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Сегодня, 18:30

Дацюк и Федоров — два главных русских бриллианта драфта НХЛ. Овечкин и Буре остались вне топ-20

Артем Агапов
Редактор отдела интернет
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Сергей Федоров, Павел Дацюк, Александр Овечкин.
Фото «СЭ»
В лиге составили рейтинг лучших выборов клубов за всю историю.

Топ

НХЛ провела первый драфт в 1963 году. За 60 лет клубы выбрали много настоящих суперзвезд, хотя некоторые решения по ранним пикам оказались не слишком удачными. Величайший всех времен Уэйн Гретцки такую процедуру не проходил (среди незадрафтованных даже с очевидным первым местом могут быть другие рейтинги).

Для определения лучших их лучших на драфтах авторы и редакторы сайта НХЛ назвали свои топ-60 за всю историю. Главный вопрос: что считать выдающимся выбором? Это может быть талант под первым номером или из первого раунда, который потом превзошел все ожидания. Это может быть игрок из следующих раундов, ставший настоящим лидером команды. И это может быть хоккеист из поздних раундов, выросший в большую звезду.

В топ рейтинга НХЛ вошли легенды, которые не получили высокий выбор на драфте.

Первый — величайший защитник и игрок, обладатель четырех Кубков Стэнли из «Детройта» Никлас Лидстрем. «Ред Уингз» забрали шведа в третьем раунде, вместе с ним и другими звездами построили чемпионские команды в 90-е и 2000-е.

Второй — легендарный капитан и второй бомбардир в истории лиги, выигравший пять Кубков Стэнли с «Эдмонтоном» и один с «Рейнджерс» Марк Мессье. «Ойлерз» на том драфте взяли трех будущих членов Зала славы хоккея — Кевина Лоу, Мессье и Гленна Андерсона.

В первой пятерке — три вратаря, лучшие игроки поколений и в истории лиги — Патрик Руа, Мартин Бродер, Кен Драйден. Руа с «Монреалем» и «Колорадо», Бродер с «Нью-Джерси» и Драйден с «Монреалем» («Бостон» обменял его через 17 дней) собрали много командных и индивидуальных наград.

Александр Овечкин, Уэйн Гретцки, Евгений Малкин. Лучшие игроки в истории НХЛ: Гретцки — первый, Овечкин — в конце первой десятки, Малкин — за пределами топ-50

Первым из №1 драфта в этом рейтинге идет Марио Лемье. Легенда «Питтсбурга» изменил историю своего клуба, Лемье и Яромир Ягр привели «Пингвинз» к двум подряд Кубкам Стэнли.

14-е место в списке — еще у одного игрока поколения, первого номера драфта и легенды «Питтсбурга» Сидни Кросби. Лучший хоккеист современности, первый номер драфта и капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид закрыл топ-20.

Павел Дацюк (№13).
Фото Global Look Press

Россияне в топ-20

Павел Дацюк (13-е место в рейтинге) не прошел процедуру драфта в 1996 и 1997 годах, в 1998-м был выбран в шестом раунде под общим 171-м номером. «Детройт» нашел Дацюка не без элемента случайности, когда скаут приехал на игру с его участием для просмотра другого хоккеиста и был впечатлен работой уральского таланта по всей площадке. Мастерство и волшебные руки Павла покорили фанатов и превратили его фамилию в отдельное слово — описание магии на льду. Россиянин провел в «Ред Уингз» всю 14-летнюю карьеру в Северной Америке и завоевал два Кубка Стэнли, не раз признавался лучшим форвардом оборонительного плана («Селке Трофи») и получал приз за джентльменское поведение («Леди Бинг Трофи»).

