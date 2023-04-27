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Сегодня, 09:45

Бобровский спас «Флориду» от вылета! Отразил больше 40 бросков и украл победу у «Бостона»

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Игроки «Флориды» обнимают Сергея Бобровского после матча с «Бостоном».
Фото ХК «Флорида»
Один из лучших кубковых матчей в карьере русского вратаря.

НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала конференций. «Восток». Пятый матч
«Бостон» — «Флорида» — 3:4 ОТ (0:1, 1:1, 2:1, 0:1)
Голы: Дюклер — 1 (Верхэге), 8:26 — 0:1. Маршан — 4 (бол., Макэвой), 22:27 — 1:1. Беннетт — 3 (Верхэге, Казинс), 38:52 — 1:2. Бержерон — 1 (бол., Маршан, Макэвой), 44:33 — 2:2. Райнхарт — 2 (бол., Ткачак, Барков), 45:14 — 2:3. Холл — 5 (Карло, Койл), 49:16 — 3:3. Ткачак — 3 (Верхэге), 66:05 — 3:4.
Вратари: Ульмарк — Бобровский.
Штраф: 4 — 10.
Броски: 47 (9+18+16+4) — 25 (8+8+6+3).
Наши: Орлов (25.59/1/0) — -.
Бостон. TD Garden.
Счет в серии: 3-2.

После очередной невыразительной регулярки и проигранной конкуренции за место основного голкипера ахаэловскому ноунейму Алексу Лайону до начала серии с «Бостоном» от Сергея Бобровского уже мало кто ждал чего-то хорошего в плей-офф. Тем более в ситуации, когда в пятом матче серии «Флорида» на выезде оказалась в шаге от вылета. Однако этой ночью россиянин второй раз подряд вышел в старте, отразил 44 броска по своим воротам и выдал, возможно, свой лучший кубковый матч за последние несколько лет, сумев спасти «Пантерз» от завершения сезона. И тем удивительнее, что лига даже не наградила его званием одной из трех звезд встречи.

Сергей Бобровский. Тренер «Флориды» — об игре Бобровского в пятом матче с «Бостоном»: «Он гениален»

А ведь без воспитанника «Кузни» команда из Санрайза уже бронировала бы билеты в отпуск. Причем главное спасение он совершил в самом конце третьего периода при счете 3:3. За семь секунд до сирены при вбрасывании в чужой зоне защитники «Флориды» в своем привычном истерически-юмористическом стиле умудрились после казалось бы выигранного единоборства на точке пустить «1 в 0» настырного Брэда Маршана, который не сумел переиграть хладнокровного Бобровского.

Правда, без гола в ворота сибиряка самый ненавистный игрок лиги со льда не ушел, сравняв счет в начале второй двадцатиминутки. Сперва франкофон прошил 72-го номера гостей, а затем самостоятельно продавил его на добивании. И эта шайба «Бостона», пожалуй, единственная, в которой Бобровскому можно предъявить хоть какие-то претензии. В остальном же Сергей был максимально надежен и впервые за долгое время излучал настоящую уверенность.

«Ему нужно было внести свою лепту, как это делают Мэттью Ткачак и Александр Барков. Лидеры тащат команду, и Бобровский был гениален», — прокомментировал сегодняшнюю игру своего голкипера главный тренер «Пантер» Пол Морис.

«Он блестяще играл весь матч, сегодня он был нашим лучшим хоккеистом. Впечатляющее выступление, которое нам непременно надо было выигрывать», — не остался в стороне нападающий Сэм Беннетт.

А вот у его визави и главного претендента на «Везину» Линуса Улльмарка день сегодня явно не задался. В овертайме швед неудачно выкатился за ворота и на ровном месте подарил шайбу Картеру Верхэге, который выдал из угла передачу на пятак и сделал героя матча из Мэттью Ткачака. И если «Флорида» сумеет перевернуть ход противостояния, то этот момент точно будет сниться вратарю «Мишек» в страшных снах.

