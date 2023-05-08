«Торонто» — на грани вылета. Русский вратарь выбыл из-за травмы, а лидеры сдулись

«Флорида» повела уже 3-0.

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Третий матч

«Флорида» — «Торонто» — 3:2 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 1:0)

Голы: Лафферти — 1 (Кампф, Райлли), 2:26 — 0:1. Дюклер — 2 (бол., Экблад), 22:36 — 1:1. Густафссон — 1 (Нюландер, Маккейб), 27:32 — 1:2. Верхэге — 4 (Гудас, Махура), 32:28 — 2:2. Райнхарт — 5 (Лунделл, Экблад), 63:02 — 3:2.

Вратари: Бобровский — Самсонов (Уолл, 20:37).

Штраф: 0 — 4.

Броски: 29 (7+14+7+1) — 24 (4+9+11+0).

Наши: — .

8 мая. Торонто. Scotiabank Arena. 19911 зрителей

Счет в серии: 3-0

От «Торонто» меньше всего ждали безыдейной и трусливой игры в ситуации, когда на кону стояло почти все. Остановить поймавшую кураж «Флориду» при счете 0-3 в серии — это потянет на сюжет из фантастического произведения. После того, как в первом раунде удалось завалить мощную «Тампу», у «Мэйпл Лифс» пропали вдохновение и настрой. Генеральный менеджер команды Кайл Дубас в конце второй игры, находясь в ложе прессы, в ярости швырнул бутылку с водой. Во время третьего матча ему понадобился бы как минимум ящик — настолько плохо «Торонто» смотрелся на протяжении большей части встречи.

Гостям удалось только самое начало, когда «Флорида» смело помчалась вперед и слишком вольно раскрывалась. Они открыли счет своим первым же броском — Лафферти завершил выход «два в одного» без шансов для Бобровского.

Выжидать и терпеть с таким сильным составом, как у «Торонто», немного странно. Но если при этом удаются опасные контратаки, то жить можно. Оба российских вратаря действовали прекрасно и кто знает, как повернулась бы игра, если бы не драматичный эпизод в начале второго периода.

Самсонова вывел из строя собственный защитник Шенн, врезавшийся в него на высокой скорости. Голкипер долгое время лежал на льду и потом отправился в раздевалку. Его было очень жаль. Он проводит первый по-настоящему приличный сезон в карьере. К нему есть претензии по игре в плей-офф, но до своей травмы вратарь в матче выглядел очень надежно.

Вместо Самсонова на площадку вышел его его сменщик Уолл, имеющий скромный опыт в НХЛ. Шенн в предыдущее моменте нарушил правила на нападающем «Флориды» Верхаге и хозяева в этом большинстве сравняли счет. Форвард Дюклер использовал ошибку защитников, которые приоткрыли ему коридор по центру своей зоны, и реализовал выход «один в ноль»!

«Торонто» еще подавал признаки жизни и сопротивлялся. Защитник Густафссон своевременно подключился к атаке и не без доли везения вывел свою команду вперед. Остается только недоумевать на тему того, в какой момент дорогие лидеры «Мэйпл Лифс» напялили на себя шапки-невидимки — ни Мэттьюс, ни Таварес, ни Марнер ничем существенным в атаке не запомнились. Из «большой четверки» нападения был заметен только Нюландер.

«Флорида» подправила настройки и стала играть более ответственно, чем в первом периоде, и ей однажды крупно повезло. Верхаге пытался занять позицию на чужом пятачке, чтобы закрыть обзор Уоллу, и по счастливой случайности стал автором гола.

«Торонто» в дальнейшем вспыхивал редко, еле-еле дотянув до овертайма благодаря отличной игре голкипера Уолла, который в одном эпизоде не дал забить шедевральный гол Беннетту. Но потом гости снова поплыли. В овертайме они нервно отбивались, несколько раз судорожно выкидывали шайбу в чужую зону — и были наказаны пробросами. Ни энергии, ни характера, ни качественной игры «Торонто» не хватало. Нападающий Райнхарт сделал хитрый разворот за чужими воротами, неожиданно вырулил на пятачок и обманул Уолла. «Флорида» повела в серии 3-0 и на такой унылый «Торонто» нет желания поставить ни единого рубля. Пока для него все выглядит очень плохо.