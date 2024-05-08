Кузнецов пропустил второй матч с «Каролиной»

Российский нападающий «Каролины» Евгений Кузнецов не сыграет во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Рейнджерс». Вместо россиянина играет Макс Комтуа.

Как сообщил журналист Уолт Рафф, Кузнецов не участвовал в разминке и пропускает матч по «нераскрытым причинам».

В этом Кубке Стэнли 31-летний россиянин забросил 2 шайбы и сделал 2 голевые передачи в 6 встречах.

Счет в серии после первого матча 1-0 в пользу «Рейнджерс».