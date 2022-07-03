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Сегодня, 16:30

«Ковыляет, одна нога короче другой. А потом превращается в волшебника». Легендарный Дацюк закончил с хоккеем

Андрей Жданюк
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Павел Дацюк.
Фото Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
Павел Дацюк.
Фото Global Look Press
Павел Дацюк.
Фото Global Look Press
Павел Дацюк.
Фото Global Look Press
Павел Дацюк.
Фото Григорий Филиппов, архив «СЭ»
1/5
Вспоминаем истории великого нападающего.

Вот уже больше года Павел Дацюк не играет в хоккей на профессиональном уровне, но рассказывать о своем будущем он никогда не спешил. Разговоров об официальном окончании карьеры не было вплоть до прощального матча Александра Семина, во время которого 43-летний Дацюк заявил: «Просто я еще не объявил официально об этом. Все логично, все понимают. Объявлять я буду обязательно, с большим удовольствием и с уважением к болельщикам, ко всем, кто помогал мне». Когда и в каком формате пройдет это мероприятие, пока неизвестно, но уже совершенно очевидно, что мировой хоккей расстается со своей очередной легендой.

С кем только ни сравнивали Дацюка болельщики и журналисты, но свое прозвище Волшебник он получил абсолютно по делу. За его движениями и ловкими финтами хотелось наблюдать бесконечно, а попадание в список лучших игровых моментов недели для Павла было привычным делом. «За тридцать лет работы журналистом в Детройте мне довелось следить за многими великими спортсменами, но Дацюк был феноменален. Его игра восхищала. Он словно Гудини на льду, да еще настоящий джентльмен, как на площадке, так и вне ее. Пожалуй, это самый удивительный человек, о котором я когда-либо писал, если не считать баскетболистов Майкла Джордана и Леброна Джеймса», — говорил автор The Detroit News Крис Маккоски.

Владимир КРИКУНОВ. Фото Александра ВОЛГИНА Владимир Крикунов: «Руки не подам только Захаркину»

Роль Крикунова

В это трудно поверить, но в юности яркую карьеру Дацюку предсказывали немногие. Он не считался большой надеждой русского хоккея, как было в случае Александра Овечкина или Евгения Малкина, а «Детройт» выбрал его на драфте НХЛ под скромным 171-м номером. Одним из немногих, кто по-настоящему заметил талант Павла в «Динамо-Энергии», был главный тренер команды Владимир Крикунов. Он сыграл важнейшую роль в карьере форварда, который тогда получил тяжелейшую травму колена. Дацюк отыграл полматча с порванными связками и понял это только после финальной сирены. В Екатеринбурге ему сделали неудачную операцию, и нога перестала сгибаться. Несмотря на это, Крикунов уговорил руководство «Ак Барса» подписать травмированного игрока, и в Казани большими усилиями удалось все-таки поставить его на ноги.

Павел Дацюк. Фото Григорий Филиппов, архив «СЭ»
Павел Дацюк.
Григорий Филиппов, Фото архив «СЭ»

Помог Крикунов молодому форварду и с национальной командой. Правда, тогдашний главный тренер сборной России Александр Якушев не хотел его брать: «Крикунов с ума сошел! Послал мне непонятно кого. Даже ходить нормально человек не может!» Однако уже после первого матча Павел всем доказал, что готов стать настоящей звездой.

Долго ходили слухи, что из-за травмы у Дацюка остались последствия, но сам Крикунов эти доводы не раз опровергал: «У Паши все нормально с ногами. Они одинаковые. Если бы у него были проблемы, то вряд ли бы он играл до такого возраста. Хромота? Это просто специфика. Паша немного переваливается при ходьбе. Возможно, генетический момент. Я видел много молодых ребят, которые передвигаются так же. На катании Дацюка все это никак не сказывается».

