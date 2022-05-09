Овечкин стал неофициальным лидером по количеству силовых приемов в истории плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провел шесть силовых приемов в третьем матче серии первого раунда с «Флоридой» (6:1).

Таким образом, он вышел на неофициальное первое место по количеству хитов в истории плей-офф НХЛ, сообщает RMNB.

За карьеру россиянин провел в плей-офф 615 силовых приемов. По этому показателю он обошел бывшего защитника «Питтсбурга» и «Вашингтона» Брукса Орпика (611 хитов).

Однако этот рейтинг считает неофициальным, так как количество силовых приемов в НХЛ начали учитывать только с сезона-2005/06, когда Овечкин как раз дебютировал в лиге.

Четвертый матч серии «Вашингона» и «Флориды» (счет 2-1) пройдет 10 мая в столице США (начало — в 02.00 мск).