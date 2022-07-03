«Ковыляет, одна нога короче другой. А потом превращается в волшебника». Легендарный Дацюк закончил с хоккеем

Вспоминаем истории великого нападающего.

Вот уже больше года Павел Дацюк не играет в хоккей на профессиональном уровне, но рассказывать о своем будущем он никогда не спешил. Разговоров об официальном окончании карьеры не было вплоть до прощального матча Александра Семина, во время которого 43-летний Дацюк заявил: «Просто я еще не объявил официально об этом. Все логично, все понимают. Объявлять я буду обязательно, с большим удовольствием и с уважением к болельщикам, ко всем, кто помогал мне». Когда и в каком формате пройдет это мероприятие, пока неизвестно, но уже совершенно очевидно, что мировой хоккей расстается со своей очередной легендой.

С кем только ни сравнивали Дацюка болельщики и журналисты, но свое прозвище Волшебник он получил абсолютно по делу. За его движениями и ловкими финтами хотелось наблюдать бесконечно, а попадание в список лучших игровых моментов недели для Павла было привычным делом. «За тридцать лет работы журналистом в Детройте мне довелось следить за многими великими спортсменами, но Дацюк был феноменален. Его игра восхищала. Он словно Гудини на льду, да еще настоящий джентльмен, как на площадке, так и вне ее. Пожалуй, это самый удивительный человек, о котором я когда-либо писал, если не считать баскетболистов Майкла Джордана и Леброна Джеймса», — говорил автор The Detroit News Крис Маккоски.

Роль Крикунова

В это трудно поверить, но в юности яркую карьеру Дацюку предсказывали немногие. Он не считался большой надеждой русского хоккея, как было в случае Александра Овечкина или Евгения Малкина, а «Детройт» выбрал его на драфте НХЛ под скромным 171-м номером. Одним из немногих, кто по-настоящему заметил талант Павла в «Динамо-Энергии», был главный тренер команды Владимир Крикунов. Он сыграл важнейшую роль в карьере форварда, который тогда получил тяжелейшую травму колена. Дацюк отыграл полматча с порванными связками и понял это только после финальной сирены. В Екатеринбурге ему сделали неудачную операцию, и нога перестала сгибаться. Несмотря на это, Крикунов уговорил руководство «Ак Барса» подписать травмированного игрока, и в Казани большими усилиями удалось все-таки поставить его на ноги.

Павел Дацюк. Григорий Филиппов, Фото архив «СЭ»

Помог Крикунов молодому форварду и с национальной командой. Правда, тогдашний главный тренер сборной России Александр Якушев не хотел его брать: «Крикунов с ума сошел! Послал мне непонятно кого. Даже ходить нормально человек не может!» Однако уже после первого матча Павел всем доказал, что готов стать настоящей звездой.

Долго ходили слухи, что из-за травмы у Дацюка остались последствия, но сам Крикунов эти доводы не раз опровергал: «У Паши все нормально с ногами. Они одинаковые. Если бы у него были проблемы, то вряд ли бы он играл до такого возраста. Хромота? Это просто специфика. Паша немного переваливается при ходьбе. Возможно, генетический момент. Я видел много молодых ребят, которые передвигаются так же. На катании Дацюка все это никак не сказывается».

Джекпот «Детройта»

В «Ред Уингз» после драфта даже подумать не могли, что в шестом раунде вытянули счастливый лотерейный билет и будущую легенду клуба. Великий тренер Скотти Боумен в интервью «СЭ» вспоминал знакомство с Дацюком: «Первый раз я увидел его в Траверс-Сити в лагере новичков. Я там был и аж присвистнул: о да! У Павла не было сильного броска, да он и не бросал. Но здорово отбирал шайбу за счет владения клюшкой, что умеют делать далеко не все. А главное — мог выйти из угла площадки и сотворить что-то особенное. И был хорошим плеймейкером.

Его катание было просто о'кей, не более. Дацюк ставил не на скорость, а на ум. У нас тогда была сильная команда. И все же мы сказали себе: «Он должен остаться в «Ред Уингз», не нужно отправлять его в фарм-клуб». Все-таки ему было не 18-19, когда многим требуется время, чтобы дозреть, а уже 23. Но решение это мы приняли не сразу. Увидев Павла в лагере новичков, решили, что надо брать его на основной тренинг-кемп «Детройта» и дать шанс в выставочных матчах. А уже посмотрев на него там, решили, что он не должен ехать в низшие лиги".

