Тренер «Вашингтона» Карбери прокомментировал третье поражение в серии с «Рейнджерс»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери подвел итоги третьего матча серии плей-офф НХЛ с «Рейнджерс» (1:3).

«Мы стараемся изо всех сил. Что бы это ни было, будь то бросок в сетку ворот, многочисленные передачи. Мы проводим много времени в большинстве», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.

Счет в серии 3-0 в пользу «Рейнджерс». Четвертая игра состоится в понедельник, 29 апреля.