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Сегодня, 15:00

Бобровский наконец-то заиграл на 10 миллионов долларов! А ведь недавно его хотели выгнать из «Флориды»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Сергей Бобровский и Патрик Хернквист.
Фото Global Look Press
Статистика Сергея Бобровского в плей-офф НХЛ.
Фото «СЭ»
Статистика топ-вратарей в плей-офф НХЛ.
Фото «СЭ»
Сергей Бобровский в игре.
Фото USA Today Sports
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Российский вратарь преобразился в плей-офф и ведет команду-сенсацию к Кубку Стэнли.

Из изгоя — в герои

Сергей Бобровский проводит феноменальный плей-офф. «Флорида» сенсационно вышла в финал конференции и выиграла первый матч серии с «Каролиной», который затянулся до четырех овертаймов. Вклад российского голкипера в успехи «Пантерз» велик. Достаточно вспомнить, что в решающей игре с «Торонто» Бобровский отразил 51 бросок, а против «Харрикейнз» — 63. Немыслимые цифры. Такой игры и ждали от Сергея, когда летом 2019 года бывший генменеджер «Флориды» Дэйн Тэллон выписал вратарю роскошный контракт на 70 миллионов долларов за семь лет. Сделку сразу оценивали как потенциально рискованную. Бобровский хоть и выиграл две «Везины» и считался элитным голкипером, срок контракта вызывал опасения. Проблемы поджидали стороны с первых лет дорогого соглашения.

Большие деньги влекут большие ожидания. Когда команда подписывает топ-вратаря и тратит серьезную сумму, проблем на последнем рубеже ожидают меньше всего. Инвестиции «Флориды» оправдывались с переменным успехом. Воспитанник «Кузни» в силу разных причин стал самой критикуемой фигурой команды. «Пантерз» стабильно выходили в плей-офф, но в двух первых сезонах Бобровского закономерно вылетали в первом раунде. Сергей не выручал в трудные моменты, когда вратарю полагается вести партнеров за собой. От Сергея ждали, что голкипер станет мессией для «Пантерз»,получая 10 млн в год. Реальность оказалась обманчива.

Аарон Экблад празднует победу с&nbsp;Сергеем Бобровским. Бобровский снова вошел в историю! Побил рекорд клуба по сейвам и выиграл матч

Только в прошлой регулярке критические возгласы поутихли. «Флорида» неожиданно взяла Президентский кубок, а Бобровский выдал солидную статистику побед: 39 за 54 матча. Впрочем, говорить о преображении и возвращении знакомого по «Коламбусу» Сергея не приходилось. Большую зарплату россиянин не отрабатывал. За четыре сезона в клубе настораживал другой факт. Дублеры Бобровского — Крис Дриджер и подрастающий талант Спенсер Найт — смотрелись не хуже голкипера со второй в лиге годовой зарплатой. Больше Сергея получал только Кэри Прайс (10,5 млн).

Все понимали, что «Флорида» серьезно переплатила россиянину. Бобровский не молодел: каждый спортсмен с годами теряет скорость реакции, выносливость и мобильность. Вероятно, незначительно, но процесс этот необратимый. Бывшего генменеджера «Флориды» продолжали бы закидывать тряпками, если бы не чудесный плей-офф-2023, который перевернул представление о контракте голкипера.

Сергей Бобровский в игре.
Фото USA Today Sports

Что произошло?

Полагаю, даже сам Сергей не объяснит, что позволило вернуться на топ-уровень в Кубке Стэнли. Зная, как ответственно Бобровский относится к организму, тренировкам и восстановлению, голкипер однозначно спишет все на усердную работу и правильный путь к поставленной цели. Классический американский ответ. В секретах преображения Сергея нам предстоит разобраться. Важнее сам факт, что вратарь действительно заиграл на 10 миллионов. С феноменальным Бобровским в воротах «Флорида» забралась в финал «Востока» и сохраняет шансы отправить в отпуск «Каролину».

— Я думаю, что вы видите уверенного в себе Сергея Бобровского. Он — причина наших побед. Сергей знает, что он вернулся и каждую ночь серии с «Торонто» был лучшим вратарем, — не скупился на комплименты вратарю наставник «Флориды» Пол Морис.

Сергей играет в НХЛ с 2010 года и пропустил лишь три плей-офф, когда мимо борьбы за Кубок Стэнли пролетал «Коламбус». Лучшую статистику вратарь показал в 34 года. Мало того что Бобровский впервые прошел второй раунд, так еще и выдал крутые цифры. Сергей — лидер среди вратарей, сыгравших десять или больше матчей в Кубке Стэнли. Таких, правда, собралось лишь четверо, но ценность Бобровского для «Флориды» это не преуменьшает.