Павел ДАЦЮК и Сергей ФЕДОРОВ. Битва эпох. Дацюк или Федоров

Сергей Федоров (19-е место в рейтинге) на момент выбора под 74-м номером в четвертом раунде драфта-1989 был одним из самых ярких талантов за пределами НХЛ, но североамериканские клубы не могли гарантировать приезд советских игроков через разрушавшийся железный занавес. В 1989 году «Детройт» собрал в поздних раундах Лидстрема, Федорова и Владимира Константинова. Центральный нападающий согласился на полудетективную историю с побегом в стиле экс-партнера по тройке с Буре — Могильного. Он стал одним из лучших двусторонних хоккеистов в истории лиги, успешно играл в том числе на позиции защитника. В сезоне-1993/94 россиянин набрал 120 очков, взял приз самому ценному игроку и лучшему форварду оборонительного плана («Харт Трофи» и «Селке Трофи»). Сергей завоевал с «Ред Уингз» три Кубка Стэнли и вошел в число легенд «Русской пятерки». Будущий член Зала славы хоккея в 2009 году уехал из НХЛ лучшим из россиян по голам (483), передачам (696) и очкам (1179 в 1248 матчах).

Александр Могильный и Павел Буре.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

Россияне в топ-40

Александр Овечкин (21-е место в рейтинге) стал вторым из россиян в статусе первого номера драфта после Ильи Ковальчука (2001 год) и в 2004-м вместе с «Вашингтоном» опередил Евгения Малкина (2-м выбрал «Питтсбург»). Александр ярко ворвался в НХЛ осенью 2005-го, переписал немало голевых рекордов и собрал большую коллекцию индивидуальных призов лучшему снайперу, игроку и даже бомбардиру сезона («Морис Ришар Трофи», «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд», «Арт Росс Трофи»). Ови является главной звездой в истории «Кэпиталз», в 13-м сезоне принес клубу единственный Кубок Стэнли и был признан самым ценным игроком плей-офф («Конн Смайт Трофи»). Ключевым сюжетом последних сезонов стала гонка Овечкина за достижением Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах. И самый результативный россиянин в истории лиги (1485 очков, 822 гола и 663 передачи в 1347 матчах) вполне мог быть выше в этом списке.

Александр Овечкин с&nbsp;женой Настей, сыновьями Сергеем и&nbsp;Ильей, матерью Татьяной и&nbsp;братом Михаилом на&nbsp;церемонии перед матчем &laquo;Вашингтона&raquo; и &laquo;Коламбуса&raquo; на&nbsp;домашней арене &laquo;Кэпиталз&raquo; Capital One 21&nbsp;марта. «Рекорд есть рекорд. Как много таких у вас?» Особенный вечер Овечкина и «Вашингтона»

Павел Буре (27-е место в рейтинге) был выбран под 113-м номером в шестом раунде драфта-1989 и влетел в лигу в сезоне-1991/92. Сумасшедшая скорость и высочайшее мастерство Русской Ракеты позволяли много и красиво забивать к восторгу публики. Буре несколько лет солировал в «Ванкувере» и был в шаге от Кубка Стэнли в 1994 году. Форвард «Кэнакс», «Флориды» и «Рейнджерс» закончил карьеру из-за проблем с коленом в 2003-м. Будущий член Зала славы хоккея по среднему числу шайб (0,62 — 437 голов в 702 матчах) среди снайперов с семью десятками игр уступил только Майку Босси (0,76) и Марио Лемье (0,75).

Александр Могильный, Сергей Федоров и&nbsp;Павел Буре. Эта тройка должна была стать легендарной. Помешал распад СССР

Александр Могильный (31-е место в рейтинге) был выбран «Баффало» под 89-м номером в пятом раунде драфта-1988, его появление в Америке на следующий год напоминало шпионскую сагу. Первый советский хоккеист-беглец отправился в НХЛ из сборной СССР на чемпионате мира в Стокгольме. В сезоне-1992/93 форвард забил 76 голов и установил рекорд «Сэйбрз», в 2000 году вместе с «Нью-Джерси» завоевал Кубок Стэнли. Явный претендент на включение в Зал славы хоккея закончил карьеру в 2006-м в статусе лучшего российского снайпер лиги (473 гола в 990 матчах).

