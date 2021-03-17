«Он меняет развитие клуба, как Овечкин». Как Капризов стал главной звездой «Миннесоты»

Российский нападающий может изменить отношение публики к клубу.

ESPN рассказывает, как Кирилл Капризов превратился в главную звезду «Миннесоты».

Некоторые новички врываются в НХЛ с такой мощью, что резко меняют направление развития и движения целого клуба.

Главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон уже видел такое, когда юный Александр Овечкин впервые приехал в «Вашингтон». Его энергия била через край, вдохнув новую жизнь в клуб и придав развитию команды мощнейший импульс.

«Когда он только приехал... Боже мой, все хотели сразу находиться рядом с ним. Он с такими эмоциями выходил на лед, так переживал каждое мгновение игры, что заражал своим энтузиазмом каждого партнера. Но и вне льда он был не менее притягателен», — вспоминает Эвасон.

Почти 16 лет спустя Эвасон видит подобный эффект, источником которого стал 23-летний Кирилл Капризов. Как и в случае Овечкина, его энтузиазм передается всем остальным. Как и Овечкин, он набирает очки с феноменальной скоростью: Капризов — самый результативный новичок лиги. А ведь он доехал до НХЛ только через шесть лет после того, как «Миннесота» выбрала его в пятом раунде драфта.

Как и в случае с Овечкиным, он меняет путь развития клуба. «Миннесота» превратилась из малозабивающей команды в страшный сон для обороны любого соперника. И в команде, кажется, наконец появилась яркая суперзвезда, которую «Уайлд» так долго искали.

Кирилл Капризов. Или, как он еще известен, «Kirill the Thrill». Или «Dollar Dollar Bill Kirill».

По пути Овечкина

Далеко не каждый новичок получает прозвище, как только появляется в лиге. Овечкина сначала просто называли сокращенно — «Ови». Но вскоре он уже стал известен как «The Great Eight».

Партнеры по «Миннесоте» тоже быстро придумали прозвища для Кирилла. Особенно усердствовал в этом защитник Мэтт Дамба. Но одним прозвищем дело не ограничилось: партнеры даже заказали специальные майки с изображением новой звезды, что стало для Капризова настоящим сюрпризом.

«Это было прикольно. Я слышал какие-то разговоры, но не думал, что эта идея воплотится в реальность. Когда я пришел в раздевалку и увидел всех в этих футболках, то было очень забавно. Я даже засмущался», — признается Кирилл.

Стеснительность — видя игру Капризова на льду, такое в голову не может прийти. Наоборот, на льду это воплощение уверенности и игроцкой харизмы.

Бывший нападающий «Миннесоты» Уэс Вальц, который сейчас работает в аналитическом штабе клуба, вспоминает, как в прошлом году Эвасон лично встречал Капризова в аэропорту. Первый вопрос, который задал россиянин: «Когда я смогу познакомиться с партнерами?»

И первая встреча оказала на всех очень благоприятное впечатление, несмотря на не самый уверенный английский новичка. «Он не сидел в углу, не проронив ни слова. Конечно, существовала проблема языкового барьера, но Кирилл этого не стеснялся», — добавляет Эвансон.

Капризов переехал в Северную Америку не в самое лучшее время. Он пока даже не успел нормально познакомиться с городом, где базируется его команда. Не говоря уже о других местах. Все из-за строгих требований ковид-протокола.

Его семья пока тоже находится в России, не имея возможности посетить его матчи в новой лиге. «Конечно, хотелось бы видеть их на трибуне, — не скрывает Кирилл. — Они тоже хотят приехать, но сейчас им лучше оставаться дома».

Для молодого человека такие крутые перемены в жизни — это испытание. Но генеральный менеджер «Уайлд» Билл Герин уверен, что для россиянина это не станет проблемой. «У него все будет отлично. Его английского вполне хватает для первых шагов. Главное, что он сразу нашел общий язык со своими партнерами. Мне кажется, даже хорошо, что в команде не оказалось другого русскоговорящего игрока. Это заставляет его быстрее адаптироваться. А с его характером Кирилл всегда хочет чувствовать себя важной частью команды, быть частью общего движения. Поэтому он тянется к другим игрокам, а они в ответ тянутся к нему», — рассуждает Герин.

