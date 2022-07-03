«Ковыляет, одна нога короче другой. А потом превращается в волшебника». Легендарный Дацюк закончил с хоккеем
Вот уже больше года Павел Дацюк не играет в хоккей на профессиональном уровне, но рассказывать о своем будущем он никогда не спешил. Разговоров об официальном окончании карьеры не было вплоть до прощального матча Александра Семина, во время которого 43-летний Дацюк заявил: «Просто я еще не объявил официально об этом. Все логично, все понимают. Объявлять я буду обязательно, с большим удовольствием и с уважением к болельщикам, ко всем, кто помогал мне». Когда и в каком формате пройдет это мероприятие, пока неизвестно, но уже совершенно очевидно, что мировой хоккей расстается со своей очередной легендой.
С кем только ни сравнивали Дацюка болельщики и журналисты, но свое прозвище Волшебник он получил абсолютно по делу. За его движениями и ловкими финтами хотелось наблюдать бесконечно, а попадание в список лучших игровых моментов недели для Павла было привычным делом. «За тридцать лет работы журналистом в Детройте мне довелось следить за многими великими спортсменами, но Дацюк был феноменален. Его игра восхищала. Он словно Гудини на льду, да еще настоящий джентльмен, как на площадке, так и вне ее. Пожалуй, это самый удивительный человек, о котором я когда-либо писал, если не считать баскетболистов Майкла Джордана и Леброна Джеймса», — говорил автор The Detroit News Крис Маккоски.
Роль Крикунова
В это трудно поверить, но в юности яркую карьеру Дацюку предсказывали немногие. Он не считался большой надеждой русского хоккея, как было в случае Александра Овечкина или Евгения Малкина, а «Детройт» выбрал его на драфте НХЛ под скромным 171-м номером. Одним из немногих, кто по-настоящему заметил талант Павла в «Динамо-Энергии», был главный тренер команды Владимир Крикунов. Он сыграл важнейшую роль в карьере форварда, который тогда получил тяжелейшую травму колена. Дацюк отыграл полматча с порванными связками и понял это только после финальной сирены. В Екатеринбурге ему сделали неудачную операцию, и нога перестала сгибаться. Несмотря на это, Крикунов уговорил руководство «Ак Барса» подписать травмированного игрока, и в Казани большими усилиями удалось все-таки поставить его на ноги.
Помог Крикунов молодому форварду и с национальной командой. Правда, тогдашний главный тренер сборной России Александр Якушев не хотел его брать: «Крикунов с ума сошел! Послал мне непонятно кого. Даже ходить нормально человек не может!» Однако уже после первого матча Павел всем доказал, что готов стать настоящей звездой.
Долго ходили слухи, что из-за травмы у Дацюка остались последствия, но сам Крикунов эти доводы не раз опровергал: «У Паши все нормально с ногами. Они одинаковые. Если бы у него были проблемы, то вряд ли бы он играл до такого возраста. Хромота? Это просто специфика. Паша немного переваливается при ходьбе. Возможно, генетический момент. Я видел много молодых ребят, которые передвигаются так же. На катании Дацюка все это никак не сказывается».
Джекпот «Детройта»
В «Ред Уингз» после драфта даже подумать не могли, что в шестом раунде вытянули счастливый лотерейный билет и будущую легенду клуба. Великий тренер Скотти Боумен в интервью «СЭ» вспоминал знакомство с Дацюком: «Первый раз я увидел его в Траверс-Сити в лагере новичков. Я там был и аж присвистнул: о да! У Павла не было сильного броска, да он и не бросал. Но здорово отбирал шайбу за счет владения клюшкой, что умеют делать далеко не все. А главное — мог выйти из угла площадки и сотворить что-то особенное. И был хорошим плеймейкером.
Его катание было просто о'кей, не более. Дацюк ставил не на скорость, а на ум. У нас тогда была сильная команда. И все же мы сказали себе: «Он должен остаться в «Ред Уингз», не нужно отправлять его в фарм-клуб». Все-таки ему было не 18-19, когда многим требуется время, чтобы дозреть, а уже 23. Но решение это мы приняли не сразу. Увидев Павла в лагере новичков, решили, что надо брать его на основной тренинг-кемп «Детройта» и дать шанс в выставочных матчах. А уже посмотрев на него там, решили, что он не должен ехать в низшие лиги".
