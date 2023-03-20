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20 марта, 15:10

Кучеров выбил сотню. Чаще него 100 очков набирал только Овечкин

Кирилл Бурдаков
Статистик
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Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports
Очередное достижение нападающего «Тампы».

Никита Кучеров открыл счет в проигранном матче с «Нью-Джерси» (2:5) и стал третьим хоккеистом, которому в сезоне-2022/23 покорился 100-очковый рубеж. В списке бомбардиров российский форвард «Тампы» уступает только звездному дуэту из «Эдмонтона». Коннор Макдэвид принял участие в 134 результативных атаках, Леон Драйзайтль — в 104.

Кучеров выбил сотню в третий раз в карьере. В сезоне-2018/19 Никита набрал 128 баллов, в сезоне-2017/18 — ровно 100. Больше трехзначных сезонов среди россиян выдавал только Александр Овечкин (четыре). Трижды круглый рубеж преодолевал Евгений Малкин, по два раза — Павел Буре, Александр Могильный и Сергей Федоров, однажды — Кирилл Капризов.

Рекорд XXI века по количеству 100-очковых результатов был установлен в прошлом сезоне, когда с трехзначными цифрами завершили чемпионат восемь форвардов. По семь сотников было в первых постлокаутных сезонах-2005/06 и -2006/07, четыре — в сезоне-2009/10. Правда, уже в ближайшее время к «нефтяникам» и Кучерову должны прибавиться Давид Пастрняк из «Бостона» (93) и Мэттью Ткачак из «Флориды» (88).

По количеству 100-очковых сезонов Россия занимает уверенное третье место в истории, превосходя остальные европейские страны. Отставание от США — шесть чемпионатов, от Канады — невероятные 186. А вот по числу сотников наша страна уступает еще и Швеции. 100-балльные сезоны выдавали 10 скандинавов, но ни одному из них не удавалось перейти отметку чаще двух раз.

В активе Кучерова ровно половина сотенных сезонов в истории «Тампы-Бэй» — три из шести. По разу красивую отметку преодолевали Венсан Лекавалье, Мартен Сен-Луи и Стивен Стэмкос. Именно эта троица превосходит Никиту в историческом списке бомбардиров «Молний». Любопытно, что в топ-10 «Молний» находится сразу пять действующих игроков команды — Стэмкос (1-е место), Кучеров (4-е), Виктор Хедман (5-е), Алекс Киллорн (7-е) и Брэйден Пойнт (8-е).

С 25 ноября 2013 года, когда Кучеров дебютировал в НХЛ, результативнее Никиты играли только шесть хоккеистов. Причем в борьбе за звание лучшего российского бомбардира на этом отрезке форвард «Тампы» уступает Александру Овечкину только по количеству голов.

Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 68 45 23 98
2 Нью-Джерси 70 45 25 97
3 Рейнджерс 70 41 29 92
4 Айлендерс 71 36 35 80
5 Питтсбург 70 34 36 78
6 Вашингтон 71 33 38 73
7 Филадельфия 69 25 44 62
8 Коламбус 69 21 48 49
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 69 53 16 111
2 Торонто 69 42 27 93
3 Тампа-Бэй 71 42 29 90
4 Флорида 70 36 34 79
5 Оттава 70 34 36 73
6 Баффало 69 33 36 72
7 Детройт 69 30 39 69
8 Монреаль 70 27 43 60
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 70 38 32 89
2 Колорадо 69 41 28 88
3 Миннесота 70 40 30 88
4 Виннипег 71 39 32 81
5 Нэшвилл 68 34 34 76
6 Сент-Луис 69 31 38 67
7 Аризона 70 27 43 65
8 Чикаго 70 24 46 54
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 70 43 27 92
2 Лос-Анджелес 70 40 30 90
3 Эдмонтон 70 39 31 86
4 Сиэтл 69 38 31 83
5 Калгари 70 31 39 77
6 Ванкувер 69 31 38 67
7 Анахайм 70 23 47 56
8 Сан-Хосе 70 19 51 52
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Детройт – Флорида
 2 : 5
21.03 02:00
Питтсбург – Оттава
 1 : 2
21.03 04:00
Колорадо – Чикаго
 5 : 0
21.03 04:30
Эдмонтон – Сан-Хосе
 - : -
21.03 05:30
Лос-Анджелес – Калгари
 - : -
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Бомбардиры
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 70 134
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 68 104
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 71 100
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 70 58
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 69 48
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 68 46
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 42 1.97
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 32 2.04
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

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