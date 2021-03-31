Самые яркие моменты карьеры Буре. Чем знаменита Русская ракета

Вспоминаем главные эпизоды легенды, которой сегодня исполнилось 50 лет.

Юбилей Русской ракеты

Феноменальная скорость, техника и интеллект — Павел Буре вошел в историю как образец идеального крайнего нападающего. Недаром в Америке форварда прозвали Русской ракетой. Журналисты писали, что бежать за ним на льду — все равно, что соревноваться с выпущенной пулей. К прозвищу Буре всегда относился спокойно, считая, что таких хоккеистов хватает в каждом поколении. Комплимент, который Павел запомнил на всю жизнь, выписал ему Уэйн Гретцки. Мол, если бы россиянин перешел в «Рейнджерс», канадец остался бы в хоккее еще на сезон.

На драфте-1989 перспективного воспитанника ЦСКА выбрал «Ванкувер» только в шестом раунде. Могли ли тогда в «Кэнакс» предположить, что 113-й пик войдет в историю франшизы на долгие годы? Очень сомневаюсь.

Семь сезонов в НХЛ Павел посвятил «Ванкуверу». С ним клуб был как никогда близок к заветному Кубку Стэнли, но в семиматчевой финальной серии-1994 победили «Рейнджерс». В 2013 году игровой номер Буре вывели из обращения в «Кэнакс», а свитер форварда подняли под своды «Роджерс арены». Он стал первым российским хоккеистом, который удостоился такой почести. К 50-летнему юбилея легенды вспомнили самые эффектные и значимые голы в его карьере.

Отобрал «Колдер» у Лидстрема

Сейчас хоккейный мир восхищается успехами Кирилла Капризова. Форвард, дебютирующий в НХЛ, прокачал атаку «Миннесоты», придал ей ярких красок и стремительно идет к «Колдеру Трофи» — призу лучшему новичку сезона. Капризова я вспомнил неспроста. Отчасти, Кирилл повторяет путь Буре, который перешел (не без судебных разбирательств и компенсации в 300 тысяч долларов, которую заплатили армейцам) из ЦСКА в «Ванкувер» в 1991 году. К тому времени Павел выиграл два золота молодежных чемпионатов мира и одно — взрослого. Однако вряд ли в Америке понимали, хоккеист какого уровня прилетел разрывать их лигу. В дебютной регулярке-1991/92 Буре набрал 60 (34+26) в 65 матчах. Первым клубом, который пострадал от рук Павла, стал «Лос Анджелес».

Буре очаровал североамериканскую общественность и выиграл «Колдер Трофи». Россиянин получил 222 голоса, из которых 26 первых мест и 27 вторых. Ближайшие преследователи — швед Никлас Лидстрем из «Детройта» и американец Тони Амонте из «Рейнджерс» — набрали по 183 голоса. Только посмотрите, как Павел издевался над защитниками и вратарями соперников. Представляю, как зол был голкипер Дон Бопре на своих партнеров после такого гола.

Удачный первый сезон — только начало большого пути. Буре освоился в «Ванкувере» и стал любимчиком местной публики. Экс-главный тренер «Кэнакс» Майк Кинен называл Павла игроком, который в одиночку может обеспечить sold out (аншлаг — англ.) на арене. Люди приходили на российскую звезду и ждали от него шикарных голов, которые Павел забивал с завидной регулярностью. Во втором сезоне он стал лучшим снайпером «Ванкувера», а еще через год — лучшим в лиге.

«Клюшка-конек-клюшка»

Сезон-1993/94 — самый успешный в энхаэловской карьере Буре. Помимо индивидуальных достижений, Павел помог «Ванкуверу» добраться до финала Кубка Стэнли. Надолго запомнили болельщики «Кэнакс» победный гол Русской ракеты в седьмом матче первого раунда с «Калгари». Получив пас от партнера на синей линии, Буре включил повышенную передачу, оторвался от защитников и раскачал вратаря, заставив фанатов радостно вскочить со своих кресел.

Арсеналу финтов Буре завидовали многие нападающие. Самый запоминающийся гол за «Ванкувер» Павел забил на предсезонке 25 сентября 1996 года. Разбудите любого поклонника «Кэнакс» тех времен и спросите: какую шайбу Русской ракеты он считает лучшей в истории? Не сомневаюсь, что в ответ услышите именно гол «Бостону». Финт «клюшка-конек-клюшка» вошел в хит-парады лучших голов за всю историю НХЛ.

Спустя два сезона Буре обменяют во «Флориду». Теперь уже болельщики «Пантерз» восхищались невероятным мастерством форварда. 1 января 2000 года Павел сделал отличный новогодний подарок всем фанатам — оформил покер в ворота «Тампы».

Несмотря на скромные габариты, Буре совершенно не стеснялся силовой борьбы. Россиянин делал все, чтобы отвоевать шайбу у бортов, лез на пятак. Конечно, ему здорово прилетало от защитников-костоломов. Со временем травмы все чаще беспокоили Павла. Из-за проблем с коленями нападающий завершил карьеру в 32 года. Операция в одной из самых дорогих клиник Нью-Йорка не помогла полностью восстановиться, чтобы безболезненно выходить на лед. Последний гол в НХЛ забил за «Рейнджерс» 13 марта 2003 года — роскошный буллит стал точкой карьеры элитного снайпера.

Напоследок оставил один из самых ярких матчей в истории российской сборной и самого Буре — полуфинал Олимпиады-1998 в Нагано, куда получили допуск сильнейшие хоккеисты из НХЛ. Однако по разным причинам далеко не все россияне из-за океана откликнулись на приглашение в сборную. В Нагано именно Буре выбрали капитаном. Он стал лучшим снайпером турнира, причем пять голов из девяти забил в полуфинале с финнами. Тогда Павла стали называть главным спортсменом страны. А представьте, как возрос бы его культ, забрось форвард хотя бы одну шайбу в финале Доминику Гашеку? Но завоеванное серебро не приуменьшает значимость пента-трика Русской ракеты. Буре — игрок, опередивший поколение. Игрок, заставивший многих россиян по-новому взглянуть на великую игру. С юбилеем, легенда.