Никита Кучеров и Андрей Василевский.
Фото Global Look Press

Россияне в топ-60

Сергей Зубов (43-е место в рейтинге) был выбран «Рейнджерс» под 85-м номером в пятом раунде драфта-1990 и появился в НХЛ после еще двух лет в России. В сезоне-1993/94 защитник лидировал в команде из Нью-Йорка с 89 (12+77) очками, играл в паре с Брайном Личем и помог завоевать Кубок Стэнли. В 1999-м Зубов стал чемпионом с «Далласом». Будущий член Зала славы хоккея среди всех российских защитников лиги вторым провел 1000 матчей (после Алексея Житника) и был лучшим бомбардиром (771 очко, 152+619 в 1068 играх, до Сергея Гончара).

Сергей Федоров, Александр Овечкин и&nbsp;Евгений Малкин. Федоров, Овечкин и Малкин — русские легенды НХЛ. А кто из них лучший?

Андрей Василевский (46-е место в рейтинге) был выбран «Тампой» под 19-м номером в 2012 году и стал всего вторым российским вратарем в первом раунде драфта (после Семена Варламова и «Вашингтона» в 2006-м). Василевский является первым номером «Лайтнинг» с 2016-го и вырос в лучшего вратаря лиги. Андрей доминирует по числу побед и идет среди лидеров по сухим матчам. Обладатель приза лучшему вратарю НХЛ-2019 и самый ценный игрок плей-офф-2021 («Везина Трофи» и «Конн Смайт Трофи») помог «Лайтнинг» стать командой-династией — взять два Кубка Стэнли и дойти до финала в третий раз подряд.

Андрей Василевский выходит на&nbsp;четвертый матч в&nbsp;серии &laquo;Тампы&raquo; и &laquo;Торонто&raquo; 24&nbsp;апреля в&nbsp;Тампе. «Дошло до предела». Российские звезды «Тампы» о Кубке Стэнли и сезоне перед длинным отпуском

Никита Кучеров (52-е место в рейтинге) был выбран «Тампой» под 58-м номером во втором раунде драфта-2011. За девять сезонов с «Лайтнинг» он развивался как один из самых значимых атакующих игроков лиги. Правый крайний нападающий переписал достижение Могильного для российских бомбардиров НХЛ и с 128 (41+87) очками в сезоне-2018/19 забрал призы самому ценному и результативному хоккеисту лиги («Харт Трофи» и «Арт Росс Трофи»). Кучеров был лучшим бомбардиром в двух чемпионских плей-офф, несмотря на пропуск всей регулярки-2020/21, стабильно результативен каждый год.

Александр Овечкин и&nbsp;Евгений Малкин. Конец эпохи. Овечкин и Малкин пролетели мимо плей-офф — годы берут свое

Евгений Малкин (58-е место в рейтинге) был выбран вторым на драфте-2004 и появился в лиге в 2006-м, через год после Овечкина и Кросби. Джино вместе с Сидни запустил новую чемпионскую эру «Питтсбурга», завоевал три Кубка Стэнли, был самым результативным и ценным игроком плей-офф-2009 («Конн Смайт Трофи»). В его коллекции также призы лучшему бомбардиру и награды игроку сезона после яркой регулярки-2011/12 («Арт Росс Трофи», «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд»). Центрфорвард входит в число трех легенд «Пингвинз» с Лемье и Кросби, он третий в истории клуба по голам (471), передачам (758) и очкам (1229 в 1063 матчах). Евгений — один из 13 игроков лиги со средней результативностью больше очка за матч при 1000 и более играх в регулярках и 100 и более в плей-офф. 11 из таких звезд уже в Зале славы хоккея, а двое оставшихся — Малкин и Кросби.

