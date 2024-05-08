Ничушкин забросил 8-ю шайбу в этом плей-офф НХЛ

«Колорадо» отыграл одну шайбу в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Далласа». Счет стал 1:3.

На 6-й минуте второго периода шайбу забросил российский нападающий Валерий Ничушкин. Для него это 8-й гол в этом плей-офф.