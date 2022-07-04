Никита Кучеров — биография хоккеиста, покорившего НХЛ

Расскажем, что интересного было в жизни и карьере хоккеиста.

Никита Кучеров — один из самых известных российских хоккеистов. При этом знают его не только болельщики из России, но и все фанаты НХЛ, в которой он завершил уже девятый сезон. За это время он завоевал немало личных и командных наград и даже дважды становился обладателем Кубка Стэнли в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг», но финал этого года оказался для них не таким удачным и защитить звания чемпионов команде не удалось.

Общая информация

Место рождения: Майков

Дата рождения: 17 июня 1993 г. (29 лет)

Рост: 180 см

Вес: 83 кг

Клуб: «Тампа-Бэй Лайтнинг»

Прозвище: Куч (англ. Kuch)

Амплуа: нападающий

Хват: слева

Детство Кучерова

Как говорят те, кто знал Кучерова в его детстве, Никита отличался прекрасной дисциплиной. Вероятно, дело в воспитании, которое получил мальчик, — оба его дедушки и отец служили в армии. Когда Никите было 7 лет, его отец отправился на службу в Уругвай вместе с женой. Незадолго до командировки отца начинающий спортсмен уже начал проявлять себя на льду, и, чтобы не навредить результатам, родители, Игорь и Светлана, оставили его в Москве. Пару лет он жил под присмотром тренера Геннадия Курдина и бабушки и тети, которые сменяли друг друга. Об эмоциональном состоянии Никиты в этот момент неизвестно. Курдин вспоминал, что об этом с юным спортсменом они не говорили.

Никита пришел в хоккей в 1998 году, в сложные для его родителей времена. Они не могли обеспечить сына необходимой экипировкой, так как, как и многие, пострадали из-за недавнего дефолта в России. Чтобы заработать на коньки, мама Никиты устроилась уборщицей в СДЮШОР «Белые медведи», где воспитывался хоккеист, но и этого оказалось недостаточно. Первые коньки Кучерову купили в долг, и были они на три размера больше, но для Никиты это не стало проблемой — он откатался в них три года.

Молодежная лига

Сезон-2009/10 стал первым для Кучерова в МХЛ. Он начал выступать за клуб «Красная Армия», и провел в нем три сезона. Параллельно этому Никита дебютировал в КХЛ и за сезоны 2010/11 и 2011/12 вышел на лед за ЦСКА 27 раз.

Никита Кучеров в составе «Красной Армии».

В 2011 году в Драфте НХЛ Кучеров был выбран во втором раунде под общим 58-м номером клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг». После Драфта в сезоне-2011/12, играя за ЦСКА, Никита травмировал плечо. Расходы на лечение легли на американский клуб, и спортсмен был прооперирован во Флориде. Через месяц после операции Кучеров расторг свой контракт с красно-синими и уехал в Америку. Переходить на североамериканский стиль спортсмена отправили сначала в юниорскую команду «Квебек Ремпартс», выступающую в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека. Оттуда Никита уже в ноябре перешел в «Руэн-Норанда Хаскис», где он отыграл сезон перед стартом карьеры в НХЛ.

Карьера Кучерова в НХЛ

Травма капитана команды «Тампы-Бэй Лайтнинг» Стивена Стэмкоса открыла для Кучерова возможность показать себя в Национальной хоккейной лиге. В ноябре 2013 года российский хоккеист был вызван в команду, которая задрафтовала его пару сезонов назад, и оказался ей полезен. Счет голам Кучерова в НХЛ начался в матче против «Нью-Йорк Рейнджерс», дебютном для спортсмена в североамериканской лиге. Такой старт позволил Кучерову укрепить свои позиции и быстро войти в число самых полезных игроков команды. Статистика Никиты в его дебютном сезоне такая: 18 очков (9+9) в 58 матчах.

Следующий сезон еще больше укрепил позиции Кучерова в составе, сделав его практически незаменимым. Тройка Кучеров — Джонсон — Палат, или просто «тройняшки», стала лидером по результативности в НХЛ. Регулярный сезон-2014/15 Никита закончил с 65 очками, а в следующем — с 66, впервые получив звание лучшего бомбардира команды.

Лидерство Кучерова в команде после травмы Стэмкоса, которую тот получил в начале сезона-2016/17, признавали все, в том числе руководство клуба. В октябре того сезона с Никитой подписали новый контракт, теперь уже на три года, а по его истечении — на целых восемь лет. К счастью спортсмена, комфортно чувствовать себя в команде ему помогают другие русские хоккеисты. Как отмечал сам Кучеров, «Русские в команде — это классно. Свои шутки, родной язык, музыка, какие-то подколы, которые могут понять только наши ребята...» Возможно, именно эта атмосфера, царящая в команде, помогла Кучерову избежать долгой адаптации и позволила сразу показывать хорошие результаты.

