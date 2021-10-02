За океаном отдают предпочтение своим.

В Северной Америке всегда любят составлять различные рейтинги игроков, голов, вратарских спасений и прочего, пытаясь хоть как-то скрасить скуку болельщиков в межсезонье. Журнал The Hockey News не стал исключением и недавно представил список лучших хоккеистов за всю историю НХЛ, в который вошли 75 игроков.

В расчет брались не только их личные достижения и титулы, но и уровень влияния на историю хоккея в целом. Как и с любой подборкой формата Best Of — с ней не обязательно соглашаться. У каждого болельщика найдутся свои аргументы и версии подобных списков. «СЭ» предлагает ознакомиться с полным рейтингом североамериканского издания и подробнее остановиться на первой двадцатке.

20. Доминик Гашек, вратарь, Чехия

Клубы в НХЛ: «Чикаго», «Баффало», «Детройт», «Оттава»

Количество матчей в регулярных чемпионатах — 735, плей-офф — 119

Доминик Гашек. Фото Getty Images

Двукратный обладатель Кубка Стэнли, ставший первым вратарем европейского происхождения, которому покорился этот трофей. В его коллекции шесть наград «Везина Трофи» и два «Харт Трофи». Перечислять полный список достижений Гашека можно долго. Его уникальный стиль игры произвел настоящую революцию во вратарском деле, а реакция и гибкость наводили на соперников ужас. Гашек был одним из последних вратарей, кто вместо современного комбинированного шлема использовал решетчатую маску старого образца. 23 июня 2014 года Доминик был принят в Зал хоккейной славы, а в Чехии его признали лучшим хоккеистом XX века. 13 января 2015 года «Баффало» вывел из обращения игровой номер Гашека (39).

19. Жак Плант, вратарь, Канада

Клубы в НХЛ: «Монреаль», «Рейнджерс», «Сент-Луис», «Торонто», «Бостон»

Количество матчей в регулярных чемпионатах — 837, плей-офф — 112

Жак Плант. Фото Getty Images

Шестикратный обладатель Кубка Стэнли стал первым вратарем в НХЛ, кто начал регулярно надевать вратарскую маску. Поводом для этого стало огромное количество травм. С двух сторон ему повреждали челюсть, четыре раза ломали нос, неоднократно страдали его кости черепа, и это лишь малая часть внушительного списка. Голкипер в течение трех лет разрабатывал конструкцию защиты лица и с помощью своего приятеля, который трудился на производстве стеклянного волокна, сумел изготовить тестовый образец. Можно сказать, что в 1959 году Плант навсегда изменил облик хоккейного вратаря. Кроме того, он был одним из первых, кто стал активно помогать своим защитникам, играя клюшкой за пределами вратарской площади. В 1978-м Жак был введен в Зал хоккейной славы в Торонто, а его первый номер навсегда выведен из обращения в «Монреале».

18. Ги Лефлер, нападающий, Канада

Клубы в НХЛ: «Монреаль», «Рейнджерс», «Квебек»

Количество матчей в регулярных чемпионатах — 1126, плей-офф — 128

Ги Лефлер. Фото Андрей Голованов, —

Пятикратный обладатель Кубка Стэнли и одна из самых ярких звезд династии «Монреаля» конца 1970-х годов. В сезоне-1975/76 Лефлер набрал 125 (56+69) баллов и выиграл «Арт Росс Трофи», который покорялся ему два следующих года. В период с сезона-1974/75 по 1979/80 Лефлер в каждом чемпионате забивал не менее 50 голов и ни разу не опускался ниже отметки в 119 очков. В начале 1984-го форвард завершил карьеру, а в 1988 году был включен в Зал хоккейной славы. Однако в 37 лет он вернулся в НХЛ и в составе «Рейнджерс» набрал 45 (18+27) очков. Летом 1989 года был обменян в «Квебек», где провел еще два сезона, после чего окончательно завершил карьеру. Форвард не горел желанием заканчивать с хоккеем, однако накопившиеся травмы заставили его это сделать.

