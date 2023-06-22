Русских легенд опять прокатили мимо Зала славы. Справедливо или нет?

Журналисты из Северной Америки видят в этом неспортивный подтекст.

Лучшие из лучших, величайшие из великих — все это про Зал хоккейной славы. Который с 1943 года объединяет главных героев большой хоккейной семьи: игроков (мужчин и женщин), тренеров, судей, функционеров и журналистов. Российские новички Зала слава закончились в 2019 году. После включения защитника Сергея Зубова третий сезон подряд элитный пул не пополнялся нашими игроками. Исключением не стали последние выборы, хотя в число номинантов включили знаковых личностей: Бориса Михайлова, Александра Могильного, Сергея Гончара и Александра Мальцева.

На последнем голосовании доминировали вратари. Трое из четырех новичков среди хоккеистов — голкиперы. До этого в XXI веке почетный статус получили лишь шесть вратарей: Фюр, Руа, Бельфор, Гашек, Вашон и Бродо. Теперь компанию пополнили двукратные обладатели Кубка Стэнли Майк Вернон и Том Баррассо и шведский Король Нью-Йорка Хенрик Лундквист. Кроме того, в Зал славы вошли хоккеистка Каролин Уэлетт, тренер Кен Хичкок и бывший президент и генеральный менеджер «Колорадо» Пьер Лакруа.

Александр Могильный. Фото Александр Вильф, «СЭ»

Подобные номинации, когда итоги определяются голосованием комитета, не обходятся без споров. Зал хоккейной славы подвергался критике на протяжении многих лет. И по самым разным поводам. Прежде всего из-за размытости критериев величия игроков и фокусе на хоккеистах, которые состоялись исключительно в НХЛ. Руководство Зала славы лояльно относится к критике и откликается на возмущения. Так, к примеру, к почетному списку хоккейных деятелей в 2010 году впервые добавили женщин.

Единственным полевым игроком, канонизированном в 2023 году, стал Пьер Тержон. Известный форвард, который за 19 сезонов в НХЛ провел 1294 матча (без учета плей-офф) и набрал 1327 (515+812) очков. Выбранный под первым номером драфта-1987 канадец сменил шесть команд — отыграл за «Баффало», «Айлендерс», «Монреаль», «Сент-Луис», «Даллас» и «Колорадо». А завершил хоккейный путь в 38 лет из-за накопившихся травм. Несмотря на солидный очковый баланс, единственный трофей Пьера за долгую карьеру — «Леди Бинг Трофи», полученный в 1993 году.

Возмущение же вызвало очередное невключение в Зал славы Александра Могильного, чьи достижения значительнее того же Тержона: Кубок Стэнли с «Нью-Джерси», приз лучшему снайперу сезона, «Леди Бинг Трофи», не говоря о заслугах на международной арене и включении в Тройной Золотой клуб. Известного советского и российского нападающего не первый год добавляют в число номинантов, но неизменно прокатывают мимо Зала славы, выбирая других хоккеистов. Североамериканские коллеги видят в этом неспортивный подтекст. Журналист The Athletic Роб Росси заявил, ссылаясь на источник в оргкомитете Зала славы, что в ближайшее время не стоит ждать введения новых российских кандидатов по политическим причинам.

— Он (источник) сказал, что и без того высокая планка вхождения для российских хоккеистов еще выше, потому что «сейчас проще не вводить русских», — написал Росси.

Невыбор Могильного вызвал переполох в североамериканских медиа. Раскритиковал оргкомитет Зала славы автор ESPN Грэг Вышински.

Александр Могильный. Фото Александр Вильф, «СЭ»

— Пьер Тержон вместо Алекса Могильного — это смертный грех. Черт возьми, что мы здесь вообще делаем? Это все потому, что он — русский? Вот почему Могильного не включили в этом году? Я зол. Это безумие! — написал Вышински.

Теперь мы как минимум год будем задаваться приевшимся вопросом: почему в Зал славы не включили Могильного? Все понимали, что введение Александра — дело времени, учитывая солидный список регалий. Однако в 2023 году известного форварда прокатили. Причины, видимо, кроются вне спортивной плоскости. Талант Могильного действительно велик. Нападающий реализовал его как на уровне НХЛ, так и на крупных мировых турнирах, выиграв чемпионат мира и Олимпиаду. И прямо сейчас невключение Александра — главная несправедливость Зала хоккейной славы.