Единственным же по-настоящему светлым пятном для «Бостона» стало долгожданное возвращение в строй Патриса Бержерона, который пропустил старт плей-офф из-за травмы верхний части тела и сегодня сразу же отличился результативным подставлением. И, глядя на то, как здорово он отрабатывал в прессинге и вынуждал защитников соперника ошибаться, нет сомнений, что в шестом матче он сможет помочь своей команде поскорее закрыть эту серию. По крайней мере, сомневаться в его форме пока что не приходится.

Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Флорида Пантерз
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 52 30 113
2 Нью-Джерси 82 52 30 112
3 Рейнджерс 82 47 35 107
4 Айлендерс 82 42 40 93
5 Питтсбург 82 40 42 91
6 Вашингтон 82 35 47 80
7 Филадельфия 82 31 51 75
8 Коламбус 82 25 57 59
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 82 65 17 135
2 Торонто 82 50 32 111
3 Тампа-Бэй 82 46 36 98
4 Флорида 82 42 40 92
5 Баффало 82 42 40 91
6 Оттава 82 39 43 86
7 Детройт 82 35 47 80
8 Монреаль 82 31 51 68
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 51 31 109
2 Даллас 82 47 35 108
3 Миннесота 82 46 36 103
4 Виннипег 82 46 36 95
5 Нэшвилл 82 42 40 92
6 Сент-Луис 82 37 45 81
7 Аризона 82 28 54 70
8 Чикаго 82 26 56 59
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 51 31 111
2 Эдмонтон 82 50 32 109
3 Лос-Анджелес 82 47 35 104
4 Сиэтл 82 46 36 100
5 Калгари 82 38 44 93
6 Ванкувер 82 38 44 83
7 Сан-Хосе 82 22 60 60
8 Анахайм 82 23 59 58
Первый раунд Счет в серии
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
3 - 1
1. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 7
2. Торонто - Тампа-Бэй
7 - 2
3. Тампа-Бэй - Торонто
3 - 4
4. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 5
5. Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
3 - 1
Вегас - Виннипег
Вегас - Виннипег
3 - 1
1. Вегас - Виннипег
1 - 5
2. Вегас - Виннипег
5 - 2
3. Виннипег - Вегас
4 - 5
4. Виннипег - Вегас
2 - 4
5. Вегас - Виннипег
0 - 0
3 - 1
Колорадо - Сиэтл
Колорадо - Сиэтл
2 - 3
1. Колорадо - Сиэтл
1 - 3
2. Колорадо - Сиэтл
3 - 2
3. Сиэтл - Колорадо
4 - 6
4. Сиэтл - Колорадо
3 - 2
5. Колорадо - Сиэтл
2 - 3
6. Сиэтл - Колорадо
0 - 0
2 - 3
Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
2 - 2
1. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
2. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
3. Рейнджерс - Нью-Джерси
1 - 2
4. Рейнджерс - Нью-Джерси
1 - 3
5. Нью-Джерси - Рейнджерс
0 - 0
6. Рейнджерс - Нью-Джерси
0 - 0
2 - 2
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 2
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 2
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
3 - 2
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 5
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 3
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
3 - 2
Бостон - Флорида
Бостон - Флорида
3 - 2
1. Бостон - Флорида
3 - 1
2. Бостон - Флорида
3 - 6
3. Флорида - Бостон
2 - 4
4. Флорида - Бостон
2 - 6
5. Бостон - Флорида
3 - 4
6. Флорида - Бостон
0 - 0
3 - 2
Даллас - Миннесота
Даллас - Миннесота
3 - 2
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2. Даллас - Миннесота
7 - 3
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5 - 1
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2 - 3
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0 - 0
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Каролина - Айлендерс
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3 - 2
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И О
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 5 11
Леон Драйзайтль

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Эдмонтон

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Митчелл Марнер

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Торонто

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И Г
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 5 6
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 5 5
Тэйлор Холл

Тэйлор Холл

Бостон

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И КН
Акира Шмид

Акира Шмид

Нью-Джерси

 2 0.91
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

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Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

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