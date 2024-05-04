«Ванкувер» сыграет с «Эдмонтоном» во втором раунде плей-офф НХЛ

«Ванкувер» переиграл «Нэшвилл» (1:0) в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ и выиграл серию — 4-2.

Во втором раунде плей-офф «Ванкувер» встретится с «Эдмонтоном», который в первом раунде победил «Лос-Анджелес» (4-1).

В регулярном чемпионате «Кэнакс» стали третьими в Западной конференции, а «Ойлерз» — пятыми.