Павел Дацюк. «Инвалид какой-то! Даже ходить не может». Говорят, что у Дацюка ноги разной длины, — но это не помешало ему стать суперзвездой

Джекпот «Детройта»

В «Ред Уингз» после драфта даже подумать не могли, что в шестом раунде вытянули счастливый лотерейный билет и будущую легенду клуба. Великий тренер Скотти Боумен в интервью «СЭ» вспоминал знакомство с Дацюком: «Первый раз я увидел его в Траверс-Сити в лагере новичков. Я там был и аж присвистнул: о да! У Павла не было сильного броска, да он и не бросал. Но здорово отбирал шайбу за счет владения клюшкой, что умеют делать далеко не все. А главное — мог выйти из угла площадки и сотворить что-то особенное. И был хорошим плеймейкером.

Его катание было просто о'кей, не более. Дацюк ставил не на скорость, а на ум. У нас тогда была сильная команда. И все же мы сказали себе: «Он должен остаться в «Ред Уингз», не нужно отправлять его в фарм-клуб». Все-таки ему было не 18-19, когда многим требуется время, чтобы дозреть, а уже 23. Но решение это мы приняли не сразу. Увидев Павла в лагере новичков, решили, что надо брать его на основной тренинг-кемп «Детройта» и дать шанс в выставочных матчах. А уже посмотрев на него там, решили, что он не должен ехать в низшие лиги".

Павел Дацюк. Фото Global Look Press
Павел Дацюк.
Фото Global Look Press

Детройт стал домом для Дацюка на долгие 14 лет. В составе клуба он выиграл два Кубка Стэнли (2002, 2008), четыре раза становился обладателем награды «Леди Бинг Трофи» (за джентльменское поведение и высокое игровое мастерство), а также три раза забирал «Селки Трофи» (лучший форвард оборонительного плана). С первого же сезона в НХЛ Павел взял самую высокую планку и поразил всех не только своими феноменальными действиями в атаке, но и умением грамотно сыграть в обороне. Дацюк играл в большинстве, в меньшинстве, когда необходимо было удержать счет и когда нужно было обязательно выиграть вбрасывание в чужой зоне. О таком универсальном нападающем мог мечтать любой клуб НХЛ, а «Детройт» выбрал его чуть не ли в самом подвале драфт-лотереи.

Александр Овечкин. Халл верит, что Овечкин обгонит Гретцки. И говорит, что сам Уэйн считает так же

Игра с Халлом

Уже на старте карьеры за океаном Павел узнал, что такое действовать в звене со звездой мировой величины. В 2002 году Бретт Халл во второй раз в карьере выиграл Кубок Стэнли. Возрастной нападающий не мог похвастаться былой формой, однако Дацюк помог Халлу демонстрировать свои лучшие качества. Бретт это и сам не отрицал в интервью «СЭ»: «Павел делал все так здорово, что могу поспорить с кем угодно: Дацюк — это самый технически одаренный игрок, который когда-либо играл в хоккей. И я был достаточно умен, чтобы попросить Скотти Боумэна поставить его ко мне в звено. Это и меня делало на льду умнее, верно? Я увидел его и сразу сказал: «О, я хочу играть вместе с этим мальчишкой!»

Павел словно издевался над соперниками и получал искреннее удовольствие от хоккея. Со стороны это смотрелось настолько легко, а некоторым игрокам хотелось провалиться от стыда под лед. Один из самых таких ярких эпизодов произошел в матче против «Сан-Хосе». Дацюк подобрал шайбу в своей зоне, заехал за ворота и, прессингуемый Райаном Клоу, начал ускоряться. Доехав до круга вбрасывания, Павел заметил несущегося на него на полной скорости Майка Грира, при этом Клоу по-прежнему дышал ему в спину. За доли секунды Павел ушел вправо, чуть пробросив шайбу, и продолжил атаку. Грир же вернулся на скамейку в заметном нокдауне после столкновения с партнером, а эпизод стал настоящим мемом своего времени.