17. Мартин Бродер, вратарь, Канада

Клубы в НХЛ: «Нью-Джерси», «Сент-Луис»

Количество матчей в регулярных чемпионатах — 1266, плей-офф — 205

Мартин Бродер. Фото Getty Images

Уникальный голкипер, который до сих пор лидирует в лиге по огромному количеству вратарских показателей. Он провел больше всех матчей в регулярках, одержал больше всех побед (691), оформил больше всех шатаутов (125), сделал больше всех сейвов (28928) и даже забил больше всех голов (2). Настоящая икона «Нью-Джерси», с которой клуб выиграл три Кубка Стэнли.

За свою карьеру Бродер забрал массу призов. «Везина Трофи» доставалась ему четыре раза, а «Дженнингс Трофи» — пять раз. В ноябре 2014 года он подписал сначала пробный, а потом полноценный контракт с «Сент-Луисом» сроком на один сезон, пока основной страж ворот «Блюз» Брайан Эллиотт был травмирован. За «музыкантов» канадец провел всего семь матчей, а затем закончил свою великую карьеру. Забавно, что в 2005 году в НХЛ появилась знаменитая трапеция в разметке за воротами, которую назвали «правилом Бродера». Голкипер не стеснялся далеко выходить и играть в углах, что бесило всех соперников и руководство лиги.

16. Рэй Бурк, защитник, Канада

Клубы в НХЛ: «Бостон», «Колорадо»

Количество матчей в регулярных чемпионатах — 1612, плей-офф — 214

Рэй Бурк. Фото Getty Images

Провел почти две тысячи матчей в НХЛ до своего единственного выигранного Кубка Стэнли. История Бурка — одна из самых красивых в мировом хоккее. В марте 2000-го года защитника обменяли из «Бостона», где он провел 21 сезон. В 2001-м Бурк в составе «Колорадо» поднял над головой заветную чашу, получив ее из рук капитана «Эвеланш» Джо Сакика, и вскоре закончил карьеру. Пять раз Бурк завоевывал «Норрис Трофи», 19 раз участвовал в матчах всех звезд НХЛ, а в сезоне-1979/80 получил «Колдер Трофи». Бурк — самый результативный защитник в истории лиги. На его счету 1579 (410+1169) очков. В 2004 году Рэя включили в Зал хоккейной славы.

15. Марк Мессье, нападающий, Канада

Клубы в НХЛ: «Эдмонтон», «Рэйнджерс», «Ванкувер»

Количество матчей в регулярных чемпионатах — 1756, плей-офф — 236

Марк Мессье. Фото Getty Images

Мессье внес огромный вклад в завоевание «Эдмонтоном» пяти Кубков Стэнли в период с сезона-1983/84 по 1989/90. Не меньше он запомнился своей игрой и в «Рейнджерс», куда его обменяли 4 октября 1991 года. В первый сезон с «бродвейцами» форвард выиграл «Харт Трофи», а через два года забил победный гол в седьмом матче финала Кубка Стэнли против «Ванкувера». С ним «Рейнджерс» завоевали первое чемпионство с 1940 года.

12 января 2006 года клуб из Нью-Йорка перед встречей с «Ойлерз» объявил о выведении 11-го номера Мессье из обращения. Марк — шестикратный обладатель Кубка Стэнли и 15 раз играл в Матче всех звезд НХЛ. С сезона-2006/07 его именем назвали один из призов в лиге. Он достается игроку, ставшему образцом лидера для своей команды на льду и вне его.

14. Эдди Шор, защитник, Канада

Клубы в НХЛ: «Бостон», «Нью-Йорк Американс» (команда выступала в лиге с 1925 по 1942 год)

Количество матчей в регулярных чемпионатах — 551, плей-офф — 55

Эдди Шор. Фото Wikipedia

Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Бостона», в 1947-м включен в Зал хоккейной славы. С Эдди Шором связана известная история, которая хорошо демонстрирует его профессиональные качества. В 1929 году, перед тем как отправиться на выездной матч в Монреаль, такси защитника попало в аварию, и он опоздал на поезд. «Брюинз» были измучены травмами, выиграли всего два из последних семи матчей, и он не мог себе позволить подставить команду. В итоге игрок одолжил у своего друга автомобиль и через снежную бурю решил добраться на матч. Из-за сильной непогоды ехать было практически невозможно, а Шору даже пришлось снять часть лобового стекла, чтобы хоть как-то видеть дорогу. За 17 часов с различными опасными приключениями канадец все-таки добрался до Монреаля и впритык успел на игру. В тот вечер «Бостон» победил 1:0, а единственную шайбу забросил Шор.

