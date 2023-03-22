«Рекорд есть рекорд. Как много таких у вас?» Особенный вечер Овечкина и «Вашингтона»

«Кэпиталз» провели праздничный день в честь российского капитана.

«Думаешь, что это невозможно»

«Вашингтон» посвятил домашний матч с «Коламбусом» чествованию Александра Овечкина. Все крутилось вокруг великой восьмерки, его исторических голов и продолжения гонки за снайперским рекордом Уэйна Гретцки.

«Кэпиталз» вернули всех в декабрь 2022 года. Тогда Овечкин после хет-трика на выезде в Чикаго третьим в истории вышел на отметку в 800 голов за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, позже на своей арене оформил дубль в ворота «Виннипега» и обошел Горди Хоу на второй строчке рейтинга снайперов лиги.

Во время церемонии на лед вышла семья Овечкина — жена Настя, сыновья Сергей и Илья, мать Татьяна и брат Михаил. На красной дорожке также появились сын Горди Хоу Марк, владелец «Вашингтона» Тед Леонсис и президент «Кэпиталз» Дик Патрик, заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли и ассистент исполнительного директора профсоюза игроков НХЛ Рон Хэйнси.

Овечкин получил много подарков. От лиги снайперу вручили кристалл Тиффани, от профсоюза — клюшку с автографами советских хоккеистов после Суперсерии-74 из коллекции Горди Хоу и шайбу, которой Мистер хоккей забил первый гол в той серии СССР и Канады. Партнеры приготовили сделанную на заказ подвеску, клуб — трофей с крюком клюшки и теми же цифрами 800, мини-клюшки также получили сыновья форварда. Еще один презент — картина Ови и Хоу.

«Вашингтон» выпустил фигурки Овечкина со счетчиком голов и поставил на арене трон из 802 шайб, в который теперь нужно добавлять новые. Команда провела раскатку в джерси с восьмым номером. На кубе во время церемонии показали ролик о пути Александра от первой шайбы до 802-й в озвучке вице-капитана Никласа Бэкстрема.

Юный Овечкин появился на видео с цитатой о конфетах и хоккее: «Я люблю забивать, люблю выигрывать матчи. Я люблю хоккей. Как у маленьких мальчиков есть конфеты — и они любят их, а я большой мальчик и люблю хоккей — и у меня есть хоккей». Еще один фрагмент — со словами капитана о снайперском достижении Гретцки: «Не думаю, что кто-то побьет этот рекорд. Думаю, это невозможно. Да, невозможно». С тех пор кое-что изменилось, но Александр всегда предпочитает идти от игры к игре.

«Вашингтон» заготовил серию мини-поздравлений от звезд НХЛ, бывших одноклубников и главных соперников Овечкина. Сидни Кросби и Коннор Макдэвид, Патрик Кейн и Остон Мэттьюс, Патрис Бержерон и Игорь Шестеркин, Никлас Бэкстрем и Ти Джей Оши, Джон Карлсон и еще десяток игроков говорили о главном: о том, как восхищены и в чем именно считают особенным суперснайпера.

Евгений Кузнецов сказал развернуто: «Есть некоторые игроки, которые обожают забивать. У них есть это чувство внутри. Такие люди голодны до голов, никогда не устают и хотят забивать больше, больше и больше. Когда видишь то, что он сделал и делает каждый день, думаешь, что это невозможно — вроде такого «да как?!» Он оказывает большое влияние на игру, когда начинает хитовать людей. Он большой, сильный и очень хорошо катается. Знаете, обычно хоккеисты такого плана делают что-то одно — хитуют, играют жестко. А он может делать все. И ты не понимаешь как. И это что-то, что никто не может понять».

Шутник Кузя также выдал и повторил «Бросок, бросок, бросок» на просьбу описать Ови тремя словами.

Командное фото «Вашингтона» после церемонии в честь Александра Овечкина. Фото USA Today Sports

«Он делает это год за годом»

«Вашингтон» здорово начал матч, повел 3:0 — и первым забил Овечкин. Сначала гол отдали Дилану Строуму, но потом внесли поправку: шайба после наброса влетела в ворота Даниила Тарасова от клюшки защитника «Коламбуса» Ника Бланкенбурга, канадский центрфорвард ее не трогал, последнее касание вашингтонцев в атаке было именно за Александром. И это означало сразу несколько достижений.