Вообще, игрокам «Сан-Хосе» можно только посочувствовать. В матчах против этой команды Дацюк нередко устраивал цирковые номера, а форвард «Шаркс» Логан Кутюр никогда не забудет свой день рождения в 2013-м. Получив шайбу у борта, Павел ловким движением рук не дал канадцу отобрать шайбу, а затем уложил его на лед, даже не дотронувшись до него. Кутюр уже свыкся с тем, что ему напоминают об этом эпизоде чуть ли не каждый год. В 2015-м он написал для Player's Tribune колонку о лучших центрфорвардах НХЛ, где, конечно, рассказал о Дацюке.

«За игрой Павла я смотрю с большим удовольствием, чем за кем-либо еще. Он мой любимый игрок. Когда я только начинал карьеру в НХЛ, «Сан-Хосе» часто попадал на «Детройт» в плей-офф. Я постоянно выходил против его звена, и это было тем еще испытанием. Благодаря ему я стал более сильным игроком. Дацюк умеет все, и все это выполняется на высочайшем уровне. Он получает удовольствие от игры в обороне. Никто в НХЛ не умеет так ловко приподнимать клюшку соперника и отбирать шайбу, как Павел. Он не бросается на шайбу — он выжидает нужный момент, поднимает твою клюшку и совершает чистый отбор. А что он вытворяет с шайбой в атаке! Однажды Дацюк выставил меня на посмешище. Об этом эпизоде мои партнеры по «Сан-Хосе», наверное, никогда не забудут», — писал Кутюр.

17 февраля. Пхенчхан. Россия - США - 4:0. Павел ДАЦЮК стал одним из лидеров нашей сборной на Олимпиаде. Дацюку — 40! Юбилей самого титулованного русского хоккеиста современности

Фирменный стиль

Еще одна яркая черта игрового стиля Павла — его издевательские и мастерские броски. Форвард откатывался на одной ноге вправо, выжидая паузу, и перекидывал вратаря. Первым, кто в НХЛ пострадал от такого трюка, стал голкипер «Далласа» Марти Турко. «Второго такого Дацюка не найдешь. Ковыляет, одна нога короче другой, видишь его и думаешь: давай, попробуй со мной потягаться. А потом он выходил на лед и превращался в волшебника. Вспомнить только, как он обкрадывал соперников в средней зоне, когда никто не ожидал. Я обожал смотреть, как он играет! И могу смириться с тем, что со мной такое сделал он, а не какой-нибудь дровосек», — говорил канадец.

Дацюк был большой занозой для любой команды лиги, однако все игроки его очень уважали и открыто восхищались. За всю карьеру в НХЛ Павел только дважды поучаствовал в потасовках, и оба раза в матчах против «Анахайма». И если поединок в плей-офф-2009 Дацюк отдал Скотту Нидермайеру (после грязного удара локтем от защитника), то в бою с куда более искушенным в драках Кори Перри сумел удивить. Обмениваясь всю драку ударами, Павел в самом конце завалил оппонента на лед. «Я не очень большой парень, чтобы говорить о том, что произошло. Что случилось, то случилось. Это часть хоккея, часть шоу. Часть того, что нам нравится. В предыдущей моей драке с Нидермайером меня кто-то держал сзади. Так что тогда все было не так, как должно», — сказал Павел после матча. В той игре Дацюк оформил «хет-трик Горди Хоу» — забил, отдал и подрался.

Павел Дацюк. Фото Global Look Press
Павел Дацюк.
Фото Global Look Press

Возвращение в Россию

Проведя 14 лет в составе «Детройта», Дацюк объявил, что после окончания сезона-2015/16 вернется в Россию, чтобы завершить карьеру в КХЛ. Меньше чем через неделю после этого заявления Кен Холланд обменял последний год контракта Дацюка (7,5 миллиона долларов) в «Аризону», за что получил два высоких драфт-пика. Болельщики «Ред Уингз» часто скандировали на матчах своей команды фразу «останься еще на год», но Павел все-таки принял решение покинуть клуб.