In 1929, #hockey player Eddie Shore, after missing his train, drove 350 miles through a blizzard to a game. The car's chains broke twice, the wipers broke, he removed the top half of the windshield and crashed into a ditch. He still made it and scored the game's only goal. pic.twitter.com/iRnnwGEMhG — Mr. Knowitall (@knowitallfacts) June 17, 2018

13. Патрик Руа, вратарь, Канада

Клубы в НХЛ: «Монреаль», «Колорадо»

Количество матчей в регулярных чемпионатах — 1029, плей-офф — 247

Патрик Руа. Фото Getty Images

Легендарный канадец выиграл четыре Кубка Стэнли, а также завоевал три «Конн Смайт Трофи» — это больше, чем любой другой игрок, а не только вратарь, в истории НХЛ. Руа с большим отрывом является рекордсменом по числу побед (151), проведенных матчей (247) и сыгранных минут (15 205) в плей-офф. За 19 сезонов в лиге он получил прозвище Святой Патрик и стал главным представителем вратарского стиля «баттерфляй».

Руа любил использовать хитрости, связанные с вратарской экипировкой, и был одним из самых суеверных игроков в НХЛ. Руа не наступал на линии при раскатке, разговаривал со штангами, в день игры не подпускал к себе журналистов и с математической точностью делал обороты изоленты вокруг клюшки. Глядя на его трофейный список — кажется, помогло.

12. Терри Савчук, вратарь, Канада

Клубы в НХЛ: «Детройт», «Бостон», «Торонто», «Лос-Анджелес», «Рейнджерс»

Количество матчей в регулярных чемпионатах — 971, плей-офф — 106

Терри Савчук. Фото Wikipedia

Один из лучших голкиперов за всю историю НХЛ, который отличался фантастической скоростью и реакцией. Предпочитал играть без маски, но после броска Бобби Халла шайба попала ему в голову, с тех пор он стал надевать защиту. За многолетнюю карьеру Савчуку наложили больше 400 швов. В коллекции Савчука четыре выигранных Кубка Стэнли, четыре «Везины Трофи» и «Колдер Трофи».

Долгое время ему принадлежал рекорд по количеству сухих матчей (103), и лишь Мартин Бродер спустя 40 лет сумел превзойти этот показатель. У Терри было много проблем со здоровьем, а из-за проблем со спиной он едва мог выпрямиться в полный рост. Тем не менее все это не помешало провести ему уникальную карьеру. К сожалению, его жизнь в 40 лет оборвалась ужасным образом. Канадец умер после бытовой драки с одноклубником по «Рейнджерс» Роном Стюартом, вместе с которым снимал дом в пригороде Нью-Йорка.

11. Бобби Халл, нападающий, Канада

Клубы в НХЛ: «Чикаго», «Виннипег», «Хартфорд»

Количество матчей в регулярных чемпионатах — 1063, плей-офф — 119

Бобби Халл. Фото Сергей Колганов

В сезоне-1960/61 выиграл Кубок Стэнли в составе «Чикаго». 12 раз подряд участвовал в матчах всех звезд НХЛ, трижды становился обладателем «Арт Росс Трофи», дважды «Харт Трофи» и один раз получил «Леди Бинг Трофи». В те годы многочисленных конкурсов не проводилось, но Халл своей деревянной клюшкой умел наносить щелчок кошмарной силы — 190,4 км/ч.

