«Рейнджерс» — «Каролина»: видеообзор матча НХЛ

«Рейнджерс» в овертайме выиграли у «Каролины» во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ — 4:3 2ОТ. Счет в серии стал 2-0.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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