Павел Дацюк. Фото Global Look Press

Детройт стал домом для Дацюка на долгие 14 лет. В составе клуба он выиграл два Кубка Стэнли (2002, 2008), четыре раза становился обладателем награды «Леди Бинг Трофи» (за джентльменское поведение и высокое игровое мастерство), а также три раза забирал «Селки Трофи» (лучший форвард оборонительного плана). С первого же сезона в НХЛ Павел взял самую высокую планку и поразил всех не только своими феноменальными действиями в атаке, но и умением грамотно сыграть в обороне. Дацюк играл в большинстве, в меньшинстве, когда необходимо было удержать счет и когда нужно было обязательно выиграть вбрасывание в чужой зоне. О таком универсальном нападающем мог мечтать любой клуб НХЛ, а «Детройт» выбрал его чуть не ли в самом подвале драфт-лотереи.

Игра с Халлом

Уже на старте карьеры за океаном Павел узнал, что такое действовать в звене со звездой мировой величины. В 2002 году Бретт Халл во второй раз в карьере выиграл Кубок Стэнли. Возрастной нападающий не мог похвастаться былой формой, однако Дацюк помог Халлу демонстрировать свои лучшие качества. Бретт это и сам не отрицал в интервью «СЭ»: «Павел делал все так здорово, что могу поспорить с кем угодно: Дацюк — это самый технически одаренный игрок, который когда-либо играл в хоккей. И я был достаточно умен, чтобы попросить Скотти Боумэна поставить его ко мне в звено. Это и меня делало на льду умнее, верно? Я увидел его и сразу сказал: «О, я хочу играть вместе с этим мальчишкой!»

Павел словно издевался над соперниками и получал искреннее удовольствие от хоккея. Со стороны это смотрелось настолько легко, а некоторым игрокам хотелось провалиться от стыда под лед. Один из самых таких ярких эпизодов произошел в матче против «Сан-Хосе». Дацюк подобрал шайбу в своей зоне, заехал за ворота и, прессингуемый Райаном Клоу, начал ускоряться. Доехав до круга вбрасывания, Павел заметил несущегося на него на полной скорости Майка Грира, при этом Клоу по-прежнему дышал ему в спину. За доли секунды Павел ушел вправо, чуть пробросив шайбу, и продолжил атаку. Грир же вернулся на скамейку в заметном нокдауне после столкновения с партнером, а эпизод стал настоящим мемом своего времени.

Вообще, игрокам «Сан-Хосе» можно только посочувствовать. В матчах против этой команды Дацюк нередко устраивал цирковые номера, а форвард «Шаркс» Логан Кутюр никогда не забудет свой день рождения в 2013-м. Получив шайбу у борта, Павел ловким движением рук не дал канадцу отобрать шайбу, а затем уложил его на лед, даже не дотронувшись до него. Кутюр уже свыкся с тем, что ему напоминают об этом эпизоде чуть ли не каждый год. В 2015-м он написал для Player's Tribune колонку о лучших центрфорвардах НХЛ, где, конечно, рассказал о Дацюке.

«За игрой Павла я смотрю с большим удовольствием, чем за кем-либо еще. Он мой любимый игрок. Когда я только начинал карьеру в НХЛ, «Сан-Хосе» часто попадал на «Детройт» в плей-офф. Я постоянно выходил против его звена, и это было тем еще испытанием. Благодаря ему я стал более сильным игроком. Дацюк умеет все, и все это выполняется на высочайшем уровне. Он получает удовольствие от игры в обороне. Никто в НХЛ не умеет так ловко приподнимать клюшку соперника и отбирать шайбу, как Павел. Он не бросается на шайбу — он выжидает нужный момент, поднимает твою клюшку и совершает чистый отбор. А что он вытворяет с шайбой в атаке! Однажды Дацюк выставил меня на посмешище. Об этом эпизоде мои партнеры по «Сан-Хосе», наверное, никогда не забудут», — писал Кутюр.