Канадец, развивавший скорость 45 км/ч с шайбой и 48 км/ч без нее, был самым быстрым игроком НХЛ своего времени. За мощный бросок, скоростное катание и светлые волосы Халл получил прозвище Золотая Ракета. На пару со своим партнером по «Чикаго» Стэном Микитой он придумал клюшку с изогнутым крюком, которая позволяла варьировать траекторию полета шайбы.

10. Жан Беливо, нападающий, Канада

Клуб НХЛ: «Монреаль»

Количество матчей в регулярных чемпионатах — 1125, плей-офф — 162.

Жан Беливо. Фото Wikipedia

Одна из главных легенд в истории «Канадиенс». В составе «Монреаля» Беливо провел 18 сезонов с 1953 по 1971 год. Он принимал участие в 14 звездных уик-эндах, дважды становился обладателем «Харт Трофи», в 1956-м выиграл «Арт Росс Трофи», а в 1965 году получил первый в истории лиги «Конн Смайти Трофи». Форвард 10 раз становился обладателем Кубка Стэнли в качестве игрока и еще семь раз в качестве сотрудника «Канадиенс». Его имя выгравировано на Кубке 17 раз — больше, чем какое-либо другое.

Четвертый номер Беливо был выведен из обращения в «Монреале» 9 октября 1971 года, а в 1972-м его ввели в Зал славы хоккея. Для форварда, как и нескольких других легенд, было сделано исключение из правила — не стали ждать положенные три года. Беливо считают лучшим центрфорвардом в истории самой побеждающей команды в хоккее.

9. Никлас Лидстрем, защитник, Швеция

Клуб НХЛ: «Детройт»

Количество матчей в регулярных чемпионатах — 1564, плей-офф — 263

Никлас Лидстрем. Фото Getty Images

Легендарный швед — четырехкратный обладатель Кубка Стэнли. Семь раз он становился лауреатом «Норрис Трофи». Всю свою карьеру в НХЛ защитник провел в «Ред Уингз» и за 21 год в клубе не пропустил ни одного розыгрыша плей-офф. Занимает третье место среди всех европейцев по количеству матчей в регулярных чемпионатах НХЛ после Здено Хары и Яромира Ягра.

Никлас стал первым европейцем, которому достался «Конн Смайт Трофи». 5 марта 2014 года «Детройт» вывел из обращения пятый номер, под которым играл Лидстрем. В своем интервью «СЭ» Никлас заявил, что дорогу к семи «Норрисам» проложил ему Владимир Константинов.

8. Александр Овечкин, нападающий, Россия

Клуб НХЛ: «Вашингтон»

Количество матчей в регулярных чемпионатах — 1197, плей-офф — 141

Александр Овечкин. Фото Getty Images

Единственный россиянин в первой двадцатке и один из двух действующих хоккеистов. В свои 36 лет Овечкин по-прежнему ставит перед собой только самые высокие задачи. Летом он подписал новый контракт с «Вашингтоном» на пять лет и собирается побить еще кучу различных рекордов. Форвард девять раз выигрывал «Морис Ришар Трофи», а в 2018-м завоевал долгожданный Кубок Стэнли.

Наверное, главный личный стимул Овечкина сейчас — рекорд НХЛ по голам. Как и лучшие результаты по очкам и результативным передачам, он принадлежит Уэйну Гретцки, забившему 894 гола. У Овечкина сейчас — 730. Помимо Гретцки ему осталось опередить Горди Хоу (801), Яромира Ягра (766), Бретта Халла (741) и Марселя Дионна (731).

7. Дуг Харви, защитник, Канада

Клубы НХЛ: «Монреаль», «Рейнджерс», «Детройт», «Сент-Луис» Количество матчей в регулярных чемпионатах — 1113, плей-офф — 137

Дуг Харви. Фото Getty Images

Звезда «Монреаля» 1950-х годов. Харви ни разу не забивал 10 голов за сезон и не набирал 50 очков, но зато семь раз был награжден «Норрис Трофи». Защитника десять раз включали в состав первой символической сборной сезона, и 13 раз он участвовал в Матче всех звезд НХЛ. В составе «Канадиенс» Дуг стал шестикратным обладателем Кубка Стэнли. В 1973-м его ввели в Зал хоккейной славы, однако игрок не пошел на торжественную церемонию, обидевшись на то, что его не приняли туда годом ранее вместе с Горди Хоу, Жаном Беливо и Берни Джеффрионом. В 2000 году правительство Канады поместило портрет Харви на почтовую марку.