Овечкин провел 40-й гол в регулярном чемпионате и превзошел рекорд Гретцки по числу сезонов с таким числом шайб. Великий забивал 40 и более голов в 12 из 20 своих сезонов, у Александра Великого стало 13. В топ также Марио Лемье и Марсель Дионн — по 10.

Овечкин стал пятым игроком в возрасте 37 лет и старше с 40 и более голами. До него на эту отметку выходили Горди Хоу (44 гола в 40 лет, сезон-1968/69), Джонни Буцик (40 голов в 37 лет, 1972/73), Брендан Шэнахэн (40 голов в 37 лет, 2005/06) и Фил Эспозито (42 гола в 37 лет, 1978/79).

С дебютного для Овечкина регулярного чемпионата-2005/06 ни один другой игрок не провел больше 6 сезонов с 40 и более голами, а он — 6 только после своего 30-летия. И подобных уникальных сочетаний можно найти еще несколько.

Овечкин в домашнем матче с «Коламбусом» забил первый гол в североамериканской карьере 5 октября 2005 года, а теперь — 820-й. До главного снайперского рекорда Гретцки осталось 74.

«Он делает это каждый год стабильно с тех пор, как появился в лиге, и не кажется, что хоть как-то замедляется, — сказал главный тренер «Кэпиталз» Питер Лавиолетт. — Он играет быстро, он играет мощно. Он осознает, что способен сделать разницу в игре, вот в этом он реально хорош. По мне, его стабильность заключается в том, что он способен делать это год за годом».

«Вашингтон» все же испортил праздник Овечкина. Столичная команда упустила перевес и потерпела поражение от аутсайдера (6:7 ОТ).

«Это особенный вечер, если начать с этого, — сказал форвард «Кэпс» Том Уилсон. — Это что-то такое, что запомнишь навсегда. Было бы здорово выиграть, но я очень рад за Ови и его семью. Он невероятный человек и потрясающий хоккеист. Очень плохо, что мы не смогли забрать два очка, но я запомню этот вечер для него и его семьи на всю оставшуюся жизнь».

Александр Овечкин (справа) вместе с партнерами после первого гола в матче «Вашингтон» — «Коламбус» (6:7 ОТ). Фото USA Today Sports

«Я просто стараюсь наслаждаться своим временем»

Яркий декабрь и праздник остались в прошлом. В феврале в игре «Вашингтона» и жизни Овечкина многое изменилось. «Кэпиталз» после расставания с группой ведущих хоккеистов пытаются сохранить надежду на плей-офф. Очередное поражение оставляет команде все меньше шансов на кубковую весну.

«Мы очень хорошо начали. Думаю, мы могли забить пять или шесть, но в первые 10 минут второго периода просто прекратили играть, дали сопернику возможность вернуться, отыграться. К сожалению, мы уступили, но эту игру явно было интересно смотреть», — сказал Овечкин после матча.

О праздничной церемонии Александр добавил: «Если не говорить про игру, это был особенный день для меня, всего клуба и болельщиков. К сожалению, мы проиграли».

При этом капитан назвал такую цель на 10 матчей до конца регулярки: «Нужно просто продолжать играть. Что мы можем сделать, это продолжать играть и стараться выигрывать матчи».

Про момент со своим голом Овечкин привел детали празднования со Строумом: «Да, он мне сразу сказал: не думает, что касался. Так что я ответил: что ж, посмотрим, что будет».

Актуальный вопрос, как он делает это — еще один сезон с 40 голами в 37 лет, когда многие соперники моложе лет на десять, — получил простой ответ: «Я просто стараюсь наслаждаться своим временем, стараюсь делать все, что могу. И играть».

И еще — про обгон Гретцки по сезонам с 40 и более голами — Александр все же улыбнулся в конце разговора, когда сам спросил и услышал ответ про ноль рекордов от журналистов: «Да, это очень крутой момент. Всегда говорю: не имеет значения, какой именно рекорд, это рекорд, знаете ли. Как много таких рекордов у вас? Вот видите».

Если Овечкин сможет забить еще 10 голов в 10 матчах «Вашингтона» до конца регулярного чемпионата, то обойдет Гретцки и Майка Босси по числу сезонов с 50 и более голами (пока у всех снайперов по 9). Для «Кэпиталз» поход капитана за рекордами сейчас все же реальнее кубковой гонки.