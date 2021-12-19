В НХЛ новая волна ковида. Ждать ли Овечкина и других звезд на Олимпиаде?

Лига ужесточает правила.

«Ситуация с НХЛ и Пекином остается подвешенной, так что после турнира нам сказали, что нужно быть готовыми и продолжать работать. Нужно быть психологически готовыми к участию в Олимпиаде. Если случится так, что НХЛ откажется, мы обязаны быть готовы. Это будет захватывающе», — оценивал свои шанс сыграть на Олимпиаде в Пекине нападающий «Авангарда» и сборной Канады Корбэн Найт после матча с Финляндией на Кубке Первого канала.

Вы ведь не думали, что канадцы привезли на предновогодний этап Евротура команду, собранную из представителей КХЛ и европейских лиг, просто чтобы устроить классическое противостояние с Россией и порадовать громкой вывеской далеких от хоккея зрителей государственного канала?

Как только первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг на встрече с журналистами по окончании Кубка Карьяла заявил, что родоначальники хоккея, как и четырьмя годами ранее, решили привезти в Москву свою европейскую солянку, всем окончательно стало понятно — Hockey Canada уже что-то знает и готовит план B на случай вероятного отказа НХЛ ехать в Китай.

Впрочем, тогда мысли о североамериканской кастрации Олимпиады все дружно гнали прочь. Хоккеисты регулярно попадали в ковид-лист, но их количество зараженных никого всерьез не пугало. Переносы матчей носили эпизодический характер, и наличие в календаре определенного числа резервных дат давало какую-никакую страховку. А главное — относительно спокойный прошлый сезон дарил надежду, что вот-вот и жизнь вернется в прежнее русло, свободное от болячек и кучи ограничений.

Но тут незадолго до начала зимы по миру ударил новый штамм коронавируса, и теперь всеобщая уверенность вдруг расплылась киселем. Игроки без объяснения причин пачками пропадают из активных составов, команды в полном составе уходят на карантин, а лига чуть ли не каждый день судорожно переносит матчи. Вдумайтесь, только по состоянию на 17 декабря в энхаэловском ковид-листе находится сразу 83 хоккеиста и 35 членов персонала. И в последнюю неделю количество зараженных в среднем увеличивалось на 11-15 человек за сутки.

NHL Covid-Protocol List: 12/17/21



+ ADDED: Galchenyuk; Backlund, 1 CGY staff; GC Schonfelder, 1 CAR staff; Duncan Keith, Nugent-Hopkins; Borowiecki, 1 NSH staff; Kerfoot, Simmonds, Spezza, Tavares; Motte; Backstrom



— REMOVED: none



Total players: 83 (+11)

Total staff: 35 (+4) pic.twitter.com/wUndhSWoeE — NHL News (@PuckReportNHL) December 18, 2021

Причем побывать на больничном уже пришлось Патрису Бержерону, Джонни Гудро, Якобу Маркстрему, Андрею Свечникову, Себастьяну Ахо, Кэйлу Макару, Аарону Экбладу, Джону Таваресу, Мэтту Барзалу — то есть целому скопу потенциальных олимпийцев.

Пока НХЛ на фоне распространения нового штамма не решилась на остановку регулярного чемпионата, как предсказывают некоторые инсайдеры, но ужесточила ковид-протокол и опубликовала меморандум об усилении мер по противодействию распространения коронавируса на фоне увеличившихся положительных тестов среди игроков лиги.

В документе, в частности, говорится о постоянном ношении масок (рекомендуется использовать хирургические, а не тканевые маски) во время присутствия на базе клуба, а также во время поездок на выездные матчи. Как и раньше, игрокам предписывается носить маски в автобусах, самолетах и отелях, а снимать их можно исключительно во время тренировок, матчей и приема пищи. При этом хоккеистам рекомендуется воздержаться от походов в рестораны, которые предлагается заменить небольшими перекусами на свежем воздухе.

Однако главный пункт меморандума — это обязанность хоккеистов, тренеров и обслуживающего персонала ежедневно проходить тестирование на коронавирус. Теперь местные профи будут сдавать ПЦР чуть ли не чаще, чем тренироваться, и вряд ли этот императив кому-то по душе.

Но, кажется, окончательно убивает мечты о первом с 2016 года турнире всех сильнейших новость о том, что в случае положительного теста участникам пекинской Олимпиады придется провести в китайском карантине до 5 недель. О чем говорить, если даже Алекс Пьетраджело, вошедший вместе с Коннором Макдэвидом и Сидни Кросби в первую тройку сборной Канады на Олимпиаде, открыто заявляет о нежелании в случае чего терять больше месяца жизни в Поднебесной?