6. Морис Ришар, нападающий, Канада

Клуб НХЛ: «Монреаль»

Количество матчей в регулярных чемпионатах — 978, плей-офф — 132

Морис Ришар. Фото Wikipedia

Он стал первым хоккеистом НХЛ, сумевшим забросить 50 шайб за сезон и 500 за карьеру. Ришар оставался одним из самых стабильных бомбардиров своего времени. В 14 сезонах подряд он забрасывал не менее 20 шайб, пять раз становился лучшим снайпером лиги. Ришар стал легендой «Монреаля» и за свою скорость получил прозвище Ракета.

Восемь раз в составе «Монреаля» форвард завоевывал Кубок Стэнли, в том числе пять раз подряд, что до сих пор остается рекордом НХЛ. В 1999 году, за год до его смерти, лига учредила приз Мориса Ришара, которым награждается лучший снайпер регулярного чемпионата. Неприкасаемая личность для любого болельщика «Монреаля».

5. Сидни Кросби, нападающий, Канада

Клуб НХЛ: «Питтсбург»

Количество матчей в регулярных чемпионатах — 1039, плей-офф — 174

Сидни Кросби. Фото Getty Images

Второй действующий игрок из первой двадцатки рейтинга. В 19 лет (сезон-2006/07) Кросби стал самым молодым хоккеистом в истории НХЛ, занявшим первое место в списке главных бомбардиров сезона, набрав 120 (36+84) очков. Уже в 2007 году в «Питтсбурге» его назначили капитаном команды, а в 2009-м канадец стал самым молодым капитаном в истории НХЛ, завоевавшим Кубок Стэнли. Всего в его копилке их три.

В сезоне-2009/10 форвард забросил 51 шайбу, установив личный снайперский рекорд. Сегодня здоровье 34-летнего Кросби уже не такое крепкое. Сидни пропустит шесть недель на старте регулярного чемпионата, однако он по-прежнему хорош и нацелен серьезно помочь своей команде. В прошлом сезоне Кросби стал единственным центрфорвардом в составе с показателем выше 50 процентов выигранных вбрасываний. К тому же с 62 (24+38) очками он в очередной раз выбил статус лучшего бомбардира «Питтсбурга».

4. Горди Хоу, нападающий, Канада

Клубы НХЛ: «Детройт», «Хартфорд»

Количество матчей в регулярных чемпионатах — 1767, плей-офф — 157

Горди Хоу. Фото Global Look Press

Профессиональная карьера Хоу растянулась на пять десятилетий. Большую ее часть он провел в «Детройте», отыграв там 25 сезонов. С «Ред Уингз» Горди четыре раза выигрывал Кубок Стэнли. Только Патрику Марло удалось побить рекорд Хоу по количеству сыгранных матчей в регулярных чемпионатах НХЛ. Канадец был уникальным хоккеистом еще и потому, что появился на свет с врожденной амбидекстрией — способностью одинаково хорошо действовать обеими руками, без выделения ведущей. По этой причине он всю жизнь играл клюшками с распрямленными крюками, даже в те годы, когда хоккеисты научились загибать их под удобную руку. Хоу заслуженно получил прозвище Мистер Хоккей и в 1972 году был введен в Зал славы.

3. Марио Лемье, нападающий, Канада

Клуб НХЛ: «Питтсбург»

Количество матчей в регулярных чемпионатах — 915, плей-офф — 107.

Марио Лемье. Фото Getty Images

Настоящая икона для любого болельщика «Питтсбурга». Знаменитый форвард помог команде завоевать Кубок Стэнли в 1991 и 1992 годах, а затем в качестве совладельца «Пингвинз» выиграл трофей в 2009 и 2016 годах. К сожалению, травмы и проблемы со здоровьем мешали ему на протяжении всей хоккейной жизни. Из-за смещения позвоночных дисков и неудачной операции он мог закончить карьеру уже в 25 лет. К тому времени Марио успел побить кучу рекордов и выиграть практически все индивидуальные призы.