Детройт стал домом для Дацюка на долгие 14 лет. В составе клуба он выиграл два Кубка Стэнли (2002, 2008), четыре раза становился обладателем награды «Леди Бинг Трофи» (за джентльменское поведение и высокое игровое мастерство), а также три раза забирал «Селки Трофи» (лучший форвард оборонительного плана). С первого же сезона в НХЛ Павел взял самую высокую планку и поразил всех не только своими феноменальными действиями в атаке, но и умением грамотно сыграть в обороне. Дацюк играл в большинстве, в меньшинстве, когда необходимо было удержать счет и когда нужно было обязательно выиграть вбрасывание в чужой зоне. О таком универсальном нападающем мог мечтать любой клуб НХЛ, а «Детройт» выбрал его чуть не ли в самом подвале драфт-лотереи.
Игра с Халлом
Уже на старте карьеры за океаном Павел узнал, что такое действовать в звене со звездой мировой величины. В 2002 году Бретт Халл во второй раз в карьере выиграл Кубок Стэнли. Возрастной нападающий не мог похвастаться былой формой, однако Дацюк помог Халлу демонстрировать свои лучшие качества. Бретт это и сам не отрицал в интервью «СЭ»: «Павел делал все так здорово, что могу поспорить с кем угодно: Дацюк — это самый технически одаренный игрок, который когда-либо играл в хоккей. И я был достаточно умен, чтобы попросить Скотти Боумэна поставить его ко мне в звено. Это и меня делало на льду умнее, верно? Я увидел его и сразу сказал: «О, я хочу играть вместе с этим мальчишкой!»
Павел словно издевался над соперниками и получал искреннее удовольствие от хоккея. Со стороны это смотрелось настолько легко, а некоторым игрокам хотелось провалиться от стыда под лед. Один из самых таких ярких эпизодов произошел в матче против «Сан-Хосе». Дацюк подобрал шайбу в своей зоне, заехал за ворота и, прессингуемый Райаном Клоу, начал ускоряться. Доехав до круга вбрасывания, Павел заметил несущегося на него на полной скорости Майка Грира, при этом Клоу по-прежнему дышал ему в спину. За доли секунды Павел ушел вправо, чуть пробросив шайбу, и продолжил атаку. Грир же вернулся на скамейку в заметном нокдауне после столкновения с партнером, а эпизод стал настоящим мемом своего времени.
Вообще, игрокам «Сан-Хосе» можно только посочувствовать. В матчах против этой команды Дацюк нередко устраивал цирковые номера, а форвард «Шаркс» Логан Кутюр никогда не забудет свой день рождения в 2013-м. Получив шайбу у борта, Павел ловким движением рук не дал канадцу отобрать шайбу, а затем уложил его на лед, даже не дотронувшись до него. Кутюр уже свыкся с тем, что ему напоминают об этом эпизоде чуть ли не каждый год. В 2015-м он написал для Player's Tribune колонку о лучших центрфорвардах НХЛ, где, конечно, рассказал о Дацюке.
«За игрой Павла я смотрю с большим удовольствием, чем за кем-либо еще. Он мой любимый игрок. Когда я только начинал карьеру в НХЛ, «Сан-Хосе» часто попадал на «Детройт» в плей-офф. Я постоянно выходил против его звена, и это было тем еще испытанием. Благодаря ему я стал более сильным игроком. Дацюк умеет все, и все это выполняется на высочайшем уровне. Он получает удовольствие от игры в обороне. Никто в НХЛ не умеет так ловко приподнимать клюшку соперника и отбирать шайбу, как Павел. Он не бросается на шайбу — он выжидает нужный момент, поднимает твою клюшку и совершает чистый отбор. А что он вытворяет с шайбой в атаке! Однажды Дацюк выставил меня на посмешище. Об этом эпизоде мои партнеры по «Сан-Хосе», наверное, никогда не забудут», — писал Кутюр.
Фирменный стиль
Еще одна яркая черта игрового стиля Павла — его издевательские и мастерские броски. Форвард откатывался на одной ноге вправо, выжидая паузу, и перекидывал вратаря. Первым, кто в НХЛ пострадал от такого трюка, стал голкипер «Далласа» Марти Турко. «Второго такого Дацюка не найдешь. Ковыляет, одна нога короче другой, видишь его и думаешь: давай, попробуй со мной потягаться. А потом он выходил на лед и превращался в волшебника. Вспомнить только, как он обкрадывал соперников в средней зоне, когда никто не ожидал. Я обожал смотреть, как он играет! И могу смириться с тем, что со мной такое сделал он, а не какой-нибудь дровосек», — говорил канадец.