Никита Кучеров. Фото USA Today Sports

Чемпионские сезоны «Тампы-Бэй Лайтнинг», в которые команда брала Кубок Стэнли (2019/20 и 2020/21), не обошлись и без личных достижений Кучерова, несмотря на его травму. В первый свой чемпионский сезон российский нападающий стал лучшим бомбардиром и ассистентом, набрав 34 очка (7+27). Такое количество голевых передач стало рекордным для одного розыгрыша плей-офф в XXI веке. Следующий после этого регулярный чемпионат Кучеров пропустил из-за восстановления, но смог присоединиться к команде в плей-офф и снова внести огромный вклад в победу. На этот раз он набрал 32 очка (8+24), снова став лучшим бомбардиром в плей-офф.

Никита Кучеров в сборной России

Выход на лед Никиты Кучерова в форме национальной команды был не менее успешен, чем за клуб. В юниорскую национальную команду спортсмен попал в 2011 году перед чемпионатом мира, на котором впоследствии взял свою первую бронзу и был признан лучшим форвардом. Выступление на мировой арене в следующем году оказалось еще успешнее и принесло в копилку Кучерова уже серебро.

Никита Кучеров (слева). ФХР

Первую медаль за основную сборную Никита взял в 2017-м и повторил результат в 2019-м, вернувшись на родину с бронзой. В 2018 году Кучерову не удалось присоединиться к сборной на Олимпийских играх в Пхенчхане, и золото команда завоевала без него. Причина отсутствия спортсмена была в календаре НХЛ, который не позволял хоккеистам, выступающим в североамериканской лиге, играть на ОИ.

Личная жизнь Никиты Кучерова

Кучеров уже несколько лет состоит в браке с Анастасией, которая переехала в Америку практически сразу после Никиты. Они познакомились несколько лет назад в Москве, а 24 сентября 2018 года, во время тренинг-кемпа Кучерова, у пары родился сын Макс. И спортсмен, и без того выдающий рекордные результаты, стал на льду еще заметнее. Никита старается не сильно распространяться о своей личной жизни, поэтому о рождении сына фанаты узнали только спустя пару месяцев после этого знаменательного события.

Никита Кучеров с женой Анастасией и сыном Максимом. из личных соцсетей

Увлечения

От изнуряющих тренировок и сложных игр восстановиться Кучерову помогает настоящее мужское хобби — рыбалка — и отдых с семьей. Никита говорит, что в Тампе, в Мексиканском заливе, получается прекрасная рыбалка, он часто проводит там свои выходные. «Летом любим ездить в океан: отплываем от берега на 50-100 миль и рыбачим. В океане другая рыба: ловим, готовим и едим прямо там».

Достижения Кучерова

Личные:

«Арт Росс Трофи» (2019)

«Тед Линдсей Эворд» (2019)

«Харт Трофи» (2019)

«Харламов Трофи» (2019)

Командные:

Кубок Харламова в составе «Красной Армии» (2011)

Приз принца Уэльского в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2015, 2020, 2021, 2022)

Президентский кубок в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2019)

Кубок Стэнли в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2020, 2021)

Бронза юниорского чемпионата мира (2011)

Серебро молодежного чемпионата мира (2012)

Бронза молодежного чемпионата мира (2013)

Бронза чемпионата мира (2017, 2019)

Никита Кучеров сейчас

Взять Кубок Стэнли третий раз подряд команде Кучерова не удалось, «Тампа-Бэй Лайтнинг» не справилась в финале с «Колорадо Эвеланш». Но такие неудачи никак не влияют на личные достижения Кучерова. По количеству набранных очков в регулярных чемпионатах североамериканской лиги спортсмен является третьим среди действующих российских хоккеистов НХЛ, а также он закрывает тройку среди всех российских хоккеистов НХЛ по количеству передач и числу голов в плей-офф. Вероятность, что он поднимется в этих рейтингах, высока, ведь контракт Кучерова с «Тампа-Бэй Лайтнинг» будет действовать до 2027 года, а потом может быть и продлен. Так что времени для новых рекордов у хоккеиста еще немало.

Интересные факты

После своего первого подписанного контракта в НХЛ Кучеров подарил своему первому тренеру Геннадию Курдину машину. Как вспоминает сам Курдин, стоя в пробке на «Жигулях», тренер спросил, купит ли на тот момент еще совсем маленький Никита ему машину, если в будущем заиграет в НХЛ. Спортсмен согласился и спустя долгие годы не забыл о своем обещании. Кучеров подписал контракт и попросил свою маму узнать у тренера, какую машину тот хочет. Курдин выбрал Land Cruiser.