Несмотря на эти слова, Герин не скрывает, что при первой личной встрече он сделал Капризову неожиданное предложение. Если бы Кирилл чувствовал, что ему нужен русскоговорящий партнер, чтобы сгладить адаптацию, то «Миннесота» нашла бы такого игрока. Такой подход исповедуют многие клубы НХЛ. Не будем далеко ходить за примером и вспомним тот же «Вашингтон», который мы уже упоминали. У молодого Овечкина были Виктор Козлов и Сергей Федоров, а у молодого Никласа Бэкстрема — Микаэль Нюландер.

Но Капризов отказался. «Я спросил его: «Ты считаешь, что тебе нужен другой российский игрок, чтобы помочь на первых порах? Мы готовы пойти на это», — вспоминает Герин. — Он ответил: «Только если он поможет нам побеждать». Один этот ответ говорит о многом».

Кирилл Капризов. Фото USA Today Sports

Новый лидер

«Миннесота» понимала, кого заполучила, еще до того, как Капризов провел первый матч в НХЛ. Он был одним из самых результативных игроков КХЛ в последние годы, набрав 195 очков в 209 матчах за «Салават Юлаев» и ЦСКА. Многие небезосновательно называли его лучшим игроком за пределами НХЛ.

«Больше всего меня поражает его умение выбираться из сложных ситуаций. Когда кажется, что уже нет острого решения, нет опасного продолжения, Кирилл находит возможность уйти от соперника и создать опасность у чужих ворот», — говорит Эвасон.

Больше всего поражает в этом сезоне Капризова то, как мало из набранных им очков пришли в большинстве: 22 из его первых 24 очков были набраны в равных составах. К примеру, Тим Штютцле из «Оттавы», который идет вторым в гонке лучших бомбардиров-новичков, набрал 11 очков из 17 при игре в равных составах.

«Для многих талантливых игроков большинство — главный хлеб. Именно в этих условиях они набирают много очков. Это их кислород, — говорит Вальц. — Но Кирилл умудряется стабильно набирать очки даже без большинства».

Герин отдельно выделяет то бесстрашие, которое показывает россиянин на льду. «Мы прекрасно понимали, что он обладает большим талантом. Но он может создать момент на пустом месте. Однако больше всего меня впечатлило то, как он бьется на льду за каждую шайбу. Его физическая и психологическая мощь. Честно, он не знает страха. Он никому не уступит, никого не испугается. И это прекрасное качество для молодого игрока», — восхищается Герин.

И такая самоотдача от молодого игрока только заводит партнеров по команде. «Кирилл не из числа тех звезд, которые оставляют работу в обороне на других. Он не обманывает игру. Он готов работать на команду. А в ответ команда готова работать на него, — рассказывает Вальц. — Это очень важно для новичка. Знаете, мы видели игроков, которые приезжали из КХЛ и которых интересовала только личная статистика. Долго так не продержишься. Но с Капризовым никогда не будет таких проблем».

Когда Александр Овечкин приехал в лигу, то в нем видели чистого снайпера. И его удивительное умение поражать чужие ворота перекрывало другие яркие аспекты его игры. Из-за этого он на протяжении всей карьеры вынужден бороться с некоторым скептическим отношением, которое сохраняется до сих пор. Хотя все и всем уже доказал много лет назад. Капризов идет иным путем.

«Он хочет побеждать. И готов сделать все ради этого. Все очень просто. Именно поэтому он всегда готов пожертвовать личной статистикой ради победы», — добавляет Герин.

Are we sure Kaprizov isn't Canadian? What a polite play fresh off a game with a hat trick when the net's sitting empty for him. #MNWild #Yotes pic.twitter.com/vFP9FrjQK1 — 2 Goalies 1 Mic (@2Goalies1Mic) March 14, 2021

Благодаря появлению Капризова и голкипера Каапо Кяхкенена, который, кажется, решил вратарский вопрос, «Миннесота» начала побеждать. Она идет чуть ли не по лучшему графику в своей истории и находится в лидерах дивизиона.

«Он просто отличный парень, который любит играть в хоккей», — говорит генеральный менеджер «Филадельфии» Чак Флетчер. Он знает, о чем говорит. Именно он сделал так, что Капризов стал игроком «Миннесоты».

«Когда Капризов заиграл, то я написал Чаку: «Вы выбрали на драфте блестящего игрока», — не скрывает Герин.

Удача на драфте

Флетчер долгое время занимал пост генерального менеджера «Миннесоты». На драфте 2015 года у клуба были выборы во всех раундах, кроме третьего, который они отдали за права на голкипера Девана Дабника, и пятого, который они обменяли в «Коламбус».