Сезоном ранее он забросил 85 шайб, набрав 199 очков. В 1993 году Лемье пришлось бороться с раком, но даже такой страшный диагноз был повержен. Сразу после возвращения на лед канадец набрал 51 очко в 16 матчах. За всю свою феноменальную карьеру он так и не сумел отыграть ни единого сезона в НХЛ от начала до конца, но стал героем и легендой этого спорта.

2. Бобби Орр, защитник, Канада

Клубы НХЛ: «Бостон», «Чикаго»

Количество матчей в регулярных чемпионатах — 657, плей-офф — 74

Бобби Орр.

«Бостон» в свое время не зря так старался заполучить этого защитника. «Брюинз», не выходившие в плей-офф Кубка Стэнли с 1959 года, в течение нескольких месяцев вели переговоры с Орром и его агентом Аланом Иглсоном и все-таки подписали контракт с 18-летним игроком. Уже в следующем году (1967) Бобби выиграл «Колдер Трофи», а затем вырос в такого мощного защитника, что восемь раз подряд завоевал «Норрис Трофи».

В 1970 и 1972 годах канадец в составе «Бостона» стал обладателем Кубка Стэнли. Именно Орр забил один из самых известных голов в истории НХЛ. Наверное, все поклонники хоккея в мире видели знаменитую фотографию с летящим канадцем. Это случилось в овертайме четвертого матча финала Кубка Стэнли между «Бостоном» и «Сент-Луисом». 22-летний защитник «мишек» Бобби Орр забросил победную шайбу и принес команде первую чашу за 29 лет.

1. Уэйн Гретцки, нападающий, Канада

Клубы НХЛ: «Эдмонтон», «Лос-Анджелес», «Сент-Луис», «Рейнджерс» Количество матчей в регулярных чемпионатах — 1487, плей-офф — 208

Уэйн Гретцки. Фото Getty Images

Пожалуй, любой рейтинг самых великих хоккеистов заканчивается одинаковым первым местом. В Северной Америке уж точно. Вряд ли хотя бы один журналист осмелится сместить Гретцки с почетного трона. По крайне мере пока. Четыре Кубка Стэнли, девятикратный обладатель «Харт Трофи», десятикратный обладатель «Арт Росс Трофи», два «Конн Смайта», 60 хет-триков за карьеру, 50 действующих рекордов в регулярных чемпионатах и 10 в плей-офф, результативная серия из 60 матчей подряд в регулярках. Этот список можно продолжать бесконечно. Наверное, не хватит нескольких газетных полос, чтобы рассказать обо всех достижениях легендарного Уэйна. В здравом уме его огромный вклад в развитие мирового спорта не сможет отрицать никто. Некоторые рекорды Гретцки действительно имеют шансы стать вечными.

Лучшие игроки в истории НХЛ.

В 2017 году НХЛ в честь своего столетия составила список топ-100 игроков за всю историю лиги. К удивлению многих, Евгений Малкин туда не попал. Известный инсайдер TSN Пьер Лебрюн даже назвал этот факт позором. Как видим, издание The Hockey News не пошло той же дорогой и в топ-75 Малкин расположился на 56-й позиции.

Однако совсем непонятно, почему между российским форвардом и его одноклубником Сидни Кросби такая огромная разбежка в рейтинге. Нелогично низкой выглядит и позиция Яромира Ягра, который не попал даже в первую двадцатку. Вероятно, все это можно объяснить национальной принадлежностью. Канадцы не станут обходить стороной своих легенд и никогда в жизни не предпочтут им россиян или европейцев. Об этом говорит и текущий список, где 80 процентов хоккеистов — из Страны кленового листа. Очень непросто выделить 50, 75 или даже 100 лучших игроков в истории НХЛ, при этом задав им в списке максимально объективную градацию. Подобные рейтинги всегда вызывают кучу споров. Судя по всему, это и есть их основная задача.