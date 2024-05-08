Шестеркин установил рекорд «Рейнджерс» в плей-офф НХЛ

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин стал второй звездой второго матча второго раунда НХЛ против «Каролины» (4:3 2ОТ). Он отразил 54 из 57 бросков по своим воротам.

28-летний россиянин стал первым вратарем в истории клуба, который сделал более 50 сэйвов в одном матче Кубка Стэнли.

Третий матч в серии состоится 10 мая. «Рейнджерс» ведут — 2-0.