Фирменный стиль

Еще одна яркая черта игрового стиля Павла — его издевательские и мастерские броски. Форвард откатывался на одной ноге вправо, выжидая паузу, и перекидывал вратаря. Первым, кто в НХЛ пострадал от такого трюка, стал голкипер «Далласа» Марти Турко. «Второго такого Дацюка не найдешь. Ковыляет, одна нога короче другой, видишь его и думаешь: давай, попробуй со мной потягаться. А потом он выходил на лед и превращался в волшебника. Вспомнить только, как он обкрадывал соперников в средней зоне, когда никто не ожидал. Я обожал смотреть, как он играет! И могу смириться с тем, что со мной такое сделал он, а не какой-нибудь дровосек», — говорил канадец.

Дацюк был большой занозой для любой команды лиги, однако все игроки его очень уважали и открыто восхищались. За всю карьеру в НХЛ Павел только дважды поучаствовал в потасовках, и оба раза в матчах против «Анахайма». И если поединок в плей-офф-2009 Дацюк отдал Скотту Нидермайеру (после грязного удара локтем от защитника), то в бою с куда более искушенным в драках Кори Перри сумел удивить. Обмениваясь всю драку ударами, Павел в самом конце завалил оппонента на лед. «Я не очень большой парень, чтобы говорить о том, что произошло. Что случилось, то случилось. Это часть хоккея, часть шоу. Часть того, что нам нравится. В предыдущей моей драке с Нидермайером меня кто-то держал сзади. Так что тогда все было не так, как должно», — сказал Павел после матча. В той игре Дацюк оформил «хет-трик Горди Хоу» — забил, отдал и подрался.

Павел Дацюк. Фото Global Look Press

Возвращение в Россию

Проведя 14 лет в составе «Детройта», Дацюк объявил, что после окончания сезона-2015/16 вернется в Россию, чтобы завершить карьеру в КХЛ. Меньше чем через неделю после этого заявления Кен Холланд обменял последний год контракта Дацюка (7,5 миллиона долларов) в «Аризону», за что получил два высоких драфт-пика. Болельщики «Ред Уингз» часто скандировали на матчах своей команды фразу «останься еще на год», но Павел все-таки принял решение покинуть клуб.

«Мне очень жаль, что так получилось. Оглядываясь назад, я понимаю, что нужно было перезаключать контракт каждый год, а не подписываться сразу на три. Прошлым летом я остался еще на один сезон из уважения к семье Иличей (владельцы клуба. — Прим. «СЭ»). Не хочу оставлять команду в катастрофической ситуации. Но если бы можно было все переиграть, я бы подписал другой контракт. В тот момент я просто этого не понимал», — говорил Дацюк. Не все фанаты «Детройта» отнеслись к поступку Павла с уважением, но статус легенды клуба у него уже никто не заберет. Хотя обидно, что Павлу не хватило всего немного до тысячи матчей (953) и очков (918) за клуб.

Павел Дацюк. Фото Global Look Press

Винить Дацюка в его решении будет неправильно. Форвард сделал очень непростой выбор, аргументировав его желанием быть поближе к своей дочери. Возвращение в Россию подарило Павлу много ярких эмоций. В составе СКА он выиграл Кубок Гагарина, в 2018-м стал обладателем золотой олимпийской медали, а карьеру, как и хотел, заканчивал в «Автомобилисте». Золото Пхенчхана — это не только новая награда, которой так не хватало Дацюку, но и документация его величия: он стал членом «Тройного золотого клуба», а также единственным в мире хоккеистом, ставшим обладателем Кубка Стэнли, Кубка Гагарина, победителем Олимпийских игр и чемпионата мира. Сложно представить, о чем еще может мечтать хоккеист.

Его фамилия всегда была синонимом верности хоккею. Павел, может быть, и хотел бы стать русским Ягром в плане спортивного долголетия, но травмы сильно тормозили его карьеру еще в США. Однако все эти проблемы со здоровьем не помешали Дацюку стать в марте 2021-го самым возрастным автором гола в плей-офф КХЛ. Он забросил шайбу в пятом матче серии против «Авангарда» в 42 года и 333 дня, обойдя по этому показателю Сергея Федорова. К сожалению, новых рекордов от Волшебника мы уже вряд ли увидим, но его колоссальный вклад в мировой хоккей точно никуда не денется. По-прежнему Дацюк остается примером для молодых игроков, которым однажды он дал дельный совет: «Это мой личный принцип. Никогда не забывайте: шайба одна, и за нее всегда нужно бороться». В завершение такой невероятной карьеры лучше и не скажешь.