«Рекорд есть рекорд. Как много таких у вас?» Особенный вечер Овечкина и «Вашингтона»
«Думаешь, что это невозможно»
«Вашингтон» посвятил домашний матч с «Коламбусом» чествованию Александра Овечкина. Все крутилось вокруг великой восьмерки, его исторических голов и продолжения гонки за снайперским рекордом Уэйна Гретцки.
«Кэпиталз» вернули всех в декабрь 2022 года. Тогда Овечкин после хет-трика на выезде в Чикаго третьим в истории вышел на отметку в 800 голов за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, позже на своей арене оформил дубль в ворота «Виннипега» и обошел Горди Хоу на второй строчке рейтинга снайперов лиги.
Во время церемонии на лед вышла семья Овечкина — жена Настя, сыновья Сергей и Илья, мать Татьяна и брат Михаил. На красной дорожке также появились сын Горди Хоу Марк, владелец «Вашингтона» Тед Леонсис и президент «Кэпиталз» Дик Патрик, заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли и ассистент исполнительного директора профсоюза игроков НХЛ Рон Хэйнси.
Овечкин получил много подарков. От лиги снайперу вручили кристалл Тиффани, от профсоюза — клюшку с автографами советских хоккеистов после Суперсерии-74 из коллекции Горди Хоу и шайбу, которой Мистер хоккей забил первый гол в той серии СССР и Канады. Партнеры приготовили сделанную на заказ подвеску, клуб — трофей с крюком клюшки и теми же цифрами 800, мини-клюшки также получили сыновья форварда. Еще один презент — картина Ови и Хоу.
«Вашингтон» выпустил фигурки Овечкина со счетчиком голов и поставил на арене трон из 802 шайб, в который теперь нужно добавлять новые. Команда провела раскатку в джерси с восьмым номером. На кубе во время церемонии показали ролик о пути Александра от первой шайбы до 802-й в озвучке вице-капитана Никласа Бэкстрема.
Юный Овечкин появился на видео с цитатой о конфетах и хоккее: «Я люблю забивать, люблю выигрывать матчи. Я люблю хоккей. Как у маленьких мальчиков есть конфеты — и они любят их, а я большой мальчик и люблю хоккей — и у меня есть хоккей». Еще один фрагмент — со словами капитана о снайперском достижении Гретцки: «Не думаю, что кто-то побьет этот рекорд. Думаю, это невозможно. Да, невозможно». С тех пор кое-что изменилось, но Александр всегда предпочитает идти от игры к игре.
«Вашингтон» заготовил серию мини-поздравлений от звезд НХЛ, бывших одноклубников и главных соперников Овечкина. Сидни Кросби и Коннор Макдэвид, Патрик Кейн и Остон Мэттьюс, Патрис Бержерон и Игорь Шестеркин, Никлас Бэкстрем и Ти Джей Оши, Джон Карлсон и еще десяток игроков говорили о главном: о том, как восхищены и в чем именно считают особенным суперснайпера.
Евгений Кузнецов сказал развернуто: «Есть некоторые игроки, которые обожают забивать. У них есть это чувство внутри. Такие люди голодны до голов, никогда не устают и хотят забивать больше, больше и больше. Когда видишь то, что он сделал и делает каждый день, думаешь, что это невозможно — вроде такого «да как?!» Он оказывает большое влияние на игру, когда начинает хитовать людей. Он большой, сильный и очень хорошо катается. Знаете, обычно хоккеисты такого плана делают что-то одно — хитуют, играют жестко. А он может делать все. И ты не понимаешь как. И это что-то, что никто не может понять».
Шутник Кузя также выдал и повторил «Бросок, бросок, бросок» на просьбу описать Ови тремя словами.
«Он делает это год за годом»
«Вашингтон» здорово начал матч, повел 3:0 — и первым забил Овечкин. Сначала гол отдали Дилану Строуму, но потом внесли поправку: шайба после наброса влетела в ворота Даниила Тарасова от клюшки защитника «Коламбуса» Ника Бланкенбурга, канадский центрфорвард ее не трогал, последнее касание вашингтонцев в атаке было именно за Александром. И это означало сразу несколько достижений.
Овечкин провел 40-й гол в регулярном чемпионате и превзошел рекорд Гретцки по числу сезонов с таким числом шайб. Великий забивал 40 и более голов в 12 из 20 своих сезонов, у Александра Великого стало 13. В топ также Марио Лемье и Марсель Дионн — по 10.
Овечкин стал пятым игроком в возрасте 37 лет и старше с 40 и более голами. До него на эту отметку выходили Горди Хоу (44 гола в 40 лет, сезон-1968/69), Джонни Буцик (40 голов в 37 лет, 1972/73), Брендан Шэнахэн (40 голов в 37 лет, 2005/06) и Фил Эспозито (42 гола в 37 лет, 1978/79).
С дебютного для Овечкина регулярного чемпионата-2005/06 ни один другой игрок не провел больше 6 сезонов с 40 и более голами, а он — 6 только после своего 30-летия. И подобных уникальных сочетаний можно найти еще несколько.
Овечкин в домашнем матче с «Коламбусом» забил первый гол в североамериканской карьере 5 октября 2005 года, а теперь — 820-й. До главного снайперского рекорда Гретцки осталось 74.
«Он делает это каждый год стабильно с тех пор, как появился в лиге, и не кажется, что хоть как-то замедляется, — сказал главный тренер «Кэпиталз» Питер Лавиолетт. — Он играет быстро, он играет мощно. Он осознает, что способен сделать разницу в игре, вот в этом он реально хорош. По мне, его стабильность заключается в том, что он способен делать это год за годом».
