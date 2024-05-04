«Нэшвилл» — «Ванкувер»: видеообзор матча НХЛ

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«Ванкувер» выиграл у «Нэшвилла» (1:0) в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ и выиграл серию — 4-2.

Автором единственного гола стал форвард Пиюс Сутер на 19-й минуте третьего периода.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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