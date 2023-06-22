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Сегодня, 09:45

Русских легенд опять прокатили мимо Зала славы. Справедливо или нет?

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Александр Могильный.
Фото Reuters
Журналисты из Северной Америки видят в этом неспортивный подтекст.

Лучшие из лучших, величайшие из великих — все это про Зал хоккейной славы. Который с 1943 года объединяет главных героев большой хоккейной семьи: игроков (мужчин и женщин), тренеров, судей, функционеров и журналистов. Российские новички Зала слава закончились в 2019 году. После включения защитника Сергея Зубова третий сезон подряд элитный пул не пополнялся нашими игроками. Исключением не стали последние выборы, хотя в число номинантов включили знаковых личностей: Бориса Михайлова, Александра Могильного, Сергея Гончара и Александра Мальцева.

На последнем голосовании доминировали вратари. Трое из четырех новичков среди хоккеистов — голкиперы. До этого в XXI веке почетный статус получили лишь шесть вратарей: Фюр, Руа, Бельфор, Гашек, Вашон и Бродо. Теперь компанию пополнили двукратные обладатели Кубка Стэнли Майк Вернон и Том Баррассо и шведский Король Нью-Йорка Хенрик Лундквист. Кроме того, в Зал славы вошли хоккеистка Каролин Уэлетт, тренер Кен Хичкок и бывший президент и генеральный менеджер «Колорадо» Пьер Лакруа.

Александр Могильный.
Фото Александр Вильф, «СЭ»

Подобные номинации, когда итоги определяются голосованием комитета, не обходятся без споров. Зал хоккейной славы подвергался критике на протяжении многих лет. И по самым разным поводам. Прежде всего из-за размытости критериев величия игроков и фокусе на хоккеистах, которые состоялись исключительно в НХЛ. Руководство Зала славы лояльно относится к критике и откликается на возмущения. Так, к примеру, к почетному списку хоккейных деятелей в 2010 году впервые добавили женщин.

Единственным полевым игроком, канонизированном в 2023 году, стал Пьер Тержон. Известный форвард, который за 19 сезонов в НХЛ провел 1294 матча (без учета плей-офф) и набрал 1327 (515+812) очков. Выбранный под первым номером драфта-1987 канадец сменил шесть команд — отыграл за «Баффало», «Айлендерс», «Монреаль», «Сент-Луис», «Даллас» и «Колорадо». А завершил хоккейный путь в 38 лет из-за накопившихся травм. Несмотря на солидный очковый баланс, единственный трофей Пьера за долгую карьеру — «Леди Бинг Трофи», полученный в 1993 году.

Александр Могильный, Сергей Гончар, Александр Мальцев, Борис Михайлов. Могильный, Гончар, Мальцев, Михайлов. Кто из звезд нашего хоккея попадет в Зал славы в Торонто?

Возмущение же вызвало очередное невключение в Зал славы Александра Могильного, чьи достижения значительнее того же Тержона: Кубок Стэнли с «Нью-Джерси», приз лучшему снайперу сезона, «Леди Бинг Трофи», не говоря о заслугах на международной арене и включении в Тройной Золотой клуб. Известного советского и российского нападающего не первый год добавляют в число номинантов, но неизменно прокатывают мимо Зала славы, выбирая других хоккеистов. Североамериканские коллеги видят в этом неспортивный подтекст. Журналист The Athletic Роб Росси заявил, ссылаясь на источник в оргкомитете Зала славы, что в ближайшее время не стоит ждать введения новых российских кандидатов по политическим причинам.

— Он (источник) сказал, что и без того высокая планка вхождения для российских хоккеистов еще выше, потому что «сейчас проще не вводить русских», — написал Росси.

Невыбор Могильного вызвал переполох в североамериканских медиа. Раскритиковал оргкомитет Зала славы автор ESPN Грэг Вышински.