«Вашингтон» все же испортил праздник Овечкина. Столичная команда упустила перевес и потерпела поражение от аутсайдера (6:7 ОТ).
«Это особенный вечер, если начать с этого, — сказал форвард «Кэпс» Том Уилсон. — Это что-то такое, что запомнишь навсегда. Было бы здорово выиграть, но я очень рад за Ови и его семью. Он невероятный человек и потрясающий хоккеист. Очень плохо, что мы не смогли забрать два очка, но я запомню этот вечер для него и его семьи на всю оставшуюся жизнь».
«Я просто стараюсь наслаждаться своим временем»
Яркий декабрь и праздник остались в прошлом. В феврале в игре «Вашингтона» и жизни Овечкина многое изменилось. «Кэпиталз» после расставания с группой ведущих хоккеистов пытаются сохранить надежду на плей-офф. Очередное поражение оставляет команде все меньше шансов на кубковую весну.
«Мы очень хорошо начали. Думаю, мы могли забить пять или шесть, но в первые 10 минут второго периода просто прекратили играть, дали сопернику возможность вернуться, отыграться. К сожалению, мы уступили, но эту игру явно было интересно смотреть», — сказал Овечкин после матча.
О праздничной церемонии Александр добавил: «Если не говорить про игру, это был особенный день для меня, всего клуба и болельщиков. К сожалению, мы проиграли».
При этом капитан назвал такую цель на 10 матчей до конца регулярки: «Нужно просто продолжать играть. Что мы можем сделать, это продолжать играть и стараться выигрывать матчи».
Про момент со своим голом Овечкин привел детали празднования со Строумом: «Да, он мне сразу сказал: не думает, что касался. Так что я ответил: что ж, посмотрим, что будет».
Актуальный вопрос, как он делает это — еще один сезон с 40 голами в 37 лет, когда многие соперники моложе лет на десять, — получил простой ответ: «Я просто стараюсь наслаждаться своим временем, стараюсь делать все, что могу. И играть».
И еще — про обгон Гретцки по сезонам с 40 и более голами — Александр все же улыбнулся в конце разговора, когда сам спросил и услышал ответ про ноль рекордов от журналистов: «Да, это очень крутой момент. Всегда говорю: не имеет значения, какой именно рекорд, это рекорд, знаете ли. Как много таких рекордов у вас? Вот видите».
Если Овечкин сможет забить еще 10 голов в 10 матчах «Вашингтона» до конца регулярного чемпионата, то обойдет Гретцки и Майка Босси по числу сезонов с 50 и более голами (пока у всех снайперов по 9). Для «Кэпиталз» поход капитана за рекордами сейчас все же реальнее кубковой гонки.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|69
|46
|23
|100
|2
|Нью-Джерси
|71
|45
|26
|98
|3
|Рейнджерс
|71
|41
|30
|92
|4
|Айлендерс
|72
|37
|35
|82
|5
|Питтсбург
|70
|34
|36
|78
|6
|Вашингтон
|72
|33
|39
|74
|7
|Филадельфия
|70
|26
|44
|64
|8
|Коламбус
|70
|22
|48
|51
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|70
|54
|16
|113
|2
|Торонто
|70
|42
|28
|93
|3
|Тампа-Бэй
|72
|42
|30
|90
|4
|Флорида
|71
|36
|35
|79
|5
|Оттава
|71
|34
|37
|73
|6
|Баффало
|70
|33
|37
|72
|7
|Детройт
|70
|31
|39
|71
|8
|Монреаль
|71
|28
|43
|62
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|71
|38
|33
|90
|2
|Миннесота
|71
|41
|30
|90
|3
|Колорадо
|69
|41
|28
|88
|4
|Виннипег
|72
|40
|32
|83
|5
|Нэшвилл
|69
|35
|34
|78
|6
|Сент-Луис
|70
|31
|39
|68
|7
|Аризона
|71
|27
|44
|65
|8
|Чикаго
|70
|24
|46
|54
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|71
|44
|27
|94
|2
|Лос-Анджелес
|71
|41
|30
|92
|3
|Эдмонтон
|71
|40
|31
|88
|4
|Сиэтл
|70
|39
|31
|85
|5
|Калгари
|72
|32
|40
|79
|6
|Ванкувер
|70
|31
|39
|67
|7
|Анахайм
|71
|23
|48
|56
|8
|Сан-Хосе
|71
|19
|52
|53
|22.03
|02:00
|
Рейнджерс – Каролина
|2 : 3
|22.03
|02:00
|
Филадельфия – Флорида
|6 : 3
|22.03
|02:00
|
Нью-Джерси – Миннесота
|1 : 2 ОТ
|22.03
|02:00
|
Вашингтон – Коламбус
|6 : 7 ОТ
|22.03
|02:00
|
Баффало – Нэшвилл
|3 : 7
|22.03
|02:00
|
Бостон – Оттава
|2 : 1
|22.03
|02:00
|
Монреаль – Тампа-Бэй
|3 : 2
|22.03
|02:30
|
Айлендерс – Торонто
|7 : 2
|22.03
|03:00
|
Виннипег – Аризона
|2 : 1
|22.03
|03:00
|
Сент-Луис – Детройт
|2 : 3 Б
|22.03
|03:30
|
Даллас – Сиэтл
|4 : 5 ОТ
|22.03
|05:00
|
Ванкувер – Вегас
|3 : 4
|22.03
|05:00
|
Анахайм – Калгари
|1 : 5
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|71
|136
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|69
|106
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|72
|100
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|71
|58
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|70
|48
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|69
|47
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|43
|1.94
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|33
|2.00
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|30
|2.20