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
2. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
3. Рейнджерс - Нью-Джерси
1 - 2
4. Рейнджерс - Нью-Джерси
1 - 3
5. Нью-Джерси - Рейнджерс
4 - 0
6. Рейнджерс - Нью-Джерси
5 - 2
7. Нью-Джерси - Рейнджерс
4 - 0
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Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 2
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
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4 - 2
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
3 - 2
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 5
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 3
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 5
4 - 2
Бостон - Флорида
Бостон - Флорида
3 - 4
1. Бостон - Флорида
3 - 1
2. Бостон - Флорида
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Даллас - Миннесота
Даллас - Миннесота
4 - 2
1. Даллас - Миннесота
2 - 3
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7 - 3
3. Миннесота - Даллас
5 - 1
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2 - 3
5. Даллас - Миннесота
4 - 0
6. Миннесота - Даллас
1 - 4
4 - 2
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
4 - 2
1. Каролина - Айлендерс
2 - 1
2. Каролина - Айлендерс
4 - 3
3. Айлендерс - Каролина
5 - 1
4. Айлендерс - Каролина
2 - 5
5. Каролина - Айлендерс
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6. Айлендерс - Каролина
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Торонто – Флорида
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13.05 05:00
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И О
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 10 18
Роопе Хинтц

Роопе Хинтц

Даллас

 11 18
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 10 17
И Г
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 10 13
Роопе Хинтц

Роопе Хинтц

Даллас

 11 8
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 7 7
И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 6 1.80
Джозеф Уолл

Джозеф Уолл

Торонто

 4 1.89
Адин Хилл

Адин Хилл

Вегас

 3 1.89
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