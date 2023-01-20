Капризов выбил 100 голов в НХЛ. Ориентиры Кирилла — Овечкин и Мэттьюс
Капризов открыл счет в гостевом матче «Миннесоты» с «Каролиной» (2:5) при розыгрыше большинства в середине второго периода. Россиянин отличился после розыгрыша Юэля Эрикссона Эка и Матса Зуккарелло, пробив вратаря Фредерика Андерсена с добивания после атаки своего привычного напарника. И на этом почти все хорошее для «Уайлд» в этот вечер закончилось.
Капризов забил 26-й гол в сезоне и главное — 100-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Для выхода на эту отметку звезде «Миннесоты» потребовалось провести 180 матчей. Быстрее из действующих хоккеистов сотню выбивали только двое — российский суперснайпер Александр Овечкин (167 игр) и финн Патрик Лайне (179). В топ-5 здесь Остон Мэттьюс (187 игр) и Стивен Стэмкос (194). Кирилл мог обогнать или не уступить Лайне, но перед выездом в Роли обошелся без заброшенных шайб во встречах с «Аризоной» и «Вашингтоном».
В декабре 2022-го Капризов вышел на отметку в 200 очков в НХЛ. На это ему потребовалось 167 матчей. За всю историю лиги за такое же или меньшее число игр подобная результативность была у 22 хоккеистов, из действующих — только у троих. Это Сидни Кросби (142 матча), Овечкин (165) и Евгений Малкин (166).
Капризов с момента своего дебюта в Северной Америке в укороченном после пандемии сезоне-2020/21 входит в топ-5 снайперов лиги. За это время больше забивали только Овечкин (104 гола в 170 матчах), Леон Драйзайтль (113 в 181), Коннор Макдэвид (116 в 183) и Мэттьюс (125 в 169).
Лучший новичок НХЛ-2020/21 Капризов дебютировал в лиге 14 января 2021-го в 23 года. С одной стороны, у россиянина есть пригодившийся серьезный опыт выступления в России, с другой — он уступает по времени другим звездам. У 25-летнего Кирилла сейчас 100 голов за 180 матчей (в среднем 0,56 шайбы за игру), а у 25-летнего Мэттьюса — 283 шайбы за 451 игру (0,62). По среднему числу голов за матч американский лидер «Торонто» при намного меньшем числе игр и шайб немного обходит даже Овечкина (стабильные 0,61, сейчас 810 за 1322). Сибиряку из «Уайлд» есть к кому и чему стремиться.
Капризов стал десятым игроком со 100 голами в не самой долгой и насыщенной истории «Миннесоты». При этом все уже привыкли, что Кирилл постепенно переписывает клубные рекорды. Начиная с сезонных, которые сам теперь преследует — в том числе ключевые показатели по голам (47), передачам (61) и очкам (108). После середины этой регулярки россиянин идет в хорошем темпе, у него — 53 (26+27) очка в 44 играх.
Капризов уже сейчас — главная звезда, лидер и символ своего клуба. Не так много игроков в лиге определяют игру команды на MVP-уровне (тем более среди крайних нападающих, а не центрфорвардов), на что обращают внимание эксперты и болельщики. Выбор составов на Матч звезд-2023 — небольшое и очередное подтверждение. Кирилл был вызван лигой, определявшей по одному хоккеисту из каждой команды и назвавшей сразу шесть россиян, но вполне мог победить во время довыборов в голосовании болельщиков.
«О рекорде Александра Овечкина постоянно говорят по телевизору. Тема номер один. Постоянно крутят его юбилейный гол, каждая следующая шайба — тема номер один, — рассказал недавно в интервью «СЭ» защитник «Баффало» Илья Любушкин. — Недавно у нас был Кирилл Капризов. Вы не представляете, насколько он популярен. Фанаты, как обычно, ждали игроков возле выезда с парковки. Кирилл сел в мою машину, и когда мы выехали, то автомобиль окружила толпа. Мне кажется, что кто-то на лобовое стекло бросался. Ладно, разобрались, поехали в ресторан. Приезжаем, а за нами человек бежит, запыхавшийся весь. Думаю, он от стадиона бежал, чтобы у Кирилла автограф взять».
Год назад Капризов поехал на свой первый звездный уик-энд после отказа Овечкина и исполнил номер — посвящение капитану «Вашингтона». Теперь Кирилл и Александр вполне могут придумать что-то совместное во Флориде. Правда, теперь без помощи Евгения Кузнецова.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|45
|28
|17
|64
|2
|Нью-Джерси
|45
|29
|16
|62
|3
|Рейнджерс
|46
|25
|21
|57
|4
|Вашингтон
|48
|25
|23
|56
|5
|Питтсбург
|44
|22
|22
|51
|6
|Айлендерс
|47
|23
|24
|51
|7
|Филадельфия
|46
|19
|27
|45
|8
|Коламбус
|45
|13
|32
|28
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|45
|36
|9
|76
|2
|Торонто
|46
|28
|18
|63
|3
|Тампа-Бэй
|44
|29
|15
|59
|4
|Флорида
|47
|22
|25
|49
|5
|Баффало
|44
|22
|22
|47
|6
|Детройт
|44
|19
|25
|46
|7
|Оттава
|44
|20
|24
|43
|8
|Монреаль
|46
|19
|27
|41
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|47
|27
|20
|61
|2
|Виннипег
|46
|29
|17
|59
|3
|Миннесота
|44
|25
|19
|54
|4
|Колорадо
|43
|23
|20
|49
|5
|Сент-Луис
|46
|23
|23
|49
|6
|Нэшвилл
|45
|21
|24
|48
|7
|Аризона
|45
|14
|31
|33
|8
|Чикаго
|43
|13
|30
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Сиэтл
|45
|27
|18
|58
|2
|Вегас
|46
|28
|18
|58
|3
|Лос-Анджелес
|47
|25
|22
|56
|4
|Эдмонтон
|47
|26
|21
|55
|5
|Калгари
|46
|21
|25
|51
|6
|Ванкувер
|44
|18
|26
|39
|7
|Сан-Хосе
|46
|14
|32
|37
|8
|Анахайм
|46
|13
|33
|31
|20.01
|03:00
|
Каролина – Миннесота
|5 : 2
|20.01
|03:00
|
Коламбус – Анахайм
|3 : 5
|20.01
|03:00
|
Монреаль – Флорида
|2 : 6
|20.01
|03:00
|
Рейнджерс – Бостон
|1 : 3
|20.01
|03:00
|
Торонто – Виннипег
|4 : 1
|20.01
|03:00
|
Филадельфия – Чикаго
|1 : 4
|20.01
|03:30
|
Баффало – Айлендерс
|3 : 2 ОТ
|20.01
|04:00
|
Сент-Луис – Нэшвилл
|5 : 2
|20.01
|05:00
|
Аризона – Вашингтон
|0 : 4
|20.01
|05:00
|
Эдмонтон – Тампа-Бэй
|5 : 3
|20.01
|06:00
|
Вегас – Детройт
|2 : 3
|20.01
|06:00
|
Сиэтл – Нью-Джерси
|4 : 3 ОТ
|20.01
|06:30
|
Лос-Анджелес – Даллас
|0 : 4
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|47
|86
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|45
|72
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|44
|65
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|47
|39
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|45
|35
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|44
|32
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|29
|1.88
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|18
|2.15
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|19
|2.17