Статистика Сергея Бобровского в плей-офф НХЛ.
Фото «СЭ»

Расширенная статистика подчеркивает величие Сергея. Вратарь «Пантерз» лидирует по показателю GSAA (голевые сейвы выше среднего). Любопытно, как цифра пересекается с другим показателем — ожидаемые голы в ворота Бобровского. Таких к финалу «Востока» набралось 40,74. При том, что пропустил Сергей только 29 шайб. Нынешний плей-офф воспитанник «Кузни» начинал на скамейке. В воротах отдувался вызванный из фарм-клуба Алекс Лион. Каждую игру американец пропускал по три шайбы, а по ходу третьего матча был заменен на Бобровского. С тех пор Сергей без замен ведет команду к трофею жизни — Кубку Стэнли.

Бобровский идет за Кубком

Статистика вратарей познается в сравнении. Бобровский наконец-то добрался до поздней стадии плей-офф. Теперь его цифры логично сопоставить с другими высокооплачиваемыми коллегами: Андреем Василевским из чемпионской «Тампы», Кэри Прайсом, который вытянул «Монреаль» в финал, и Брэйденом Холтби, ярко сверкнувшем в «Вашингтоне», но затем потухшем в «Ванкувере» и «Далласе». Как видим, спаситель «Флориды» играет на уровне голкиперов, которые доходили до финала или завоевывали Кубок Стэнли.

Статистика топ-вратарей в плей-офф НХЛ.
Фото «СЭ»

Нельзя упустить важный факт: Бобровский переигрывает вратарей-конкурентов в плей-офф. В первом раунде Сергей ошибался меньше бостонского тандема Ульмарк — Суэймен. Во втором круге выиграл два овертайма у «Торонто», а еще одну победу «Пантерз» добыли с разницей в одну шайбу. В моментах, когда одна ошибка могла перечеркнуть все старания команды, Бобровский не паниковал, а спокойно делал то, что умеет: оставлял партнеров в игре и добавлял психологической уверенности. Илья Самсонов и вызванный в основу из-за травмы россиянина Джозеф Уолл справились с этой миссией хуже. В нескончаемом овертайме первого матча с «Харрикейнз» дрогнул датчанин Фредерик Андерсен, а не Бобровский.

Иван Барбашев, Сергей Бобровский, Евгений Дадонов. Затащит ли Бобровский «Флориду» в финал Кубка Стэнли, и чего ожидать от команды Дадонова?

Кубковый поход Сергея продолжается. «Каролина» хоть и считается фаворитом финала «Востока», вратарский фактор однозначно на стороне «Пантерз». Вот только чтобы чудеса «Флориды» не заканчивались, Бобровскому придется удержать высоко заданный уровень в плей-офф. Без спасений и хладнокровия вратаря зацепиться за серию с «Харрикейнз» будет сложно. А после выхода в финал можно говорить и о «Конн Смайт Трофи». Как же забавно сейчас вспоминать, что в прошлом году руководство «Пантерз» всерьез изучало варианты для обмена вратаря с дорогим контрактом.