Александр Могильный.
Фото Александр Вильф, «СЭ»

— Пьер Тержон вместо Алекса Могильного — это смертный грех. Черт возьми, что мы здесь вообще делаем? Это все потому, что он — русский? Вот почему Могильного не включили в этом году? Я зол. Это безумие! — написал Вышински.

Теперь мы как минимум год будем задаваться приевшимся вопросом: почему в Зал славы не включили Могильного? Все понимали, что введение Александра — дело времени, учитывая солидный список регалий. Однако в 2023 году известного форварда прокатили. Причины, видимо, кроются вне спортивной плоскости. Талант Могильного действительно велик. Нападающий реализовал его как на уровне НХЛ, так и на крупных мировых турнирах, выиграв чемпионат мира и Олимпиаду. И прямо сейчас невключение Александра — главная несправедливость Зала хоккейной славы.

Александр Могильный
Хоккей
НХЛ
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Положение команд
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Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 52 30 113
2 Нью-Джерси 82 52 30 112
3 Рейнджерс 82 47 35 107
4 Айлендерс 82 42 40 93
5 Питтсбург 82 40 42 91
6 Вашингтон 82 35 47 80
7 Филадельфия 82 31 51 75
8 Коламбус 82 25 57 59
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 82 65 17 135
2 Торонто 82 50 32 111
3 Тампа-Бэй 82 46 36 98
4 Флорида 82 42 40 92
5 Баффало 82 42 40 91
6 Оттава 82 39 43 86
7 Детройт 82 35 47 80
8 Монреаль 82 31 51 68
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 51 31 109
2 Даллас 82 47 35 108
3 Миннесота 82 46 36 103
4 Виннипег 82 46 36 95
5 Нэшвилл 82 42 40 92
6 Сент-Луис 82 37 45 81
7 Аризона 82 28 54 70
8 Чикаго 82 26 56 59
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 51 31 111
2 Эдмонтон 82 50 32 109
3 Лос-Анджелес 82 47 35 104
4 Сиэтл 82 46 36 100
5 Калгари 82 38 44 93
6 Ванкувер 82 38 44 83
7 Сан-Хосе 82 22 60 60
8 Анахайм 82 23 59 58
Финал Счет в серии
Вегас - Флорида
Вегас - Флорида
4 - 1
1. Вегас - Флорида
5 - 2
2. Вегас - Флорида
7 - 2
3. Флорида - Вегас
3 - 2
4. Флорида - Вегас
2 - 3
5. Вегас - Флорида
9 - 3
4 - 1
1/2 финала
Вегас - Даллас
Вегас - Даллас
4 - 2
1. Вегас - Даллас
4 - 3
2. Вегас - Даллас
3 - 2
3. Даллас - Вегас
0 - 4
4. Даллас - Вегас
3 - 2
5. Вегас - Даллас
2 - 4
6. Даллас - Вегас
0 - 6
4 - 2
Каролина - Флорида
Каролина - Флорида
0 - 4
1. Каролина - Флорида
2 - 3
2. Каролина - Флорида
1 - 2
3. Флорида - Каролина
1 - 0
4. Флорида - Каролина
4 - 3
0 - 4
Второй раунд
Вегас - Эдмонтон
Вегас - Эдмонтон
4 - 2
1. Вегас - Эдмонтон
6 - 4
2. Вегас - Эдмонтон
1 - 5
3. Эдмонтон - Вегас
1 - 5
4. Эдмонтон - Вегас
4 - 1
5. Вегас - Эдмонтон
4 - 3
6. Эдмонтон - Вегас
2 - 5
4 - 2
Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
4 - 1
1. Каролина - Нью-Джерси
5 - 1
2. Каролина - Нью-Джерси
6 - 1
3. Нью-Джерси - Каролина
8 - 4
4. Нью-Джерси - Каролина
1 - 6
5. Каролина - Нью-Джерси
3 - 2
4 - 1
Даллас - Сиэтл
Даллас - Сиэтл
4 - 3
1. Даллас - Сиэтл
4 - 5
2. Даллас - Сиэтл
4 - 2
3. Сиэтл - Даллас
7 - 2
4. Сиэтл - Даллас
3 - 6
5. Даллас - Сиэтл
5 - 2
6. Сиэтл - Даллас
6 - 3
7. Даллас - Сиэтл
2 - 1
4 - 3
Торонто - Флорида
