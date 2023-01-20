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Сегодня, 11:45

Капризов выбил 100 голов в НХЛ. Ориентиры Кирилла — Овечкин и Мэттьюс

Артем Агапов
Редактор отдела интернет
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Кирилл Капризов (в центре) вместе с Матсом Зуккарелло празднует первый гол матча «Каролина» — «Миннесота» (5:2) 19 января в Роли.
Фото USA Today Sports
Кирилл Капризов открывает счет в матче «Каролина» — «Миннесота» (5:2).
Фото USA Today Sports
Кирилл Капризов открывает счет в матче «Каролина» — «Миннесота» (5:2).
Фото USA Today Sports
Кирилл Капризов в матче «Каролина» — «Миннесота» (5:2).
Фото USA Today Sports
Кирилл Капризов в матче «Каролина» — «Миннесота» (5:2).
Фото USA Today Sports
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Российская звезда «Миннесоты» Кирилл Капризов быстро добрался до красивой отметки.

Капризов открыл счет в гостевом матче «Миннесоты» с «Каролиной» (2:5) при розыгрыше большинства в середине второго периода. Россиянин отличился после розыгрыша Юэля Эрикссона Эка и Матса Зуккарелло, пробив вратаря Фредерика Андерсена с добивания после атаки своего привычного напарника. И на этом почти все хорошее для «Уайлд» в этот вечер закончилось.

Капризов забил 26-й гол в сезоне и главное — 100-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Для выхода на эту отметку звезде «Миннесоты» потребовалось провести 180 матчей. Быстрее из действующих хоккеистов сотню выбивали только двое — российский суперснайпер Александр Овечкин (167 игр) и финн Патрик Лайне (179). В топ-5 здесь Остон Мэттьюс (187 игр) и Стивен Стэмкос (194). Кирилл мог обогнать или не уступить Лайне, но перед выездом в Роли обошелся без заброшенных шайб во встречах с «Аризоной» и «Вашингтоном».

Кирилл Капризов открывает счет в матче «Каролина» — «Миннесота» (5:2). Фото USA Today Sports
Кирилл Капризов открывает счет в матче «Каролина» — «Миннесота» (5:2).
Фото USA Today Sports

В декабре 2022-го Капризов вышел на отметку в 200 очков в НХЛ. На это ему потребовалось 167 матчей. За всю историю лиги за такое же или меньшее число игр подобная результативность была у 22 хоккеистов, из действующих — только у троих. Это Сидни Кросби (142 матча), Овечкин (165) и Евгений Малкин (166).

Кирилл Капризов в&nbsp;матче с &laquo;Сент-Луисом&raquo;. «Вот почему он суперзвезда». Капризов собирает рекорды «Миннесоты»

Капризов с момента своего дебюта в Северной Америке в укороченном после пандемии сезоне-2020/21 входит в топ-5 снайперов лиги. За это время больше забивали только Овечкин (104 гола в 170 матчах), Леон Драйзайтль (113 в 181), Коннор Макдэвид (116 в 183) и Мэттьюс (125 в 169).

Лучший новичок НХЛ-2020/21 Капризов дебютировал в лиге 14 января 2021-го в 23 года. С одной стороны, у россиянина есть пригодившийся серьезный опыт выступления в России, с другой — он уступает по времени другим звездам. У 25-летнего Кирилла сейчас 100 голов за 180 матчей (в среднем 0,56 шайбы за игру), а у 25-летнего Мэттьюса — 283 шайбы за 451 игру (0,62). По среднему числу голов за матч американский лидер «Торонто» при намного меньшем числе игр и шайб немного обходит даже Овечкина (стабильные 0,61, сейчас 810 за 1322). Сибиряку из «Уайлд» есть к кому и чему стремиться.

Лучшие снайперы НХЛ с начала сезона-2020/21. Фото "СЭ"

Капризов стал десятым игроком со 100 голами в не самой долгой и насыщенной истории «Миннесоты». При этом все уже привыкли, что Кирилл постепенно переписывает клубные рекорды. Начиная с сезонных, которые сам теперь преследует — в том числе ключевые показатели по голам (47), передачам (61) и очкам (108). После середины этой регулярки россиянин идет в хорошем темпе, у него — 53 (26+27) очка в 44 играх.