Сергей Бобровский
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Флорида Пантерз
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Положение команд
Футбол
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 52 30 113
2 Нью-Джерси 82 52 30 112
3 Рейнджерс 82 47 35 107
4 Айлендерс 82 42 40 93
5 Питтсбург 82 40 42 91
6 Вашингтон 82 35 47 80
7 Филадельфия 82 31 51 75
8 Коламбус 82 25 57 59
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 82 65 17 135
2 Торонто 82 50 32 111
3 Тампа-Бэй 82 46 36 98
4 Флорида 82 42 40 92
5 Баффало 82 42 40 91
6 Оттава 82 39 43 86
7 Детройт 82 35 47 80
8 Монреаль 82 31 51 68
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 51 31 109
2 Даллас 82 47 35 108
3 Миннесота 82 46 36 103
4 Виннипег 82 46 36 95
5 Нэшвилл 82 42 40 92
6 Сент-Луис 82 37 45 81
7 Аризона 82 28 54 70
8 Чикаго 82 26 56 59
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 51 31 111
2 Эдмонтон 82 50 32 109
3 Лос-Анджелес 82 47 35 104
4 Сиэтл 82 46 36 100
5 Калгари 82 38 44 93
6 Ванкувер 82 38 44 83
7 Сан-Хосе 82 22 60 60
8 Анахайм 82 23 59 58
1/2 финала Счет в серии
Вегас - Даллас
Вегас - Даллас
1 - 0
1. Вегас - Даллас
4 - 3
2. Вегас - Даллас
0 - 0
3. Даллас - Вегас
0 - 0
4. Даллас - Вегас
0 - 0
1 - 0
Каролина - Флорида
Каролина - Флорида
0 - 1
1. Каролина - Флорида
2 - 3
2. Каролина - Флорида
0 - 0
3. Флорида - Каролина
0 - 0
4. Флорида - Каролина
0 - 0
0 - 1
Второй раунд
Вегас - Эдмонтон
Вегас - Эдмонтон
4 - 2
1. Вегас - Эдмонтон
6 - 4
2. Вегас - Эдмонтон
1 - 5
3. Эдмонтон - Вегас
1 - 5
4. Эдмонтон - Вегас
4 - 1
5. Вегас - Эдмонтон
4 - 3
6. Эдмонтон - Вегас
2 - 5
4 - 2
Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
4 - 1
1. Каролина - Нью-Джерси
5 - 1
2. Каролина - Нью-Джерси
6 - 1
3. Нью-Джерси - Каролина
8 - 4
4. Нью-Джерси - Каролина
1 - 6
5. Каролина - Нью-Джерси
3 - 2
4 - 1
Даллас - Сиэтл
Даллас - Сиэтл
4 - 3
1. Даллас - Сиэтл
4 - 5
2. Даллас - Сиэтл
4 - 2
3. Сиэтл - Даллас
7 - 2
4. Сиэтл - Даллас
3 - 6
5. Даллас - Сиэтл
5 - 2
6. Сиэтл - Даллас
6 - 3
7. Даллас - Сиэтл
2 - 1
4 - 3
Торонто - Флорида
Торонто - Флорида
1 - 4
1. Торонто - Флорида
2 - 4
2. Торонто - Флорида
2 - 3
3. Флорида - Торонто
3 - 2
4. Флорида - Торонто
1 - 2
5. Торонто - Флорида
2 - 3
1 - 4
Первый раунд
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
4 - 2
1. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 7
2. Торонто - Тампа-Бэй
7 - 2
3. Тампа-Бэй - Торонто
3 - 4
4. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 5
5. Торонто - Тампа-Бэй
2 - 4
6. Тампа-Бэй - Торонто
1 - 2
4 - 2
Вегас - Виннипег
Вегас - Виннипег
4 - 1
1. Вегас - Виннипег
1 - 5
2. Вегас - Виннипег
5 - 2
3. Виннипег - Вегас
4 - 5
4. Виннипег - Вегас
2 - 4
5. Вегас - Виннипег
4 - 1
4 - 1
Колорадо - Сиэтл
Колорадо - Сиэтл
3 - 4
1. Колорадо - Сиэтл
1 - 3
2. Колорадо - Сиэтл
3 - 2
3. Сиэтл - Колорадо
4 - 6
4. Сиэтл - Колорадо
3 - 2
5. Колорадо - Сиэтл
2 - 3
6. Сиэтл - Колорадо
1 - 4
7. Колорадо - Сиэтл
1 - 2
3 - 4
Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
4 - 3
1. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
2. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
3. Рейнджерс - Нью-Джерси
1 - 2
4. Рейнджерс - Нью-Джерси
1 - 3
5. Нью-Джерси - Рейнджерс
4 - 0
6. Рейнджерс - Нью-Джерси
5 - 2
7. Нью-Джерси - Рейнджерс
4 - 0
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 2
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 2
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
3 - 2
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 5
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 3
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 5
4 - 2
Бостон - Флорида
Бостон - Флорида
3 - 4
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3 - 1
2. Бостон - Флорида
3 - 6
3. Флорида - Бостон
2 - 4
4. Флорида - Бостон
2 - 6
5. Бостон - Флорида
3 - 4
6. Флорида - Бостон
7 - 5
7. Бостон - Флорида
3 - 4
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Даллас - Миннесота
Даллас - Миннесота
4 - 2
1. Даллас - Миннесота
2 - 3
2. Даллас - Миннесота
7 - 3
3. Миннесота - Даллас
5 - 1
4. Миннесота - Даллас
2 - 3
5. Даллас - Миннесота
4 - 0
6. Миннесота - Даллас
1 - 4
4 - 2
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
4 - 2
1. Каролина - Айлендерс
2 - 1
2. Каролина - Айлендерс
4 - 3
3. Айлендерс - Каролина
5 - 1
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20.05 03:30
Вегас – Даллас
 4 : 3 ОТ
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Вратари (КН)
И О
Роопе Хинтц

Роопе Хинтц

Даллас

 14 22
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 12 20
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 12 18
И Г
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 12 13
Роопе Хинтц

Роопе Хинтц

Даллас

 14 10
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 12 8
И КН
Джек Кэмпбелл

Джек Кэмпбелл

Эдмонтон

 4 1.01
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 7 1.65
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

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