Кирилл Капризов. «Он меняет развитие клуба, как Овечкин». Как Капризов стал главной звездой «Миннесоты»

Кирилл Капризов (60-е место в рейтинге) был выбран «Миннесотой» под 135-м номером в пятом раунде драфта-2015 и присоединился к североамериканскому клубу только через пять лет. Капризов сначала стал большой звездой КХЛ, в НХЛ ему не потребовалось много времени для демонстрации своего уровня. Форвард успел провести сезон для номинации на приз лучшему новичку лиги и в списке обладателей «Колдер Трофи» присоединился к Буре, Овечкину, Малкину и другим. В первой полноценной регулярке-2020/21 новый лидер «Уайлд» переписал все клубные рекорды по голам (47), передачам (61) и очкам (108 в 81 матче). После дебюта в НХЛ россиянин в среднем набирает 1,15 очка за игру и идет четвертым среди хоккеистов драфта-2015 — впереди Макдэвид (1,75), Митч Марнер (1,27) и Микко Рантанен (1,26). Кирилл входит в категорию лиц клуба совсем недалеко от уровня лучших из лучших.

Александр Могильный
Александр Овечкин
Никлас Лидстрем
Павел Дацюк
Сергей Федоров
НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
Павел Буре
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 52 30 113
2 Нью-Джерси 82 52 30 112
3 Рейнджерс 82 47 35 107
4 Айлендерс 82 42 40 93
5 Питтсбург 82 40 42 91
6 Вашингтон 82 35 47 80
7 Филадельфия 82 31 51 75
8 Коламбус 82 25 57 59
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 82 65 17 135
2 Торонто 82 50 32 111
3 Тампа-Бэй 82 46 36 98
4 Флорида 82 42 40 92
5 Баффало 82 42 40 91
6 Оттава 82 39 43 86
7 Детройт 82 35 47 80
8 Монреаль 82 31 51 68
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 51 31 109
2 Даллас 82 47 35 108
3 Миннесота 82 46 36 103
4 Виннипег 82 46 36 95
5 Нэшвилл 82 42 40 92
6 Сент-Луис 82 37 45 81
7 Аризона 82 28 54 70
8 Чикаго 82 26 56 59
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 51 31 111
2 Эдмонтон 82 50 32 109
3 Лос-Анджелес 82 47 35 104
4 Сиэтл 82 46 36 100
5 Калгари 82 38 44 93
6 Ванкувер 82 38 44 83
7 Сан-Хосе 82 22 60 60
8 Анахайм 82 23 59 58
Финал Счет в серии
Вегас - Флорида
Вегас - Флорида
4 - 1
1. Вегас - Флорида
5 - 2
2. Вегас - Флорида
7 - 2
3. Флорида - Вегас
3 - 2
4. Флорида - Вегас
2 - 3
5. Вегас - Флорида
9 - 3
4 - 1
1/2 финала
Вегас - Даллас
Вегас - Даллас
4 - 2
1. Вегас - Даллас
4 - 3
2. Вегас - Даллас
3 - 2
3. Даллас - Вегас
0 - 4
4. Даллас - Вегас
3 - 2
5. Вегас - Даллас
2 - 4
6. Даллас - Вегас
0 - 6
4 - 2
Каролина - Флорида
Каролина - Флорида
0 - 4
1. Каролина - Флорида
2 - 3
2. Каролина - Флорида
1 - 2
3. Флорида - Каролина
1 - 0
4. Флорида - Каролина
4 - 3
0 - 4
Второй раунд
Вегас - Эдмонтон
Вегас - Эдмонтон
4 - 2
1. Вегас - Эдмонтон
6 - 4
2. Вегас - Эдмонтон
1 - 5
3. Эдмонтон - Вегас
1 - 5
4. Эдмонтон - Вегас
4 - 1
5. Вегас - Эдмонтон
4 - 3
6. Эдмонтон - Вегас
2 - 5
4 - 2
Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
4 - 1
1. Каролина - Нью-Джерси
5 - 1
2. Каролина - Нью-Джерси
6 - 1
3. Нью-Джерси - Каролина
8 - 4
4. Нью-Джерси - Каролина
1 - 6
5. Каролина - Нью-Джерси
3 - 2
4 - 1
Даллас - Сиэтл
Даллас - Сиэтл
4 - 3
1. Даллас - Сиэтл
4 - 5
2. Даллас - Сиэтл
4 - 2
3. Сиэтл - Даллас
7 - 2