Торонто - Флорида
1 - 4
1. Торонто - Флорида
2 - 4
2. Торонто - Флорида
2 - 3
3. Флорида - Торонто
3 - 2
4. Флорида - Торонто
1 - 2
5. Торонто - Флорида
2 - 3
1 - 4
Первый раунд
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
4 - 2
1. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 7
2. Торонто - Тампа-Бэй
7 - 2
3. Тампа-Бэй - Торонто
3 - 4
4. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 5
5. Торонто - Тампа-Бэй
2 - 4
6. Тампа-Бэй - Торонто
1 - 2
4 - 2
Вегас - Виннипег
Вегас - Виннипег
4 - 1
1. Вегас - Виннипег
1 - 5
2. Вегас - Виннипег
5 - 2
3. Виннипег - Вегас
4 - 5
4. Виннипег - Вегас
2 - 4
5. Вегас - Виннипег
4 - 1
4 - 1
Колорадо - Сиэтл
Колорадо - Сиэтл
3 - 4
1. Колорадо - Сиэтл
1 - 3
2. Колорадо - Сиэтл
3 - 2
3. Сиэтл - Колорадо
4 - 6
4. Сиэтл - Колорадо
3 - 2
5. Колорадо - Сиэтл
2 - 3
6. Сиэтл - Колорадо
1 - 4
7. Колорадо - Сиэтл
1 - 2
3 - 4
Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
4 - 3
1. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
2. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
3. Рейнджерс - Нью-Джерси
1 - 2
4. Рейнджерс - Нью-Джерси
1 - 3
5. Нью-Джерси - Рейнджерс
4 - 0
6. Рейнджерс - Нью-Джерси
5 - 2
7. Нью-Джерси - Рейнджерс
4 - 0
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 2
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 2
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
3 - 2
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 5
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 3
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 5
4 - 2
Бостон - Флорида
Бостон - Флорида
3 - 4
1. Бостон - Флорида
3 - 1
2. Бостон - Флорида
3 - 6
3. Флорида - Бостон
2 - 4
4. Флорида - Бостон
2 - 6
5. Бостон - Флорида
3 - 4
6. Флорида - Бостон
7 - 5
7. Бостон - Флорида
3 - 4
3 - 4
Даллас - Миннесота
Даллас - Миннесота
4 - 2
1. Даллас - Миннесота
2 - 3
2. Даллас - Миннесота
7 - 3
3. Миннесота - Даллас
5 - 1
4. Миннесота - Даллас
2 - 3
5. Даллас - Миннесота
4 - 0
6. Миннесота - Даллас
1 - 4
4 - 2
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
4 - 2
1. Каролина - Айлендерс
2 - 1
2. Каролина - Айлендерс
4 - 3
3. Айлендерс - Каролина
5 - 1
4. Айлендерс - Каролина
2 - 5
5. Каролина - Айлендерс
2 - 3
6. Айлендерс - Каролина
1 - 2
4 - 2
Результаты / календарь
23.05
24.05
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6.06
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14.06
14.06 03:00
Вегас – Флорида
 9 : 3
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Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Джек Айкел

Джек Айкел

Вегас

 22 26
Джонатан Маршессо

Джонатан Маршессо

Вегас

 22 25
Мэттью Ткачак

Мэттью Ткачак

Флорида

 20 24
И Г
Джонатан Маршессо

Джонатан Маршессо

Вегас

 22 13
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 12 13
Вильям Карлссон

Вильям Карлссон

Вегас

 22 11
И КН
Джек Кэмпбелл

Джек Кэмпбелл

Эдмонтон

 4 1.01
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 9 1.83
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 7 1.96
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