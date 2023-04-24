Черный день российский вратарей. Сорокин и Бобровский — в шаге от вылета из плей-офф

«Айлендерс» и «Флорида» проигрывают в своих сериях «Каролине» и «Бостону» 1-3.

«Айлендерс» — «Каролина» — 2:5 (0:1, 0:2, 2:2)

Голы: Джарвис — 1 (бол., Ноесен, Бернс), 4:05 — 0:1. Нечас — 1 (бол., Ноесен, Ахо), 21:15 — 0:2. Ахо — 2 (Макичерн), 33:30 — 0:3. Джарвис — 2 (Ахо, Пеши), 41:20 — 0:4. Пелек — 1 (Нельсон), 43:14 — 1:4. Макичерн — 1 (Шей), 54:01 — 1:5. Хорват — 1 (мен., Мэйфилд), 57:57 — 2:5.

Вратари: Сорокин — Раанта.

Штраф: 24 — 10.

Броски: 29 (9+9+11) — 29 (7+12+10).

Наши: Романов (17.02/1/-1) — -.

23 апреля. Нью-Йорк. UBS Arena.

Счет в серии: 1-3

Воскресенье стало черным днем для двух российских вратарей, делавших первые шаги в своей карьере на взрослом уровне в Новокузнецке. «Айлендерс» Ильи Сорокина и «Флорида» Сергея Бобровского проиграли и уступают в своих сериях с одинаковым счетом 1-3 соответственно «Каролине» и «Бостону», находясь в одном шаге от вылета из плей-офф. Оба голкипера пропустили по пять шайб.

За последние годы не без оснований сложилось мнение о «Каролине» под руководством Рода Бриндамора как чрезмерно прямолинейной команде.

Однако в серии первого раунда обнаружился соперник, действующий гораздо примитивнее. Игра нью-йоркской команды в четвертой матче — это кровь из глаз. Биться, бороться, толкаться, пластаться. На этом все! Иногда еще надо включать голову, что хозяевам удавалось редко. За идиотский толчок на борт защитник «Айлендерс» Райан Пулок получил всего две минуты, хотя пострадавший от него форвард «Ураганов» Джек Друри на площадку больше не вернулся.

Нападающий Сет Джарвис забил в расстановке «пять на три», а «Каролина» в ответ на бессмысленные попытки соперника запугать силовым воздействием показала хорошую реализацию моментов. На фоне по большей части бестолковых действий «Островитян» гости смотрелись солидно, как и полагается одному из фаворита Кубка Стэнли.

Окончательно прибила надежды «Айлендерс» перевернуть ход матча ошибка защитника Александра Романова, приведшая к третьей пропущенной шайбе. Для Зинэтулы Билялетдинова и его семьи воскресенье сложилось хуже некуда. Вслед за «Ак Барсом» потерпела поражение команда внука.

«Флорида» — «Бостон» — 2:6 (0:1, 1:1, 1:4)

Голы: Маршан — 3 (бол., Заха, Бертуцци), 9:45 — 0:1. Дебраск — 2 (бол., Орлов, Холл), 21:52 — 0:2. Ткачак — 2 (Верхэге, Монтур), 36:00 — 1:2. Бертуцци — 2 (Карло, Фолиньо), 42:26 — 1:3. Беннетт — 2 (бол., Монтур, Ткачак), 46:11 — 2:3. Дебраск — 3 (Заха, Холл), 48:05 — 2:4. Холл — 3 (Носек, Ульмарк), 56:24 — 2:5. Холл — 4, 59:31 — 2:6.

Вратари: Бобровский — Ульмарк (Суэймен, 56:49).

Штраф: 35 — 35.

Броски: 45 (15+12+18) — 31 (12+8+11).

Наши: — - Орлов (22.13/1/+1).

23 апреля. Майами. FLA Live Arena.

Счет в серии: 1-3

Бобровский вышел в стартовом составе «Флориды» впервые с 27 марта, поэтому долгое отсутствие практики в его действиях было заметно. Вратарю «Бостона» Линусу Улльмарку вступать в дело пришлось заметно чаще. Однако он своей уверенной игрой подтвердил, что не зря считается главным претендентом на «Везина Трофи». Еще при счете 0:0 швед в прыжке красиво спас свою команду после броска нападающего «Пантер» Сэма Райнхарта.

«Бостон» открыл счет в крайне неоднозначной ситуации. Бобровский дважды круто спас свою команду. Шайба осталась лежать под ним и нападающий Брэд Маршанд добил ее в сетку. Стоявший рядом арбитр одновременно дал свисток и развел руки, показывая, что взятие ворот не засчитывается. Но после краткого совещания судейской бригады и просмотра эпизода решение изменили в пользу «Брюинз». Любопытно, что днем ранее в аналогичной ситуации шайба форварда «Тампы» Брэйдена Пойнта в матче с «Торонто» не была засчитана.

Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачук нанес грязный удар клюшкой по ребрам форварду «Бостона» Гарнету Хэтуэю и получил за свои художества всего лишь малый штраф. Иногда зло не остается безнаказанным. Джейк Дебраск большинство реализовал.

Ткачук умеет быть не только плохим для своей команды, но и хорошим, причем последнее происходит гораздо чаще. Мало кто с ним может сравниться в современной НХЛ по умению играть на чужом пятачке. Американец умеет эффективно находить момент для броска или добивания, имея для этого минимум времени и пространства. Его красивый гол вернул «Флориду» в игру.

Хозяева смотрелись очень прилично, заставляя соперника каждую смену проводить на максимуме. Улльмарк не скучал. Но даже без травмированных центрфорвардов Патриса Бержерона и Давида Крейчи «Бостон» был очень хорош, здорово действуя от обороны. Игра в догонялки для «Пантер» обернулась крахом. В отсутствие получившего в прошлом матче повреждение защитника Аарона Экблада оборона «Флориды» давала сбои, а Бобровский не выручал. Тэйлор Холл убежал «один в ноль», красивым финтом обманул российского голкипера и забросил ему пятую шайбу.

Улльмарк в плей-офф, если не считать второго матча серии, действует очень надежно. В концовке сегодняшней игры, отразив к этому моменту 41 из 43 бросков по своим воротам, швед был даже готов сойтись в кулачном бою с Ткачуком, известным провокатором и забиякой. Жаль, что судьи не прониклись эпичностью потенциальной драки, и растащили оппонентов.