Русских легенд опять прокатили мимо Зала славы. Справедливо или нет?
Лучшие из лучших, величайшие из великих — все это про Зал хоккейной славы. Который с 1943 года объединяет главных героев большой хоккейной семьи: игроков (мужчин и женщин), тренеров, судей, функционеров и журналистов. Российские новички Зала слава закончились в 2019 году. После включения защитника Сергея Зубова третий сезон подряд элитный пул не пополнялся нашими игроками. Исключением не стали последние выборы, хотя в число номинантов включили знаковых личностей: Бориса Михайлова, Александра Могильного, Сергея Гончара и Александра Мальцева.
На последнем голосовании доминировали вратари. Трое из четырех новичков среди хоккеистов — голкиперы. До этого в XXI веке почетный статус получили лишь шесть вратарей: Фюр, Руа, Бельфор, Гашек, Вашон и Бродо. Теперь компанию пополнили двукратные обладатели Кубка Стэнли Майк Вернон и Том Баррассо и шведский Король Нью-Йорка Хенрик Лундквист. Кроме того, в Зал славы вошли хоккеистка Каролин Уэлетт, тренер Кен Хичкок и бывший президент и генеральный менеджер «Колорадо» Пьер Лакруа.
Подобные номинации, когда итоги определяются голосованием комитета, не обходятся без споров. Зал хоккейной славы подвергался критике на протяжении многих лет. И по самым разным поводам. Прежде всего из-за размытости критериев величия игроков и фокусе на хоккеистах, которые состоялись исключительно в НХЛ. Руководство Зала славы лояльно относится к критике и откликается на возмущения. Так, к примеру, к почетному списку хоккейных деятелей в 2010 году впервые добавили женщин.
Единственным полевым игроком, канонизированном в 2023 году, стал Пьер Тержон. Известный форвард, который за 19 сезонов в НХЛ провел 1294 матча (без учета плей-офф) и набрал 1327 (515+812) очков. Выбранный под первым номером драфта-1987 канадец сменил шесть команд — отыграл за «Баффало», «Айлендерс», «Монреаль», «Сент-Луис», «Даллас» и «Колорадо». А завершил хоккейный путь в 38 лет из-за накопившихся травм. Несмотря на солидный очковый баланс, единственный трофей Пьера за долгую карьеру — «Леди Бинг Трофи», полученный в 1993 году.
Возмущение же вызвало очередное невключение в Зал славы Александра Могильного, чьи достижения значительнее того же Тержона: Кубок Стэнли с «Нью-Джерси», приз лучшему снайперу сезона, «Леди Бинг Трофи», не говоря о заслугах на международной арене и включении в Тройной Золотой клуб. Известного советского и российского нападающего не первый год добавляют в число номинантов, но неизменно прокатывают мимо Зала славы, выбирая других хоккеистов. Североамериканские коллеги видят в этом неспортивный подтекст. Журналист The Athletic Роб Росси заявил, ссылаясь на источник в оргкомитете Зала славы, что в ближайшее время не стоит ждать введения новых российских кандидатов по политическим причинам.
— Он (источник) сказал, что и без того высокая планка вхождения для российских хоккеистов еще выше, потому что «сейчас проще не вводить русских», — написал Росси.
Невыбор Могильного вызвал переполох в североамериканских медиа. Раскритиковал оргкомитет Зала славы автор ESPN Грэг Вышински.
— Пьер Тержон вместо Алекса Могильного — это смертный грех. Черт возьми, что мы здесь вообще делаем? Это все потому, что он — русский? Вот почему Могильного не включили в этом году? Я зол. Это безумие! — написал Вышински.
Теперь мы как минимум год будем задаваться приевшимся вопросом: почему в Зал славы не включили Могильного? Все понимали, что введение Александра — дело времени, учитывая солидный список регалий. Однако в 2023 году известного форварда прокатили. Причины, видимо, кроются вне спортивной плоскости. Талант Могильного действительно велик. Нападающий реализовал его как на уровне НХЛ, так и на крупных мировых турнирах, выиграв чемпионат мира и Олимпиаду. И прямо сейчас невключение Александра — главная несправедливость Зала хоккейной славы.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|52
|30
|113
|2
|Нью-Джерси
|82
|52
|30
|112
|3
|Рейнджерс
|82
|47
|35
|107
|4
|Айлендерс
|82
|42
|40
|93
|5
|Питтсбург
|82
|40
|42
|91
|6
|Вашингтон
|82
|35
|47
|80
|7
|Филадельфия
|82
|31
|51
|75
|8
|Коламбус
|82
|25
|57
|59
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|82
|65
|17
|135
|2
|Торонто
|82
|50
|32
|111
|3
|Тампа-Бэй
|82
|46
|36
|98
|4
|Флорида
|82
|42
|40
|92
|5
|Баффало
|82
|42
|40
|91
|6
|Оттава
|82
|39
|43
|86
|7
|Детройт
|82
|35
|47
|80
|8
|Монреаль
|82
|31
|51
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|51
|31
|109
|2
|Даллас
|82
|47
|35
|108
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|103
|4
|Виннипег
|82
|46
|36
|95
|5
|Нэшвилл
|82
|42
|40
|92
|6
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|81
|7
|Аризона
|82
|28
|54
|70
|8
|Чикаго
|82
|26
|56
|59
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|51
|31
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|50
|32
|109
|3
|Лос-Анджелес
|82
|47
|35
|104
|4
|Сиэтл
|82
|46
|36
|100
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|93
|6
|Ванкувер
|82
|38
|44
|83
|7
|Сан-Хосе
|82
|22
|60
|60
|8
|Анахайм
|82
|23
|59
|58
|Финал
|Счет в серии
|
Вегас - Флорида
|4 - 1
|1/2 финала
|
Вегас - Даллас
|4 - 2
|
Каролина - Флорида
Каролина - Флорида
0 - 4
|0 - 4
|Второй раунд
|
Вегас - Эдмонтон
|4 - 2
|
Каролина - Нью-Джерси
|4 - 1
|
Даллас - Сиэтл
|4 - 3
|
Торонто - Флорида
|1 - 4
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
|14.06
|03:00
|
Вегас – Флорида
|9 : 3
|И
|О
|
|
Джек Айкел
Вегас
|22
|26
|
|
Джонатан Маршессо
Вегас
|22
|25
|
|
Мэттью Ткачак
Флорида
|20
|24
|И
|Г
|
|
Джонатан Маршессо
Вегас
|22
|13
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|12
|13
|
|
Вильям Карлссон
Вегас
|22
|11
|И
|КН
|
|
Джек Кэмпбелл
Эдмонтон
|4
|1.01
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|9
|1.83
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|7
|1.96