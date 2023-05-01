Безумие в НХЛ: Бобровский и «Флорида» выбили из плей-офф главного фаворита и рекордсмена лиги!
НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Седьмой матч
«Бостон» — «Флорида» — 3:4 ОТ (0:1, 1:1, 2:1, 0:1)
Голы: Монтур — 4 (бол., Лунделл, Бобровский), 12:23 — 0:1. Райнхарт — 4 (Луостаринен, Лунделл), 21:14 — 0:2. Крейчи — 1 (бол., Орлов, Заха), 27:52 — 1:2. Бертуцци — 5 (бол., Орлов, Крейчи), 40:55 — 2:2. Пастрняк — 5 (Карло, Крейчи), 44:11 — 3:2. Монтур — 5 (Барков, Верхэге), 59:00 — 3:3. Верхэге — 2 (Беннетт, Ткачак), 68:35 — 3:4.
Вратари: Суэймен — Бобровский.
Штраф: 8 — 10.
Броски: 36 (9+13+9+5) — 31 (11+5+10+5).
Наши: Орлов (28.34/2/-1) — -.
1 мая. Бостон. TD Garden. 17 850 зрителей.
Счет в серии: 3-4
65 побед в регулярном чемпионате — кому-то важен сейчас этот рекорд «Бостона»? Невероятно, но главный фаворит сезона заканчивает борьбу за Кубок Стэнли в первом же раунде. И кто его выбивает? «Флорида» с кучей проблем по ходу сезона, с вратарем, на котором уже успели поставить крест!
Ставший героем регулярки и главным фаворитом на «Везину» Линус Улльмарк настолько дискредитировал себя в шестом матче, что на решающую игру вышел бэкап Джереми Свэймен. И в первом же периоде сыграл крайне неудачно, что привело к голу — вратарь «Бостона» пропустил после броска Монтюра с неудобной в ближний угол.
В начале второго периода Сэм Райнхарт удвоил преимущество гостей, и только после этого «Бостон» зашевелился. Хозяева реализовали большинство: после передачи лучшего игрока команды в плей-офф Дмитрия Орлова Давид Крейчи пробил Бобровского.
Затащил Орлов команду и в самом начале третьей двадцатиминутки. На чужой синей линии российский защитник получил шайбу и мощно зарядил по воротам: подставление Бертуцци — есть камбэк!
На кураже «Брюинз» полетели добивать соперника, и казалось, что у них это получится. Бобровский отразил шайбу после мощного щелчка Карло, но прямо на Пастрняка, которого накрыть не успели.
Спас «Флориду», пожалуй, самый неожиданный ее герой в этом сезоне. Защитник Брэндон Монтюр, который до этого сезона набирал максимум 37 очков в регулярке, увеличил свои показатели результативности вдвое, а в плей-офф начал заколачивать голы. Обычный бросок в касание за минуту до окончания основного времени Свэймен отразить не сумел — будет овертайм!
Статистика Сергея Бобровского в этом плей-офф не впечатляет: больше четырех пропущенных шайб за матч, чуть более 88 процентов отраженных бросков. Против «Бостона» устоять сложно, а с такой ненадежной обороной, как у «Флориды», — вдвойне. Но российский вратарь шикарно провел решающий матч, а в овертайме сделал важнейший сейв. В этом ведь и проявляется класс вратаря?
А вскоре для «Бостона» все закончилось: Беннетт выиграл борьбу, Ткачак закрыл вратаря, и после броска Верхага шайба оказалась в воротах.
«Бостон» подвела самоуспокоенность после рекордной регулярки — команда так и не смогла включиться в режим плей-офф, доказательством чему безбашенный шестой матч серии с «Флоридой». А «Пантерз» ожидает встреча в «Торонто», к которой «Кленовые листья» подходят однозначными фаворитами. Впрочем, в Бобровского и его команду и до плей-офф никто не верил. И где они сейчас?
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|52
|30
|113
|2
|Нью-Джерси
|82
|52
|30
|112
|3
|Рейнджерс
|82
|47
|35
|107
|4
|Айлендерс
|82
|42
|40
|93
|5
|Питтсбург
|82
|40
|42
|91
|6
|Вашингтон
|82
|35
|47
|80
|7
|Филадельфия
|82
|31
|51
|75
|8
|Коламбус
|82
|25
|57
|59
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|82
|65
|17
|135
|2
|Торонто
|82
|50
|32
|111
|3
|Тампа-Бэй
|82
|46
|36
|98
|4
|Флорида
|82
|42
|40
|92
|5
|Баффало
|82
|42
|40
|91
|6
|Оттава
|82
|39
|43
|86
|7
|Детройт
|82
|35
|47
|80
|8
|Монреаль
|82
|31
|51
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|51
|31
|109
|2
|Даллас
|82
|47
|35
|108
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|103
|4
|Виннипег
|82
|46
|36
|95
|5
|Нэшвилл
|82
|42
|40
|92
|6
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|81
|7
|Аризона
|82
|28
|54
|70
|8
|Чикаго
|82
|26
|56
|59
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|51
|31
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|50
|32
|109
|3
|Лос-Анджелес
|82
|47
|35
|104
|4
|Сиэтл
|82
|46
|36
|100
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|93
|6
|Ванкувер
|82
|38
|44
|83
|7
|Сан-Хосе
|82
|22
|60
|60
|8
|Анахайм
|82
|23
|59
|58
|Второй раунд
|Счет в серии
|
Вегас - Эдмонтон
Вегас - Эдмонтон
0 - 0
|0 - 0
|
Даллас - Сиэтл
Даллас - Сиэтл
0 - 0
|0 - 0
|
Торонто - Флорида
Торонто - Флорида
0 - 0
|0 - 0
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|3 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
|1.05
|01:30
|
Бостон – Флорида
|3 : 4 ОТ
|1.05
|04:30
|
Колорадо – Сиэтл
|1 : 2
|И
|О
|
|
Роопе Хинтц
Даллас
|6
|12
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|6
|11
|
|
Мэттью Ткачак
Флорида
|7
|11
|И
|Г
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|7
|7
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|6
|7
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|6
|6
|И
|КН
|
|
Акира Шмид
Нью-Джерси
|4
|1.72
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|6
|1.79
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|6
|2.01