«В 2015 году был отличный драфт. Наверное, сильнее был только в 2003-м. В каждом раунде клубам доставались хорошие игроки. Не только мы успешно поработали на том драфте. Так что не стоит считать нас гениями», — улыбается Флетчер.

Чак рассказывает, что скауты оценивали Капризова как игрока, который должен уйти в середине второго раунда. Брент Флер, который был одним из главных скаутов клуба, а сейчас помогает Флетчеру в «Филадельфии», настаивал на кандидатуре Капризова. «Нам нравились его скоростные данные и технические навыки. Всегда хочется взять в команду яркого атакующего игрока», — вспоминает Флетчер.

Наверное, Капризов останется лучшим игроком «Миннесоты» с того драфта. Но тогда больше говорили о пике первого раунда. «Уайлд» хотели взять центра, поэтому под 20-м номером выбрали Юэля Эрикссона Эка. Сейчас этот выбор кажется оправданным, но тогда многие фанаты были недовольны, что клуб предпочел шведа талантливому вингеру из Миннесоты Броку Бесеру.

Капризов был доступен, когда настала очередь «Миннесоты» выбирать во втором раунде. Но в этот раз «Дикари» остановили свой выбор на звезде молодежной системы развития США Джордане Гринуэйе.

Некоторые скауты хотели видеть в команде вместо Гринуэйя голкипера Даниэля Владара, который под 75-м номером оказался в «Бостоне». Именно желание заполучить вратаря могло вовсе лишить «Миннесоту» Капризова, так как в четвертом раунде клуб взял вместо россиянина под 111-м номером чеха Алеша Стезку (который сейчас выступает во втором дивизионе чемпионата Чехии).

В пятом раунде уже существовала высокая вероятность, что какой-то клуб не пройдет мимо Капризова. У «Миннесоты» было два варианта: действовать агрессивно и заполучить выбор в этом раунде или надеяться на то, что Кирилл «доживет» до их пика в шестом раунде. Флетчер решил больше не рисковать. Поэтому связался с «Бостоном».

Дон Суини только осваивался на посту генерального менеджера «Бостона». Так что ему предстояло еще многому научиться на своих ошибках. Это если говорить мягко. У «Брюинз» были три пика подряд в первом раунде: 13-й, 14-й и 15-й. Они были потрачены на защитника Якуба Зборжила, нападающего Джейка Дебраска и форварда Зака Сенишина. Сразу после этого «Айлендерс» взяли будущего звездного центрфорварда Мэтью Барзэла, «Виннипег» — снайпера Кайла Коннора, а «Оттава» — талантливого защитника Тома Шабо.

Столь неудачный первый раунд привлек всеобщее внимание. Поэтому как-то забылось, что Суини обменял пик пятого раунда 2015 года (135-й номер) на пик «Миннесоты» в этом же раунде, но в 2016-м. В итоге один клуб получил защитника Кэмерона Кларка, другой — Кирилла Капризова.

(В качестве еще одной маленькой детали: если бы «Миннесота» не договорилась с «Бостоном», то «Питтсбург» бы выбрал россиянина под 137-м номером. И сейчас он мог бы играть в одном звене с Евгением Малкиным).

«Нам повезло, не стоит скрывать, — признает Флетчер. — Мы знали, что получили хорошего игрока. Но не представляли, насколько хорошего».

Так почему Капризов ушел так низко в 2015 году? Лига все еще перестраивалась, и многие клубы не ушли от привычки драфтовать мощных игроков, проходя мимо пусть и талантливых, но не таких физически развитых сверстников. Конечно, существовал еще один фактор: когда Капризов приедет в Америку из России?

Все то время, что Флетчер оставался на посту генменеджера «Миннесоты», он старался не терять контакт с игроком и его представителями. В какой-то момент казалось, что появление россиянина в команде уже близко. У него оставался год контракта и его уже ждали в НХЛ в сезоне-2018/19. Но затем случилось неожиданное. Капризов уволил агента и подписал новый контракт с ЦСКА. Флетчер и новый агент Капризова, Дэн Мильштейн, прилетели в Россию, чтобы обсудить возможность расторжения договора (по которому игрок получал около 1 миллиона долларов за сезон), но все было бесполезно.

