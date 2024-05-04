Главный тренер «Нэшвилла» Брюнетт взял на себя ответственность за вылет команды из Кубка Стэнли

Главный тренер «Нэшвилла» Эндрю Брюнетт прокомментировал поражение команды в шестом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ от «Ванкувер» (0:1) и вылет из Кубка Стэнли.

«Думаю, это не даст мне уснуть всю ночь. Думаю, были некоторые вещи, которые мы сделали неправильно. Мы должны были делать это лучше. Ответственность за это я беру на себя. В то же время, мы сами создаем для себя возможности. Просто мы, к сожалению, не используем их», — цитирует Брюнетта сайт НХЛ.

Во втором раунде «Ванкувер» сыграет против «Эдмонтона», который в первом раунде переиграл «Лос-Анджелес» (4-1).