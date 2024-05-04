«Вегас» — «Даллас»: видеообзор матча НХЛ

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«Вегас» обыграл «Даллас» (2:0) в шестом матч первого раунда плей-офф НХЛ и сравнял счет в серии — 3-3.

Обе шайбы были заброшены в третьем периоде. Отличились защитник Ноа Хэнифин и Марк Стоун.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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