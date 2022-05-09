«Ванкувер» хочет обменять защитника Экмана-Ларссона

«Ванкувер» летом постарается обменять защитника Оливера Экмана-Ларссона, сообщает инсайдер Давид Паньотта.

Клуб предпринял подобную попытку еще по ходу сезона, но тогда 30-летний швед отказался снимать запрет на обмены.

Его контракт с кэпхитом в 8,25 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2026/27.

Напомним, что Экман-Ларссон оказался в стане «Кэнакс» перед началом сезона в результате обмена с «Аризоной».

В этом регулярном чемпионате он провел 79 матчей, в которых набрал 29 (5+24) очков.