«На некоторые вещи уже невозможно было повлиять», — качает головой Флетчер. А в апреле 2018-го Флетчер был проинформирован, что контракт с ним не будет продлен. Команда вылетела в первом раунде плей-офф третий сезон подряд.

Чак навсегда останется человеком, который задрафтовал Капризова. Но смог бы россиянина повторить нынешний успех, если бы тогда попал в НХЛ? «Даже не знаю, — ухмыляется Флетчер. — Но что-то это точно бы изменило».

Сейчас приезд Капризова изменил все кардинально.

Партнеры по звену

Эвасон говорит, что языковой барьер не является большой проблемой. «Если говорить о хоккейных терминах, то переводчик ему не нужен. Тем более, когда идет видеоразбор эпизода. Может, в личном общении есть некоторые сложности. Но он нормально разговаривает, все понимает. Так что проблем никаких не вижу», — настаивает тренер.

Правда, в общении с партнерами все же иногда возникают загвоздки. Как, к примеру, с нападающим из Норвегии Матсом Зуккарелло. Капризов шутит, что норвежец «на русском знает только ругательства».

Зато языковой барьер в какой-то степени может быть и плюсом. Капризов не уделяет внимание североамериканской прессе, а значит, не думает о всех тех похвалах, что летят в его адрес.

Их тройка с Зуккарелло и Виктором Раском, если брать продвинутую статистику, забивает 5,56 гола за 60 минут игрового времени в равных составах. Капризов взял двух игроков, которых многие уже списали со счетов, и создал одну из самых опасных троек в лиге.

Герин был уверен, что норвежец на второй год пребывания в «Миннесоте» сможет найти свою игру после провального первого сезона. Он провел девять лет в «Рейнджерс», прежде чем свободным агентом подписал контракт на пять лет с «Минни». Герин был уверен, что после года акклиматизации и возможности полностью восстановиться от мелких повреждений, Цукарелло вновь станет тем нападающим, который заработал контракт на 30 миллионов долларов.

«Когда ты приходишь в команду с рынка свободных агентов, то с тобой связывают большие ожидания. Это серьезное давление», — добавляет Герин.

Также генеральный менеджер не выбирает выражений, когда говорит о Раске: «Мы неправильно относились к нему с момента его появления в команде. И это только наша вина».

Предшественник Герина Пол Фентон отдал за Раска «Каролине» форварда Нино Нидеррайтера. «Он оказывался в запасе. Если попадал в состав, то проводил на льду мало времени. Мы несправедливо отнеслись к нему. Но в этом году он дождался своего шанса. И воспользовался им на 100 процентов», — продолжает Герин.

Но далеко не факт, что без Капризова для этих игроков в этом сезоне все складывалось бы так же удачно.

Крушение стереотипов

Жак Лемэр, который славился умением выстроить оборонительные порядки команды (что принесло ему победу с «Нью-Джерси» в Кубке Стэнли-95), тренировал «Уайлд» на протяжении первых восьми лет существования клуба. Вальц играл под его руководством с 2000 по 2008 года. И в этот отрезок команда занимала 29-е место по результативности в лиге (в среднем 2,47 гола за игру). Даже присутствие реактивного Мариана Габорика не спасало.

В клубе периодически появлялись звездные игроки вроде Зака Паризе или Эрика Стаала. Но общее впечатление скучности и монотонности сохранялось. Однако с приходом Капризова, кажется, этот устоявшийся стереотип начинает развеиваться.

Даже на пике своих возможностей Габорик не вызывал такого ажиотажа, который Капризов создал менее чем за 30 игр. Яркие хайлайты. Статус основного претендента на «Колдер Трофи». Веселые прозвища и футболки, которые уже стали мемом.

Он не только лидер на льду, но и та персона, которая привлекает интерес к клубу. Тот хоккеист, на которого будут ходить болельщики.

Герин уверен, что Капризов разобьет все старые стереотипы о том, что «Миннесота» играет скучно. И это изменит не только отношение фанатов из Миннесоты, которые никогда не отворачивались от хоккея, но и болельщиков других клубов.

«Он нам нужен, потому что приносит победы. Это ключевой момент. Самое главное. Я понимаю, как он сейчас популярен. Он будет настоящей звездой. Он изменит отношение к команде.

Но, как и любой другой клуб, мы хотим чаще побеждать, чем проигрывать. Мы хотим стать чемпионами. И он будет ключевым элементом этой головоломки".

Оригинальный материал ESPN