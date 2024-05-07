Нападающий «Металлурга» Юров назвал «Колорадо» фаворитом Кубка Стэнли

Нападающий «Металлурга» Данила Юров поделился мнением о фаворитах розыгрыша Кубка Стэнли-2024.

«Я думаю, что в финале встретятся «Колорадо» и «Каролина». Кто из них возьмет Кубок? «Колорадо», — приводит слова Юрова Metaratings.ru.

В первом раунде Кубка Стэнли-2024 «Колорадо» обыграл «Виннипег» со счетом 4-1. «Каролина» была сильнее «Айлендерс» в пяти матчах. Во втором раунде соперником «Эвеланш» стал «Даллас», а «Харрикейнз» в четвертьфинале играют против «Рейнджерс» (0-1).