«Мне очень жаль, что так получилось. Оглядываясь назад, я понимаю, что нужно было перезаключать контракт каждый год, а не подписываться сразу на три. Прошлым летом я остался еще на один сезон из уважения к семье Иличей (владельцы клуба. — Прим. «СЭ»). Не хочу оставлять команду в катастрофической ситуации. Но если бы можно было все переиграть, я бы подписал другой контракт. В тот момент я просто этого не понимал», — говорил Дацюк. Не все фанаты «Детройта» отнеслись к поступку Павла с уважением, но статус легенды клуба у него уже никто не заберет. Хотя обидно, что Павлу не хватило всего немного до тысячи матчей (953) и очков (918) за клуб.

Павел Дацюк. Фото Global Look Press
Павел Дацюк.
Фото Global Look Press

Винить Дацюка в его решении будет неправильно. Форвард сделал очень непростой выбор, аргументировав его желанием быть поближе к своей дочери. Возвращение в Россию подарило Павлу много ярких эмоций. В составе СКА он выиграл Кубок Гагарина, в 2018-м стал обладателем золотой олимпийской медали, а карьеру, как и хотел, заканчивал в «Автомобилисте». Золото Пхенчхана — это не только новая награда, которой так не хватало Дацюку, но и документация его величия: он стал членом «Тройного золотого клуба», а также единственным в мире хоккеистом, ставшим обладателем Кубка Стэнли, Кубка Гагарина, победителем Олимпийских игр и чемпионата мира. Сложно представить, о чем еще может мечтать хоккеист.

Его фамилия всегда была синонимом верности хоккею. Павел, может быть, и хотел бы стать русским Ягром в плане спортивного долголетия, но травмы сильно тормозили его карьеру еще в США. Однако все эти проблемы со здоровьем не помешали Дацюку стать в марте 2021-го самым возрастным автором гола в плей-офф КХЛ. Он забросил шайбу в пятом матче серии против «Авангарда» в 42 года и 333 дня, обойдя по этому показателю Сергея Федорова. К сожалению, новых рекордов от Волшебника мы уже вряд ли увидим, но его колоссальный вклад в мировой хоккей точно никуда не денется. По-прежнему Дацюк остается примером для молодых игроков, которым однажды он дал дельный совет: «Это мой личный принцип. Никогда не забывайте: шайба одна, и за нее всегда нужно бороться». В завершение такой невероятной карьеры лучше и не скажешь.