Дацюк был большой занозой для любой команды лиги, однако все игроки его очень уважали и открыто восхищались. За всю карьеру в НХЛ Павел только дважды поучаствовал в потасовках, и оба раза в матчах против «Анахайма». И если поединок в плей-офф-2009 Дацюк отдал Скотту Нидермайеру (после грязного удара локтем от защитника), то в бою с куда более искушенным в драках Кори Перри сумел удивить. Обмениваясь всю драку ударами, Павел в самом конце завалил оппонента на лед. «Я не очень большой парень, чтобы говорить о том, что произошло. Что случилось, то случилось. Это часть хоккея, часть шоу. Часть того, что нам нравится. В предыдущей моей драке с Нидермайером меня кто-то держал сзади. Так что тогда все было не так, как должно», — сказал Павел после матча. В той игре Дацюк оформил «хет-трик Горди Хоу» — забил, отдал и подрался.
Возвращение в Россию
Проведя 14 лет в составе «Детройта», Дацюк объявил, что после окончания сезона-2015/16 вернется в Россию, чтобы завершить карьеру в КХЛ. Меньше чем через неделю после этого заявления Кен Холланд обменял последний год контракта Дацюка (7,5 миллиона долларов) в «Аризону», за что получил два высоких драфт-пика. Болельщики «Ред Уингз» часто скандировали на матчах своей команды фразу «останься еще на год», но Павел все-таки принял решение покинуть клуб.
«Мне очень жаль, что так получилось. Оглядываясь назад, я понимаю, что нужно было перезаключать контракт каждый год, а не подписываться сразу на три. Прошлым летом я остался еще на один сезон из уважения к семье Иличей (владельцы клуба. — Прим. «СЭ»). Не хочу оставлять команду в катастрофической ситуации. Но если бы можно было все переиграть, я бы подписал другой контракт. В тот момент я просто этого не понимал», — говорил Дацюк. Не все фанаты «Детройта» отнеслись к поступку Павла с уважением, но статус легенды клуба у него уже никто не заберет. Хотя обидно, что Павлу не хватило всего немного до тысячи матчей (953) и очков (918) за клуб.
Винить Дацюка в его решении будет неправильно. Форвард сделал очень непростой выбор, аргументировав его желанием быть поближе к своей дочери. Возвращение в Россию подарило Павлу много ярких эмоций. В составе СКА он выиграл Кубок Гагарина, в 2018-м стал обладателем золотой олимпийской медали, а карьеру, как и хотел, заканчивал в «Автомобилисте». Золото Пхенчхана — это не только новая награда, которой так не хватало Дацюку, но и документация его величия: он стал членом «Тройного золотого клуба», а также единственным в мире хоккеистом, ставшим обладателем Кубка Стэнли, Кубка Гагарина, победителем Олимпийских игр и чемпионата мира. Сложно представить, о чем еще может мечтать хоккеист.
Его фамилия всегда была синонимом верности хоккею. Павел, может быть, и хотел бы стать русским Ягром в плане спортивного долголетия, но травмы сильно тормозили его карьеру еще в США. Однако все эти проблемы со здоровьем не помешали Дацюку стать в марте 2021-го самым возрастным автором гола в плей-офф КХЛ. Он забросил шайбу в пятом матче серии против «Авангарда» в 42 года и 333 дня, обойдя по этому показателю Сергея Федорова. К сожалению, новых рекордов от Волшебника мы уже вряд ли увидим, но его колоссальный вклад в мировой хоккей точно никуда не денется. По-прежнему Дацюк остается примером для молодых игроков, которым однажды он дал дельный совет: «Это мой личный принцип. Никогда не забывайте: шайба одна, и за нее всегда нужно бороться». В завершение такой невероятной карьеры лучше и не скажешь.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|Финал
|Счет в серии
|
Колорадо - Тампа-Бэй
|4 - 2
|1/2 финала
|
Рейнджерс - Тампа-Бэй
|2 - 4
|
Колорадо - Эдмонтон
Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
|4 - 0
|Второй раунд
|
Калгари - Эдмонтон
|1 - 4
|
Каролина - Рейнджерс
|3 - 4
|
Колорадо - Сент-Луис
|4 - 2
|
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
|0 - 4
|Первый раунд
|
Флорида - Вашингтон
|4 - 2
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
|4 - 0
|
Калгари - Даллас
|4 - 3
|
Рейнджерс - Питтсбург
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 3
|
Торонто - Тампа-Бэй
|3 - 4
|
Миннесота - Сент-Луис
|2 - 4
|
Каролина - Бостон
|4 - 3
|27.06
|03:00
|
Тампа-Бэй – Колорадо
|1 : 2
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|16
|33
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|16
|31
|
|
Кэйл Макар
Колорадо
|20
|29
|И
|Г
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|20
|13
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|15
|13
|
|
Стивен Стэмкос
Тампа-Бэй
|23
|11
|И
|КН
|
|
Даниэл Владарж
Калгари
|1
|0
|
|
Эрик Челльгрен
Торонто
|1
|0
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|6
|1.72