Кирилл Капризов в матче «Каролина» — «Миннесота» (5:2). Фото USA Today Sports
Кирилл Капризов в матче «Каролина» — «Миннесота» (5:2).
Фото USA Today Sports

Капризов уже сейчас — главная звезда, лидер и символ своего клуба. Не так много игроков в лиге определяют игру команды на MVP-уровне (тем более среди крайних нападающих, а не центрфорвардов), на что обращают внимание эксперты и болельщики. Выбор составов на Матч звезд-2023 — небольшое и очередное подтверждение. Кирилл был вызван лигой, определявшей по одному хоккеисту из каждой команды и назвавшей сразу шесть россиян, но вполне мог победить во время довыборов в голосовании болельщиков.

Кирилл Капризов в&nbsp;этом сезоне побил рекорды результативности &laquo;Миннесоты&raquo; и&nbsp;седьмым из&nbsp;россиян набрал 100 очков в&nbsp;НХЛ. «Просто веселимся». Капризов ворвался в компанию великих русских

«О рекорде Александра Овечкина постоянно говорят по телевизору. Тема номер один. Постоянно крутят его юбилейный гол, каждая следующая шайба — тема номер один, — рассказал недавно в интервью «СЭ» защитник «Баффало» Илья Любушкин. — Недавно у нас был Кирилл Капризов. Вы не представляете, насколько он популярен. Фанаты, как обычно, ждали игроков возле выезда с парковки. Кирилл сел в мою машину, и когда мы выехали, то автомобиль окружила толпа. Мне кажется, что кто-то на лобовое стекло бросался. Ладно, разобрались, поехали в ресторан. Приезжаем, а за нами человек бежит, запыхавшийся весь. Думаю, он от стадиона бежал, чтобы у Кирилла автограф взять».

Год назад Капризов поехал на свой первый звездный уик-энд после отказа Овечкина и исполнил номер — посвящение капитану «Вашингтона». Теперь Кирилл и Александр вполне могут придумать что-то совместное во Флориде. Правда, теперь без помощи Евгения Кузнецова.

Александр Овечкин
Кирилл Капризов
Матс Зуккарелло
Остон Мэттьюс
Патрик Лайне
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Миннесота Уайлд
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Капризов забил 100 голов. Быстрее него эту отметку преодолевали лишь два игрока
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 45 28 17 64
2 Нью-Джерси 45 29 16 62
3 Рейнджерс 46 25 21 57
4 Вашингтон 48 25 23 56
5 Питтсбург 44 22 22 51
6 Айлендерс 47 23 24 51
7 Филадельфия 46 19 27 45
8 Коламбус 45 13 32 28
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 45 36 9 76
2 Торонто 46 28 18 63
3 Тампа-Бэй 44 29 15 59
4 Флорида 47 22 25 49
5 Баффало 44 22 22 47
6 Детройт 44 19 25 46
7 Оттава 44 20 24 43
8 Монреаль 46 19 27 41
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 47 27 20 61
2 Виннипег 46 29 17 59
3 Миннесота 44 25 19 54
4 Колорадо 43 23 20 49
5 Сент-Луис 46 23 23 49
6 Нэшвилл 45 21 24 48
7 Аризона 45 14 31 33
8 Чикаго 43 13 30 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Сиэтл 45 27 18 58
2 Вегас 46 28 18 58
3 Лос-Анджелес 47 25 22 56
4 Эдмонтон 47 26 21 55
5 Калгари 46 21 25 51
6 Ванкувер 44 18 26 39
7 Сан-Хосе 46 14 32 37
8 Анахайм 46 13 33 31
Результаты / календарь
10.01
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12.01
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15.01
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25.01
20.01 03:00
Каролина – Миннесота
 5 : 2
20.01 03:00
Коламбус – Анахайм
 3 : 5
20.01 03:00
Монреаль – Флорида
 2 : 6
20.01 03:00
Рейнджерс – Бостон
 1 : 3
20.01 03:00
Торонто – Виннипег
 4 : 1
20.01 03:00
Филадельфия – Чикаго
 1 : 4
20.01 03:30
Баффало – Айлендерс
3 : 2 ОТ
20.01 04:00
Сент-Луис – Нэшвилл
 5 : 2
20.01 05:00
Аризона – Вашингтон
 0 : 4
20.01 05:00
Эдмонтон – Тампа-Бэй
 5 : 3
20.01 06:00
Вегас – Детройт
 2 : 3
20.01 06:00
Сиэтл – Нью-Джерси
 4 : 3 ОТ
20.01 06:30
Лос-Анджелес – Даллас
 0 : 4
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 47 86
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 45 72
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 44 65
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 47 39
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 45 35
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

44 32
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 29 1.88
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 18 2.15
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

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