Павел Дацюк
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
Бретт Халл
Владимир Крикунов
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Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 82 39 43 89
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
Финал Счет в серии
Колорадо - Тампа-Бэй
Колорадо - Тампа-Бэй
4 - 2
1. Колорадо - Тампа-Бэй
4 - 3
2. Колорадо - Тампа-Бэй
7 - 0
3. Тампа-Бэй - Колорадо
6 - 2
4. Тампа-Бэй - Колорадо
2 - 3
5. Колорадо - Тампа-Бэй
2 - 3
6. Тампа-Бэй - Колорадо
1 - 2
4 - 2
1/2 финала
Рейнджерс - Тампа-Бэй
Рейнджерс - Тампа-Бэй
2 - 4
1. Рейнджерс - Тампа-Бэй
6 - 2
2. Рейнджерс - Тампа-Бэй
3 - 2
3. Тампа-Бэй - Рейнджерс
3 - 2
4. Тампа-Бэй - Рейнджерс
4 - 1
5. Рейнджерс - Тампа-Бэй
1 - 3
6. Тампа-Бэй - Рейнджерс
2 - 1
2 - 4
Колорадо - Эдмонтон
Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
1. Колорадо - Эдмонтон
8 - 6
2. Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
3. Эдмонтон - Колорадо
2 - 4
4. Эдмонтон - Колорадо
5 - 6
4 - 0
Второй раунд
Калгари - Эдмонтон
Калгари - Эдмонтон
1 - 4
1. Калгари - Эдмонтон
9 - 6
2. Калгари - Эдмонтон
3 - 5
3. Эдмонтон - Калгари
4 - 1
4. Эдмонтон - Калгари
5 - 3
5. Калгари - Эдмонтон
4 - 5
1 - 4
Каролина - Рейнджерс
Каролина - Рейнджерс
3 - 4
1. Каролина - Рейнджерс
2 - 1
2. Каролина - Рейнджерс
2 - 0
3. Рейнджерс - Каролина
3 - 1
4. Рейнджерс - Каролина
4 - 1
5. Каролина - Рейнджерс
3 - 1
6. Рейнджерс - Каролина
5 - 2
7. Каролина - Рейнджерс
2 - 6
3 - 4
Колорадо - Сент-Луис
Колорадо - Сент-Луис
4 - 2
1. Колорадо - Сент-Луис
3 - 2
2. Колорадо - Сент-Луис
1 - 4
3. Сент-Луис - Колорадо
2 - 5
4. Сент-Луис - Колорадо
3 - 6
5. Колорадо - Сент-Луис
4 - 5
6. Сент-Луис - Колорадо
2 - 3
4 - 2
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
1. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 4
2. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 2
3. Тампа-Бэй - Флорида
5 - 1
4. Тампа-Бэй - Флорида
2 - 0
0 - 4
Первый раунд
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
4 - 2
1. Флорида - Вашингтон
2 - 4
2. Флорида - Вашингтон
5 - 1
3. Вашингтон - Флорида
6 - 1
4. Вашингтон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Вашингтон
5 - 3
6. Вашингтон - Флорида
3 - 4
4 - 2
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
7 - 2
2. Колорадо - Нэшвилл
2 - 1
3. Нэшвилл - Колорадо
3 - 7
4. Нэшвилл - Колорадо
3 - 5
4 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
4 - 3
1. Калгари - Даллас
1 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 2
3. Даллас - Калгари
4 - 2
4. Даллас - Калгари
1 - 4
5. Калгари - Даллас
3 - 1
6. Даллас - Калгари
4 - 2
7. Калгари - Даллас
3 - 2
4 - 3
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
1. Рейнджерс - Питтсбург
3 - 4
2. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 2
3. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 4
4. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 2
5. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 3
6. Питтсбург - Рейнджерс
3 - 5
7. Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 3
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 8
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 0
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 4
7. Эдмонтон - Лос-Анджелес
2 - 0
4 - 3
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
3 - 4
1. Торонто - Тампа-Бэй
5 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 5
3. Тампа-Бэй - Торонто
2 - 5
4. Тампа-Бэй - Торонто
7 - 3
5. Торонто - Тампа-Бэй
4 - 3
6. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 3
7. Торонто - Тампа-Бэй
1 - 2
3 - 4
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
2 - 4
1. Миннесота - Сент-Луис
0 - 4
2. Миннесота - Сент-Луис
6 - 2
3. Сент-Луис - Миннесота
1 - 5
4. Сент-Луис - Миннесота
5 - 2
5. Миннесота - Сент-Луис
2 - 5
6. Сент-Луис - Миннесота
5 - 1
2 - 4
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
4 - 3
1. Каролина - Бостон
5 - 1
2. Каролина - Бостон
5 - 2
3. Бостон - Каролина
4 - 2
4. Бостон - Каролина
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5. Каролина - Бостон
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6. Бостон - Каролина
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7. Каролина - Бостон
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Тампа-Бэй – Колорадо
 1 : 2
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И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 16 33
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 16 31
Кэйл Макар

Кэйл Макар

Колорадо

 20 29
И Г
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 20 13
Эвандер Кейн

Эвандер Кейн

Эдмонтон

 15 13
Стивен Стэмкос

Стивен Стэмкос

Тампа-Бэй

 23 11
И КН
Даниэл Владарж

Даниэл Владарж

Калгари

 1 0
Эрик Челльгрен

Эрик Челльгрен

Торонто

 1 0
Джордан Биннингтон

Джордан Биннингтон

Сент-Луис

 6 1.72
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