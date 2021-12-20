После такого хоккей не оправится никогда.

В течение ближайших дней произойдет катастрофа для мирового хоккея — в ту самую минуту, когда НХЛ и профсоюз игроков объявят об отказе ехать на Олимпиаду. Суть не в моменте, а ближайшем будущем. Оно наполнено мрачными предчувствиями. В самой новости нет ничего сенсационного, поскольку ситуация к печальной развязке неизбежно катилась все последние недели. Кажется, руководство лиги не сильно расстроится, поскольку еще раньше отошло в сторону и перевела все стрелки на профсоюз.

Шаг за шагом готовилась почва для решения. Сначала в качестве страшилки использовался пункт из регламента Олимпиады, согласно которому игроку с положительным тестом на коронавирус в Китае грозила изоляция на срок от трех до пяти недель. Хотя достаточно было лиге, постоянно диктовавшей свои условия МОК, пригрозить, как организаторы быстро бы нашли выход.

Заранее отказался от Олимпиады шведский вратарь «Вегаса» Робин Ленер, известный своим тонким душевным равновесием, а также запротоколированными ранее проблемам с психикой. Затем засомневались в целесообразности собственного участия звезды первой величины защитники Алекс Пьетранджело (Вегас) и Эрик Карлссон (Сан-Хосе). Давление изнутри разъедает единую позицию членов профсоюза, несмотря на позицию большинства ведущих игроков лиги, включая Александра Овечкина, Сидни Кросби и Коннора Макдэвида. Они очень хотели сыграть на Олимпиаде.

В моменте НХЛ останется при своих — приболевшие хоккеисты перенесут «корону» и другие простудные заболевания, позволяющие пополнять ковид-протокол новыми жертвами, а потом спокойно проведут перенесенные матчи. Возможно, что игры пройдут даже в олимпийскую паузу. Хотя пока налицо объективные сложности в связи с загруженностью в это время части арен.

Доходы тоже никуда не денутся. Не будет прорыва только в глобальном плане. Хоккей в мире все больше превращается в местечковый вид спорта с ограниченным притоком новой аудитории. Даже в США он начинает проигрывать европейскому футболу. Огромное отставание от других дисциплин типа американского футбола и баскетбола, кажется, не сократится уже никогда. Только увеличится.

Яркий турнир с участием всех сильнейших способен дать любимому виду спорта новый импульс, привлечь к себе внимание обычных болельщиков и их семей. Заразить в хорошем смысле тех, кто ранее колебался в своих пристрастиях. Скучные звезды, говорящие только правильные вещи. Локальные интриги, которые не перерастают в статус национальных и личностных противостояний.

Мировой хоккей после двух Олимпиад без участия всех сильнейших и с начисто проваленным пять лет назад Кубком мира снова останется на обочине зрительского интереса. Значит, снизится внимание спонсоров, которые предпочтут делать основную ставку на другие виды спорта. Спасаться от неизбежного падения надо всем миром. Иначе через пять-десять лет и нынешние позиции будут казаться ушедшими безвозвратно. Пока для улучшения ситуации не делается почти ничего. Четыре года назад поездка в Корею не соответствовала «интересам бизнеса». Сейчас все можно свалить на коронавирус. Что будет дальше?

Слабую попытку хотя бы частично разрулить нынешнюю ситуацию и получить надежду на счастливое будущее вижу только при одном варианте. Каждый игрок для себя сам должен решить, хочет ли он поехать на Олимпиаду, а не становиться послушной марионеткой, которая подчиняется желаниям других. Пусть до Китая доберутся не все. Но два-три десятка звезд мировой величины сделают хоккейный турнир огромным событием. Этот расклад близок к фантастическому. Худшее, что могло случиться, уже произошло.