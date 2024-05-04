Вратарь «Колорадо» Георгиев рассказал о выходных после победы в серии первого раунда с «Виннипегом»

Российский вратарь «Колорадо» Александр Георгиев рассказал о выходных после победы в серии первого раунда с «Виннипег» (4-1). Он также отметил, что хорошо себя чувствует сейчас.

«Приятно получить пару выходных, но немного странно. Ты напряжен, весь в игре, а потом почти лето. Ни о чем не думаешь, просто наслаждаешься хорошей погодой. Теперь мы вернулись и с нетерпением ждем следующих игр», — цитирует Георгиева сайт НХЛ.