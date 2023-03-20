Кучеров выбил сотню. Чаще него 100 очков набирал только Овечкин

Очередное достижение нападающего «Тампы».

Никита Кучеров открыл счет в проигранном матче с «Нью-Джерси» (2:5) и стал третьим хоккеистом, которому в сезоне-2022/23 покорился 100-очковый рубеж. В списке бомбардиров российский форвард «Тампы» уступает только звездному дуэту из «Эдмонтона». Коннор Макдэвид принял участие в 134 результативных атаках, Леон Драйзайтль — в 104.

Кучеров выбил сотню в третий раз в карьере. В сезоне-2018/19 Никита набрал 128 баллов, в сезоне-2017/18 — ровно 100. Больше трехзначных сезонов среди россиян выдавал только Александр Овечкин (четыре). Трижды круглый рубеж преодолевал Евгений Малкин, по два раза — Павел Буре, Александр Могильный и Сергей Федоров, однажды — Кирилл Капризов.

Рекорд XXI века по количеству 100-очковых результатов был установлен в прошлом сезоне, когда с трехзначными цифрами завершили чемпионат восемь форвардов. По семь сотников было в первых постлокаутных сезонах-2005/06 и -2006/07, четыре — в сезоне-2009/10. Правда, уже в ближайшее время к «нефтяникам» и Кучерову должны прибавиться Давид Пастрняк из «Бостона» (93) и Мэттью Ткачак из «Флориды» (88).

По количеству 100-очковых сезонов Россия занимает уверенное третье место в истории, превосходя остальные европейские страны. Отставание от США — шесть чемпионатов, от Канады — невероятные 186. А вот по числу сотников наша страна уступает еще и Швеции. 100-балльные сезоны выдавали 10 скандинавов, но ни одному из них не удавалось перейти отметку чаще двух раз.

В активе Кучерова ровно половина сотенных сезонов в истории «Тампы-Бэй» — три из шести. По разу красивую отметку преодолевали Венсан Лекавалье, Мартен Сен-Луи и Стивен Стэмкос. Именно эта троица превосходит Никиту в историческом списке бомбардиров «Молний». Любопытно, что в топ-10 «Молний» находится сразу пять действующих игроков команды — Стэмкос (1-е место), Кучеров (4-е), Виктор Хедман (5-е), Алекс Киллорн (7-е) и Брэйден Пойнт (8-е).

С 25 ноября 2013 года, когда Кучеров дебютировал в НХЛ, результативнее Никиты играли только шесть хоккеистов. Причем в борьбе за звание лучшего российского бомбардира на этом отрезке форвард «Тампы» уступает Александру Овечкину только по количеству голов.