4. Сиэтл - Даллас
3 - 6
5. Даллас - Сиэтл
5 - 2
6. Сиэтл - Даллас
6 - 3
7. Даллас - Сиэтл
2 - 1
4 - 3
Торонто - Флорида
Торонто - Флорида
1 - 4
1. Торонто - Флорида
2 - 4
2. Торонто - Флорида
2 - 3
3. Флорида - Торонто
3 - 2
4. Флорида - Торонто
1 - 2
5. Торонто - Флорида
2 - 3
1 - 4
Первый раунд
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
4 - 2
1. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 7
2. Торонто - Тампа-Бэй
7 - 2
3. Тампа-Бэй - Торонто
3 - 4
4. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 5
5. Торонто - Тампа-Бэй
2 - 4
6. Тампа-Бэй - Торонто
1 - 2
4 - 2
Вегас - Виннипег
Вегас - Виннипег
4 - 1
1. Вегас - Виннипег
1 - 5
2. Вегас - Виннипег
5 - 2
3. Виннипег - Вегас
4 - 5
4. Виннипег - Вегас
2 - 4
5. Вегас - Виннипег
4 - 1
4 - 1
Колорадо - Сиэтл
Колорадо - Сиэтл
3 - 4
1. Колорадо - Сиэтл
1 - 3
2. Колорадо - Сиэтл
3 - 2
3. Сиэтл - Колорадо
4 - 6
4. Сиэтл - Колорадо
3 - 2
5. Колорадо - Сиэтл
2 - 3
6. Сиэтл - Колорадо
1 - 4
7. Колорадо - Сиэтл
1 - 2
3 - 4
Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
4 - 3
1. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
2. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
3. Рейнджерс - Нью-Джерси
1 - 2
4. Рейнджерс - Нью-Джерси
1 - 3
5. Нью-Джерси - Рейнджерс
4 - 0
6. Рейнджерс - Нью-Джерси
5 - 2
7. Нью-Джерси - Рейнджерс
4 - 0
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 2
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 2
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
3 - 2
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 5
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 3
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 5
4 - 2
Бостон - Флорида
Бостон - Флорида
3 - 4
1. Бостон - Флорида
3 - 1
2. Бостон - Флорида
3 - 6
3. Флорида - Бостон
2 - 4
4. Флорида - Бостон
2 - 6
5. Бостон - Флорида
3 - 4
6. Флорида - Бостон
7 - 5
7. Бостон - Флорида
3 - 4
3 - 4
Даллас - Миннесота
Даллас - Миннесота
4 - 2
1. Даллас - Миннесота
2 - 3
2. Даллас - Миннесота
7 - 3
3. Миннесота - Даллас
5 - 1
4. Миннесота - Даллас
2 - 3
5. Даллас - Миннесота
4 - 0
6. Миннесота - Даллас
1 - 4
4 - 2
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
4 - 2
1. Каролина - Айлендерс
2 - 1
2. Каролина - Айлендерс
4 - 3
3. Айлендерс - Каролина
5 - 1
4. Айлендерс - Каролина
2 - 5
5. Каролина - Айлендерс
2 - 3
6. Айлендерс - Каролина
1 - 2
4 - 2
Результаты / календарь
23.05
24.05
25.05
26.05
28.05
30.05
4.06
6.06
9.06
11.06
14.06
14.06 03:00
Вегас – Флорида
 9 : 3
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Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Джек Айкел

Джек Айкел

Вегас

 22 26
Джонатан Маршессо

Джонатан Маршессо

Вегас

 22 25
Мэттью Ткачак

Мэттью Ткачак

Флорида

 20 24
И Г
Джонатан Маршессо

Джонатан Маршессо

Вегас

 22 13
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 12 13
Вильям Карлссон

Вильям Карлссон

Вегас

 22 11
И КН
Джек Кэмпбелл

Джек Кэмпбелл

Эдмонтон

 4 1.01
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 9 1.83
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 7 1.96
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